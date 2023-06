Statushouders Rami en Hugo vinden rust in Schalkhaar

Schalkhaar heeft sinds kort flink wat extra inwoners. Plek voor 72 alleenstaande statushouders is er gemaakt, in tijdelijke woningen. De buurt had forse kritiek. Maar bewoners Rami (28) en Hugo (35) zijn maar wat blij. 'Eindelijk wat privacy.'

"Ik snap het niet. Denken ze dat we monsters zijn?", zegt Rami. De geboren Syriër zit in de grote gemeenschappelijke ruimte van zijn tijdelijke woning. Achter hem is een keukenblok gebouwd. Medebewoners zijn hun lunch aan het klaarmaken. Hugo ook. Op het menu staan burrito's.

'Overhaast en ondoordacht'

Rami doelt op de groep omwonenden die naar de rechter zijn gestapt. Doel was om de bouw van 72 noodwoningen voor statushouders bij het terrein van het asielzoekerscentrum (azc) in Schalkhaar tegen te houden. Overhaast en ondoordacht was het plan, vond de buurt. De rechter gaf ze gelijk.

Toch ging de bouw door. Want toen de rechter oordeelde, moest alleen de buitenschil nog aangebracht worden. Begin mei zijn de eerste mensen in hun kleine appartementen getrokken, onder wie Rami. Hij zat al een flinke tijd in het naastgelegen azc.

Rami werkt achter zijn bureau in zijn tijdelijke appartement in Schalkhaar. Foto: Ronald Hissink

"Als de gemeente met zo'n plan komt, is dit misschien een normale reactie", zegt Rami. Hij groeide op in de Noord-Syrische stad Hama, maar maakt nu van Schalkhaar zijn nieuwe thuis. "Laten we gewoon met elkaar praten, of een hapje eten. Misschien lost het probleem dan vanzelf op."

Studenten en vluchtelingen mixen

Rami weet ook dat de woningnood in Nederland hoog is en dat overheden het daardoor extra lastig vinden om plekken voor statushouders te zoeken. Hij heeft wel een idee: "Het voelt een beetje alsof je in een studentenwoning woont. Mix die mensen met elkaar. Zie het als onderdeel van de integratie, want hier zijn we nog steeds vluchtelingen."

Niettemin is de 28-jarige Syriër tevreden met zijn nieuwe plek, al weet hij dat het tijdelijk is. "Het is beter dan de plek hiernaast. Daar moest je één kamer met twee of drie personen delen. Alleen het toilet en badkamer deel ik nog met één huisgenoot."

Bendegeweld

Hugo sluit zich daarbij aan. De psycholoog en sociaal werker vluchtte uit El Salvador voor het bendegeweld, dat het Midden-Amerikaanse landje al jaren in zijn greep heeft. Intimidatie is er aan de orde van de dag, merkte hij zelf.

Hugo vluchtte uit El Salvador vanwege het bendegeweld. Sinds mei woont hij in een tijdelijke woning in Schalkhaar. Foto: Ronald Hissink

Meerdere keren kreeg Hugo een pistool tegen zijn hoofd en is hij in elkaar geslagen. Want bendeleden zagen hem als politieman, ook al werkte hij voor de gemeente. De El Salvadoriaan keek de dood meerdere keren in de ogen. Halverwege 2022 was het klaar. Omdat Hugo een vriend had in Nederland, besloot hij hiernaartoe te gaan.

Zijn familie bleef achter in El Salvador, waar de huidige president Nayib Bukele met harde hand reageert. Maar in Schalkhaar vindt Hugo na al die jaren zijn rust weer terug. "Na het azc is dit prachtig. Je hebt eindelijk wat privacy. We moeten alleen goed met elkaar blijven praten over het schoonmaken."

Nederlandse les volgen

Hugo heeft nu tijd om naar de toekomst te kijken. Misschien gaat hij weer studeren. "Want ik wil eigenlijk weer werken als psycholoog. Maar daarvoor moet ik heel goed Nederlands, of Engels, kunnen." Net als Rami gaat hij de komende tijd volop lessen volgen.

Hugo (l.) en Rami voor hun het complex van tijdelijke woningen naast het azc in Schalkhaar. Foto: Ronald Hissink

"Voordat ik hier kwam, dacht het niet nodig was om Nederlands te leren. Maar als je hier wil werken, is taal toch een obstakel", zegt Rami. Hij denkt ook aan verder studeren, of anders wil hij weer aan de slag als grafisch ontwerper. In Syrië werkte hij bij een van de grootste kranten van het land.

Ondertussen probeert Rami van deze tijdelijke woning in Schalkhaar zijn thuis te maken. Hij ziet nog wat wat opstartproblemen. Zo gaat het bij de bewoners nog mis met de bijstandsuitkering, die ze ontvangen van de Nederlandse overheid.

De bouwwerkzaamheden zijn ook nog niet afgerond. Hij wijst naar buiten waar een perkje wordt aangelegd. "Er is soms nog zoveel geluid als je aan het slapen bent." Maar dat valt allemaal in het niet bij de verwoestende burgeroorlog in zijn geboorteland. "Het is gewoon niet mogelijk om terug te gaan."

Maximaal twee jaar

Rami en Hugo huren hun tijdelijke woning van Rentree. Deze woningcorporatie huurt de woningen weer van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Over twee jaar stopt de huur en gaan de 72 units terug naar het COA. Die gaat de ruimte gebruiken de opvang van asielzoekers die een procedure afwachten. En dat is nodig ook, want op de huidige locatie is ruimtegebrek.