Dit verjaardagsliedje is racistisch, vindt actiegroep

Het verjaardagslied 'Hanky panky Shanghai' moet verbannen worden van scholen, kinderdagverblijven, uit de hele maatschappij. Het lied is racistisch, kwetsend voor mensen met een Aziatisch uiterlijk, vindt Asian Raisins. Die anti-racismeorganisatie is een campagne tegen het lied begonnen.

Hanky panky Shanghai is een nog steeds gebruikt 'verjaardagslied' met een flauwekultekst. Het is geen Chinese vertaling van 'Happy birthday to you', al wordt dat wel eens gedacht, omdat het op dezelfde melodie wordt gezongen. Bij het zingen van het lied worden ogen tot 'spleetogen' getrokken.

"Chinezen of Japanners kennen het lied niet. Als je tegen een Amerikaan of Brit begint over 'hanky panky' denken ze aan iets seksueels en Shanghai is een Chinese stad", zegt Amy Cheung, voorzitter van Asian Raisins.

Met het aanleren van het lied, dat al op het kinderdagverblijf gebeurt en wordt voortgezet op basisscholen, wordt al racisme tegen mensen met een Oost- en Zuidoost-Aziatisch uiterlijk "met de paplepel ingegoten", zegt Cheung. "Het lied laat zien hoe normaal dit racisme is."

Beledigend liedje

Dat moet afgelopen zijn als het aan haar en duizenden anderen ligt. De organisatie is een petitie begonnen om het aanleren en zingen van het lied te stoppen. En om mensen ervan bewust te maken dat het een beledigend liedje is.

Cheung is zelf half-Chinees en ervoer als kind in Nijmegen hoe beroerd ze zich voelde door het lied. "Ik had op school geen zin meer in mijn verjaardag door dat lied. Mensen doen je gezicht na door hun ogen naar achteren te trekken en gebaren met hun handen te maken. Kinderen zeiden dan: Jij hoeft geen 'spleetogen' te maken."

Ze is in haar jeugd veel gepest, waarbij haar uiterlijk en afkomst steeds werden gebruikt om haar te kleineren. Op de middelbare school veronderstelde een docent dat haar Nederlands niet zo goed was, omdat er thuis geen Nederlands werd gesproken. "We spraken niet anders dan Nederlands thuis." Op straat hoorde ze vaak uit het niets 'ni-hao' of 'babi pangang'. "Zomaar. Omdat ze denken dat dat leuk is."

Verhuisd uit Nijmegen

Veel opmerkingen waren ook onbedoeld pijnlijk. Zoals de vele vragen die haar Nederlandse moeder kreeg of haar dochter geadopteerd was. "Nijmegen is over het algemeen een fijne stad, maar ik wilde er niet blijven door de vervelende dingen die ik er heb meegemaakt. Ik wil de mensen die me pestten niet meer tegenkomen."

Nu voert ze campagne om het racisme tegen Aziatische mensen te stoppen. Ze gaat de straat op om handtekeningen op te halen voor de petitie tegen Hanky panky Shanghai. "We doen dat niet alleen in de Randstad, maar ook in steden als Nijmegen en Maastricht."

"Ik krijg veel positieve reacties, maar helaas sprak ik zaterdag in Nijmegen ook een meneer - ik denk van een school - die zei: 'We zingen dit lied altijd en de kinderen vinden het geweldig. We blijven het zingen.'"

Gjalt Jellesma van de landelijke koepelorganisatie BOinK voor kinderopvang kan zich niet voorstellen dat er nog steeds Hanky panky Shanghai gezongen wordt met jonge kinderen op kinderdagverblijven. "Dat hebben we hoop ik achter ons gelaten. Zeker de gebaren. Het zou me zeer teleurstellen als die nog steeds worden gebruikt. Er zijn genoeg alternatieven."

Amy Cheung