Jordy geeft zijn eigen draai aan beroemde schilderijen

Voor Jordy Rensen uit Hellendoorn is het een droom die uitkomt. Zijn eigen versie van het Meisje met de parel van Johannes Vermeer werd uit duizenden inzendingen uitverkoren voor een plek in het Mauritshuis in Den Haag. 'Ik schilder met een knipoog naar het verleden.'

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Zijn eigen draai geven aan meesterwerken uit het verleden: Jordy Rensen doet het met enige regelmaat. "Ik kruip in hun huid, probeer te voelen wat zij hebben gevoeld. Dat helpt me verder. Zo is het altijd gegaan in de geschiedenis. Kunstschilders hebben altijd voortgebouwd op het werk van hun voorgangers."

Zijn liefde voor de oude meesters kwam goed van pas toen hij vorig jaar de oproep las van het Mauritshuis in Den Haag. Kunstenaars uit de hele wereld werden opgeroepen om hun eigen versie te maken van het wereldberoemde schilderij het Meisje met de parel van Johannes Vermeer. In tegenstelling tot collega-kunstschilders hoefde Rensen niet aan het werk. Een eigen variant op het meesterwerk stond al klaar in zijn atelier.

Alternatief voor bezoekers Mauritshuis

"Het is een ongelofelijk schilderij. Je raakt er niet op uitgekeken. Het idee van het museum was om de bezoekers een alternatief te bieden voor de weken dat het schilderij was uitgeleend voor de grote Vermeer-tentoonstelling in het Rijksmuseum in Amsterdam."

Zijn uitverkiezing ziet hij als een bevestiging. Samen met negen andere variaties op het schilderij was zijn werk vorige week in het Mauritshuis te zien. Op een beeldscherm, gemonteerd in een klassieke lijst, werd het in de Vermeer-zaal van het museum getoond. Om het te zien, reisde hij speciaal naar Den Haag. "Je eigen werk tussen al die grote meesters: dat was magisch."

Vermeer behoort al heel lang tot zijn favorieten. Behalve het Meisje met de parel maakte hij ook al zijn eigen versie van het al even beroemde Melkmeisje uit het Rijksmuseum. "Ik probeer er mijn eigen draai aan te geven. Natuurlijk zijn die schilderijen wereldberoemd, maar door ze naar onze tijd te trekken voeg je er toch iets aan toe. Zoals je Bach wellicht toegankelijk maakt voor een nieuw publiek door zijn muziek te bewerken, kun je dat ook doen met schilderijen."

Jordy Rensen, Kunstwerk Meisje met de Parel Foto: Jordy Rensen

Felle kleuren

Rensen houdt van felle kleuren. Van verf die van boven naar beneden druipt over het doek. "Een schilderij moet voor mij een bepaalde dynamiek uitstralen. Dat geldt ook voor mijn vrije werk. Het is altijd herkenbaar maar er moet iets gebeuren. Pas dan komt een schilderij echt uit de verf."

Hij studeerde aan de kunstacademie, maar maakte die niet af. Later volgde hij een specialistische schilderopleiding aan het Cibap, de vakschool voor vormgeving in Zwolle. Behalve met zijn eigen schilderijen verdient hij zijn geld door te werken in een lijstenmakerij.

Knipoog naar het verleden

Klassieke meesterwerken zullen hem blijven inspireren, denkt hij. Het volgende werk waar hij mee aan de slag gaat, is De Geboorte van Venus van Boticelli. Eerder al waagde zich aan de Mona Lisa en een detail uit het Laatste Oordeel van Michelangelo. "Mijn liefde voor die groten zal nooit verdwijnen. Ze verdienen het ook dat we ons met hen bezighouden. Ik probeer ze in ere te houden door ze in een moderne jas te geven, als een grote knipoog naar het verleden."