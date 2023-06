Nierpatiënt Sven moest na concert overnachten in Ziggo Dome

Nierpatiënt Sven Better uit Arnhem mist twee benen, zit in een rolstoel en moest door de treinstoring na het concert van Ghost onverwacht overnachten in de Amsterdamse Ziggo Dome, samen met driehonderd andere gestrande concertgangers. 'Daar sta je dan.'

Eigenlijk had Sven vanochtend om 8.45 uur een dialyse-afspraak staan. Maar die kon de 33-jarige, die in een rolstoel zit na een dubbele amputatie in 2020, met goed fatsoen niet halen.

Na het concert van Ghost, zondagavond, strandde Better door de grote treinstoring met honderden anderen in concertzaal Ziggo Dome, waar hij noodgedwongen de nacht doorbracht. Het aangeboden veldbedje sloeg-ie af, want: "Door osteoporose heb ik broze botten en ik was bang dat ze me niet goed in en uit mijn rolstoel konden krijgen."

Gewend aan hindernissen

Het was geweldig om Ghost te zien spelen, maar hardcorefan Better zat niet relaxed bij dit concert van de Zweedse heavymetalband. Want de heenreis naar Amsterdam was er al eentje met hindernissen geweest. Dat zijn rolstoelers wel gewend en dus kijken ze altijd ver vooruit.

En omdat het die middag al flink rommelde op het spoor was Better op Utrecht Centraal uitgestapt. Daar was hij overgestapt in een taxi die NS Reisassistentie, een service voor reizigers met een beperking, voor hem had geregeld.

Tijdens het concert van Ghost had Better steeds op zijn telefoon gekeken. De berichten over het treinverkeer bleven beroerd. "Dit zou wel eens een lange nacht kunnen worden, dacht ik. Daarom ben ik een kwartier voordat het concert afgelopen was al naar buiten gegaan."

Daar belde hij opnieuw met NS Reisassistentie, die 24/7 bereikbaar is. Maar deze keer konden ze hem niet helpen. "Ze hadden geen taxi's beschikbaar. Maar ik zit in een rolstoel, zei ik nog. Dat maakte geen enkel verschil. Ik moest het nu zelf maar uitzoeken verder. En daar sta je dan."

Volg gewoon de bups

Zeker een uur hing Better aan de lijn met NS Reisassistentie. "Ik werd zo wanhopig dat ik zelfs een beetje boos heb gedaan." Om hem heen was de chaos van gestrande concertgangers groot. In Afas Live had Ghost die avond opgetreden, in de Johan Cruijff ArenA stond Harry Styles te zingen.

Na 23.00 uur stonden er zodoende 50.000 bezoekers buiten die op een alternatieve manier weg van de Bijlmer moesten zien te komen. Enkele honderden concertgangers meldden zich in de Ziggo Dome, waar nachtopvang was geregeld. "Ik volgde de bups maar gewoon die kant op", vertelt Better, die twee anderen in een rolstoel zag.

Warmtedeken en snickertje

Gelukkig kon hij met zijn rolstoel makkelijk bij de Ziggo Dome komen. "We kregen waterflesjes, zo'n warmtedeken en er was een snickertje of een zakje chips voor wie honger had. Later werden er ook slaapzakken uitgedeeld."

Steeds meer mensen werden opgehaald tot er volgens Better zo'n 300 concertgangers overbleven. Het lawaai ging over in gefluister. Better bleef lang filmpjes kijken, updates checken op Twitter en Facebook en appen met vrienden die ook nog wakker waren. "Uiteindelijk heb ik twee uurtjes geslapen."

Terug naar huis

Om 5.30 uur was Better alweer wakker. "Ik heb toen zo snel mogelijk de lijnbus naar Utrecht gepakt. 'Ik ben zo blij dat je rijdt', zei ik tegen de buschauffeur. 'Ja, het was een zooitje', zei hij." In Utrecht stapte de Arnhemmer op de trein naar huis.

Better voelt zich behoorlijk afgedraaid nu. Drie keer per week vier uur lang moet Better, nierpatiënt sinds zijn 18de, zich laten dialyseren. Dat kan wel een keertje een dag verzet worden, maar alleen als hij heel voorzichtig doet met eten en drinken vanwege zijn bloedwaardes.

Better was alleen naar Ghost gegaan. Dat moet kunnen: "Ik heb goede ervaringen met NS Reisassistentie. Ze staan wel eens niet meteen klaar om je te helpen instappen, maar verder gaat het gewoon goed. Ik heb geen idee hoe het nu ineens zo finaal mis kon gaan. Ik ga wel de extra kosten die ik gemaakt heb bij ze declareren en een klacht indienen." Better noemt dit 'een beetje een nare ervaring', want hoe ervaren hij ook is als rolstoeler, als hij ergens heengaat is er altijd toch even gedachte: stel dat er iets gebeurt, hoe kom je dan terug?