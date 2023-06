Vader Ibrahim is vrijgesproken van mishandeling dochtertje

Ibrahim Için (37) zou zijn dochtertje hebben mishandeld. De Veenendaler ontkende alle aantijgingen, maar werd toch door de politierechter veroordeeld. Nu heeft het gerechtshof in Arnhem hem vrijgesproken. 'Ik heb mijn dochter nooit iets aangedaan. Nooit.'

Ibrahim Için wordt deze zondag 37 jaar. Echt jarig voelt hij zich niet. Aan tafel in zijn appartement in Veenendaal zit weliswaar een opgeluchte, maar tevens verdrietige man. De ruzies met zijn ex-vrouw, de beschuldigingen over het mishandelen van hun dochtertje en de daaropvolgende strafzaken. Het is hem niet in de koude kleren gaan zitten. "Mijn leven is kapot."

Için stond 15 december 2022 voor de politierechter in Utrecht. Naar eigen zeggen verbijsterd hoorde hij aan hoe die hem schuldig verklaarde. De rechter achtte bewezen dat hij zijn dochter in het gezicht had geslagen. En dat het meisje voor straf een rode peper moest opeten.

Vader Ibrahim kreeg een werkstraf van zestig uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Ook moest hij 250 euro schadevergoeding betalen. Dat hij expres haar lokken had geknipt, daarvan sprak de rechter hem wel direct vrij.

'Vrolijk en slim meisje'

Maar hij was dus wel schuldig. Alleen omdat het kind daarover iets verteld zou hebben. De grond zakte onder zijn voeten weg. Hij, Ibrahim Için, was ineens een slechte vader die zijn kind sloeg. Hij snapte er niets van. "Vreselijk dat de rechter mij niet wilde geloven."

Hij laat verklaringen lezen van de huisarts en school: zij hadden geen tekenen gezien dat het meisje was mishandeld. De Raad voor de Kinderbescherming komt tot dezelfde conclusie. 'Het is een vrolijk en slim meisje dat het goed doet op school', schrijft de interne begeleider van de basisschool zelfs. Wel lijdt het meisje onder de echtscheiding. Ze houdt immers van haar moeder en vader.

Omgang met kind stopgezet door uitspraak

"Ik heb Ibrahim niet bij de politierechter, maar alleen tijdens het hoger beroep bijgestaan", zegt advocaat Arzu Sahin uit Lent. "Het Openbaar Ministerie en de politierechter stelden toen stukken van bijvoorbeeld de school en huisarts niet te hebben ontvangen."

"De politierechter wilde de zaak niet aanhouden, maar heeft de zitting kort geschorst", gaat Sahin verder. "Hij kwam op basis van de verklaring van het meisje toch tot een veroordeling. Ik heb alle stukken, evenals het onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming nogmaals bij het gerechtshof onder de aandacht gebracht. Gelukkig is hij nu vrijgesproken."

"Als gevolg van de uitspraak werd wel de omgangsregeling met het kind stopgezet. En dat wordt maar niet teruggedraaid naar een normale omgang. We gaan nu daarvoor een kort geding aanspannen."

Vader Ibrahim Için uit Veenendaal werd in hoger beroep vrijgesproken van de mishandeling van zijn dochtertje. Foto: Jeroen Nissen

Vanwege leeftijd meisje geen betrouwbare verklaring

Het gerechtshof toont zich kritisch op de politie en de instantie Veilig Thuis. Die baseerden zich vooral op uitspraken van het meisje zelf. Zij was toen 5 en zes jaar oud. "Om van een zo jong kind een betrouwbare verklaring te verkrijgen, zal het verhoor met voldoende waarborgen moeten zijn omkleed. Het hof heeft niet kunnen vaststellen dat op enig moment sprake is geweest van een dergelijk verhoor."

Bij deze beschuldigingen door moeder, licht Içins advocaat Sahin toe, had het meisje in een kinderverhoorkamer door gespecialiseerde rechercheurs gehoord moeten worden. "In plaats daarvan is ze bij haar moeder thuis gehoord."

Cijfers kindermishandeling

Elk jaar worden meer dan 119.000 kinderen het slachtoffer van mishandeling. Ze worden geslagen, verwaarloosd, misbruikt, vernederd of genegeerd. Of ze zien geweld tussen ouders.

Veilig Thuis kreeg over 2022 62.095 meldingen van kindermishandeling. Bij 8410 van deze meldingen was er sprake van een zogeheten conflictscheiding.

In 2019 gingen de ouders van 48.700 minderjarigen uit elkaar. Dat is 1,5 procent van alle minderjarige kinderen in Nederland.

Bij een vermoeden van kindermishandeling doen de politie en het Openbaar Ministerie (OM) onderzoek. Slachtoffers zijn soms nog te jong om goed te kunnen vertellen over de toedracht. Ook kan niet altijd van hen worden verwacht dat zij bij de politie tegen hun ouders of verzorgers zullen verklaren. Medische informatie is daardoor onmisbaar om vast te kunnen stellen van welk letsel sprake is en met welke kracht dat is toegebracht. Die informatie wordt lang niet altijd goed gedeeld, meldt het OM in een toelichting bij de cijfers over 2022.

Dochter mogelijk slachtoffer van pesterijen

Uit de stukken blijkt dat Ibrahim Için zich altijd welwillend naar de instanties heeft opgesteld. Hij wil altijd meewerken aan hulp als deskundigen dat nodig achten. "Dat klopt", zegt de Veenendaler. "Ik zoek ook veel op internet op hoe ik een goede vader kan zijn. Ik wil graag gewoon goed voor haar zorgen."

Için: "Door de veroordeling mocht ik haar maanden niet zien. Nu is het maar een keer in de twee weken 1,5 uur onder begeleiding. Dat is toch veel te weinig? Weet u, zij is nu tien jaar. Het gaat best goed met haar, maar natuurlijk heeft zij hier, net als ik, veel last van. Ik ben erg bang dat ze gepest gaat worden. Door dit te vertellen hoop ik dat de mensen nu weten dat ik niets heb gedaan."