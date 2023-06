Extra afwas voor een goed doel: café's bannen plastic

Honingstaafjes, melkcupjes, koekjesverpakkingen: als het goed is, vind je ze op de Amsterdamse Nieuwmarkt vanaf dinsdag niet meer. Een groep horecaondernemers doet wegwerpplastic officieel in de ban – zwart op wit.

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Plastic rietjes, bestek, borden en foam-warmhoudverpakkingen zijn al sinds 2021 verboden. Dit jaar komt daar per 1 juli weer extra wetgeving bij: horecagelegenheden mogen vanaf die datum geen gratis verpakkingen die plastic bevatten meer meegeven. Juridisch wordt het pad naar plasticvrije horeca al een paar jaar 'vrijgemaakt'.

Zeven horecazaken van Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Nieuwmarkt gaan alvast een stapje verder dan de wetgeving voorschrijft: zij ondertekenen dinsdag 6 juni samen met Micha Mos, dagelijks bestuurder van stadsdeel Centrum, de zogenoemde Plasticvrij Terrasverklaring, en doen wegwerpplastic officieel in de ban.

De verklaring is een initiatief van de beweging Plasticvrij Terras, die is ontstaan op het strand van Den Haag in 2019. Veertien strandpaviljoens maakten toen samen de keuze al het wegwerpplastic van hun terrassen te weren, en het daarmee ook van het strand en uit de zee te houden.

In Amsterdam hadden een handvol zaken zich al aangesloten bij de beweging. Vijf anderen zijn 'al ver, maar er nog niet helemaal', zo is te zien op het kaartje van Plasticvrij Terras. Door het gezamenlijk ondertekenen van de verklaring krijgt de Nieuwmarkt van de gemeente meteen de eretitel 'eerste plasticvrije horecaplein van Amsterdam'.

Goed voorbeeld doet volgen

Rosa Burger, eigenaar van Café Fonteyn, vindt het hartstikke goed dat de horeca op deze manier extra aangezet wordt om duurzamere keuzes te maken. De 'officiële' verandering valt voor hen overigens reuze mee. "We waren al goed op weg, suiker hadden we bijvoorbeeld al in potten op tafel. Nu stoppen we dus ook met melkcupjes, en vragen we gewoon aan mensen of ze melk in hun koffie willen, en brengen we dat in een rvs-kannetje."

Het liefst gebruikt het café ook zo min mogelijk 'multiple-use' plastic, maar dat is met plakkerigheden, zoals honing, soms nog wel een dingetje. "We zijn nog niet zo ver dat we dat uit grote potten bijvullen. Dat zijn nog knijpflesjes."

Wegwerpplastic dat Duran Colak, eigenaar van cafés 't Tuinfeest, Spargo en Villa Nieuwmarkt, nog op de plank had liggen, is retour gegaan. Niks mis met old skool melkkannetjes en suikerpotten, vindt hij. "Het zorgt voor minder troep, dat is fijn." Onverpakte koekjes op de koffieschoteltjes dus, en geen verpakkingen meer die, hup, zo het plein op en de gracht in kunnen waaien.

De gemeente bejubelt de actie, zeker omdat Amsterdam de ambitie heeft om in 2030 helemaal geen plastic zwerfafval meer te hebben. Het idee is dat horecazaken die meedoen de zelfverklaring ook goed zichtbaar ophangen.

"Het doel is om andere ondernemers in de stad te inspireren om ook geen wegwerpplastic meer te gebruiken," zegt stadsdeelbestuurder Micha Mos. "Wegwerpplastic is slecht voor het milieu en zorgt voor veel rommel in de stad. Dus we zijn erg blij met de stap die deze ondernemers zetten."

Mosselseizoen

Ook bij Café Stevens worden de nutella, boter en jam nu vanuit grote verpakkingen in kleinere bakjes geschept. "O ja," zegt een medewerker, "we hebben ook geen waxinelichtjes meer, maar automatische lampjes die 48 uur branden. Het is alleen een extra taakje en wat meer afwas. Maar wel voor een goed doel."

Op het plasticvrij to-dolijstje van Restaurant-Café In de Waag staat eigenlijk nog maar één ding, vertelt restaurantmanager Whitley-Ann Swart. "Het mosselseizoen komt er weer aan. En die doekjes waarmee je je handen schoonmaakt, die zitten verpakt in plastic. Daar moeten we nog even wat op verzinnen."

Alternatieven vallen soms wel wat duurder uit, zegt Swart, maar voor lang niet álles hoef je per se iets anders te bedenken. "Stampertjes doen we bijvoorbeeld al een hele tijd niet meer. Als sommige toeristen die in hun glas kregen, keken ze naar dat ding van: wat moet ik hiermee?"

Bij In de Waag snijden ze de schijfjes citroen gewoon wat dikker, zodat ze makkelijk met de hand uit te knijpen zijn. "Soms is de oplossing ook gewoon simpel."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.