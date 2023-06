Danny Makkelie is klaar met agressie tegen arbiters

Danny Makkelie was het afgelopen seizoen opnieuw de beste scheidsrechter van de eredivisie. In een tijd dat arbiters bij spelers en publiek onder vuur liggen, zoekt hij namens de KNVB naar talent dat op termijn het stokje moet overnemen.

Voor het tweede jaar op rij is Danny Makkelie verkozen tot de beste scheidsrechter van de eredivisie. De veertigjarige arbiter behaalde in het seizoen 2022/2023 het hoogste gemiddelde cijfer in het scheidsrechtersklassement van AD Sportwereld. Makkelie kende daarnaast buiten de landsgrenzen ook een aantal hoogtepunten, zoals het fluiten van de WK-wedstrijden Spanje - Duitsland en Polen - Argentinië. In de Champions League was hij onder meer scheidsrechter bij Chelsea tegen Borussia Dortmund, evenals bij de halve finale tussen Sevilla en Juventus in de Europa League.

Opnieuw scheidsrechter van het jaar. Dan begin jij natuurlijk meteen over het team waarmee je samenwerkt.

Makkelie: "Zeker. Met mijn vaste assistenten Hessel Steegstra en Jan de Vries kan ik goed samenwerken. We doen het samen. Ik ben erg trots op deze onderscheiding. Als topsporter wil je altijd de beste zijn en dat is blijkbaar gelukt, mede dus dankzij Hessel en Jan. Het is geweldig om met die jongens te fluiten."

Over het fluiten gesproken. Joey Kooij kreeg vorige week na afloop van NAC - FC Emmen problemen met boze supporters op de parkeerplaats. Anthony Taylor, die Sevilla - AS Roma floot, werd op het vliegveld achtervolgd door woedende Roma-fans, samen met zijn vrouw en dochter. Wat is er allemaal aan de hand in de voetbalwereld?

"Er werden zelfs stoelen naar Taylor gegooid. Dat is natuurlijk een schande. Ongeacht wat je vindt van de prestaties van een scheidsrechter, dit is nooit goed te praten. Scheidsrechters staan vaak onder enorme druk tijdens wedstrijden. We worden geconfronteerd met intense emoties van spelers, coaches en fans, die allemaal hun eigen verwachtingen hebben over hoe een wedstrijd geleid moet worden.

"Daarnaast kan de druk ook voortkomen uit de media-aandacht rond wedstrijden. Elke controversiële beslissing van een scheidsrechter wordt vaak uitvoerig besproken en geanalyseerd in de media, met herhalingen en slow motion-beelden die elke twijfelachtige beslissing blootleggen. Dit draagt bij aan de druk die scheidsrechters voelen om altijd de juiste beslissing te nemen."

Scheidsrechters die voor een wedstrijd tussen het publiek parkeren, zoals Kooij. Of die tussen fans van het verliezende Roma over een vliegveld wandelen. Dat kan eigenlijk niet meer, toch?

"In de meeste gevallen gaat het gewoon goed, maar soms bevinden we ons wel op plekken die bepaalde risico's met zich meebrengen. Er zijn clubs die de parkeervoorzieningen goed hebben geregeld, zodat we veilig kunnen parkeren. Maar er zijn ook clubs met stadions waar je op openbare plaatsen moet parkeren en met je sporttas dwars door het publiek heen moet. Daar ging het bij Joey Kooij mis. Helaas."

Wordt het erger?

"Die indruk heb ik niet. Na Taylor en Kooij zou je dat misschien wel denken, maar we moeten niet te snel conclusies trekken op basis van twee incidenten. Maar we zien de laatste tijd wel meer agressie in stadions, en dat is wel een zorgwekkende ontwikkeling. Niet voor niets treedt de KNVB hard op tegen het gooien van bier en voorwerpen op het speelveld of naar spelers en officials.

"Het veld is gewoon heilig. De spelers, officials, ballenjongens, fotografen en alle anderen op het veld moeten altijd veilig hun werk kunnen doen. Daarom hebben we nu strengere maatregelen, wat ertoe leidt dat we vaker naar binnen gaan en sneller definitief staken. Het loopt de spuigaten uit. Er moet gewoon een oplossing voor worden gevonden. Daar is de KNVB mee bezig."

Je werkt inmiddels voor diezelfde KNVB.

"Dat klopt. Ik was lange tijd werkzaam bij de Nationale Politie, waar ik een prachtige tijd heb gehad en nog steeds goede contacten onderhoud. Maar sinds 1 april werk ik in Zeist en ben ik onder meer verantwoordelijk voor de aanstellingen en verdere ontwikkeling van ongeveer 250 arbitrage-officials op landelijk amateurniveau, dat wil zeggen in de tweede, derde en vierde divisie.

"Ik probeer bij te dragen aan ons strategisch plan om meer scheidsrechters aan te trekken en te behouden. Incidenten zoals die bij Kooij en Taylor helpen daar niet echt bij, maar gelukkig gaat het meestal gewoon goed. En geloof me, het fluiten van wedstrijden is gewoon prachtig om te doen."

Want?

"Fluit je zelf weleens?"

Toevallig in mei een paar wedstrijden op een toernooitje. Er waren weinig vrijwilligers.

"En hoe waren de reacties?"

Makkelie wordt belaagd door boze PSV'ers. Foto: Pim Ras Fotografie

Een trainer die met 4-0 had gewonnen, vroeg of ik eigenlijk wel wist wat buitenspel was. En speelsters die om de kleinste details klaagden. Verder ging het wel. Wat maakt het fluiten nou precies zo leuk, dacht ik toen. Jij weet vast het antwoord.

"Verschillende redenen. Het biedt betrokkenheid bij de sport. Je hebt verantwoordelijkheid en dat vormt een uitdaging. De kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan een eerlijk en positief sportklimaat is toch iets moois? Als scheidsrechter sta je heel dicht bij de actie, neem je snelle beslissingen en heb je een actieve rol in het spel. Dat levert spannende ervaringen op."

Dat zal zeker zo zijn. Maar jullie moeten omgaan met spelers die doen alsof ze zijn geraakt, die protesteren om van alles en nog wat. Trainers die het veld opkomen en zelfs na afloop nog tekeergaan. De bekerfinale Ajax - PSV en de Europa League-finale Sevilla - AS Roma spanden volgens veel voetballiefhebbers de kroon.

"Spelers en trainers moeten zich meer bewust zijn van hun rol als rolmodellen en kunnen met positief gedrag een waardevolle bijdrage leveren aan het amateurvoetbal. Ze hebben een grote invloed op jonge spelers en kunnen een inspiratiebron zijn voor anderen binnen de voetbalgemeenschap. Voetbal gaat niet alleen om winnen, maar ook om fair play en respect voor elkaar.

"Het tonen van voorbeeldgedrag door spelers en trainers zal ook meer scheidsrechters aantrekken. Een positieve en respectvolle houding van spelers en trainers ten opzichte van scheidsrechters kan een positieve invloed hebben en bijdragen aan het vergroten van het aantal scheidsrechters in het amateurvoetbal."

En scheidsrechters moeten vooral rustig blijven. Daar ligt jouw kracht.

"Ja, hoe hectischer de wedstrijd, hoe rustiger ik word. Door kalm te blijven kunnen scheidsrechters de controle over de wedstrijd behouden. Het is belangrijk voor scheidsrechters om een balans te vinden tussen kalmte en vastberadenheid, zich niet laten beïnvloeden door emoties of externe druk. Maar ook niet te passief of aarzelend zijn in hun besluitvorming."

Je hoort vaak dat bekende scheidsrechters eredivisiewedstrijden benaderen als routineklusjes, even tussen de topwedstrijden in Europa door.

"Dat geldt niet voor mij. Ik vind het juist heel belangrijk om mijn naam in Nederland hoog te houden. Wedstrijden in de Champions League zijn uiteraard anders dan wedstrijden in de eredivisie. Kijk alleen al naar het tempo en de entourage. Maar ik benader ze allemaal op dezelfde manier. Daarnaast heeft elk team, ongeacht het niveau, recht op een gemotiveerde scheidsrechter."

Wat zijn je doelen voor na de zomer?

"Die zijn er genoeg. In Nederland weer een hoog gemiddelde halen. In Europa presteren en uiteraard is er volgend jaar het EK in Duitsland. Daar wil je bij zijn."

En in juni weer zo'n schaal in je handen.

"Daar kun je luchtig over doen, maar het voelt echt als waardering. Niet alleen voor mij in dit geval, maar voor de hele arbitrage. Met zo'n klassement laten jullie zien dat jullie het belangrijk vinden wat scheidsrechters doen. En eerlijk is eerlijk: het is topsport, dat klassement wil je winnen. Je wilt de beste zijn. Als dat is gelukt, geeft dat toch weer een heerlijk gevoel."

AD-klassement

Scheidsrechters top 5 seizoen 2022/2023

1. Danny Makkelie 6,54 (25 duels)

2. Serdar Gözübüyük 6,40 (24)

3. Edwin van de Graaf 6,28 (18)

4. Jochem Kamphuis 6,25 (20)

5. Allard Lindhout 6,17 (25)

* Scheidsrechters moeten minimaal de helft van de duels in de eredivisie hebben gefloten

