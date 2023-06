De student met ondersteuningsbehoefte moet nog te vaak door hoepels springen

Psychische klachten, mantelzorgtaken, er zijn tal van redenen waarom sommige studenten een extra steuntje van hun onderwijsinstelling kunnen gebruiken. Begrip is er volop, maar concrete hulp is lastiger, blijkt uit nieuw onderzoek.

Student Evangelia Fotiadis heeft een fikse taak. Als voorzitter van de studentenfractie in de centrale medezeggenschapsraad van hogeschool Fontys in Tilburg vertegenwoordigt ze duizenden studenten. En dan heeft ze ook nog ADHD. Fotiadis: "Zonder ondersteuning weet ik echt niet waar ik sta. Ik heb het zelf geprobeerd, maar dat werkte niet zo goed."

Die ondersteuning is er dan ook wel, ze kan bij een coach terecht die haar helpt taken te overzien en heeft ook peer coaching met andere studenten. Maar het blijft hard werken. "De ADHD gaat niet weg, hoeveel hulp je ook krijgt."

Wat Fotiadis doet is uitzonderlijk, blijkt uit een groot onderzoek dat studentenorganisatie ISO dinsdag publiceert. Zo'n vijftienhonderd studenten met diverse ondersteuningsbehoeften deden eraan mee. Vooral in de zogenoemde extracurriculaire activiteiten, van een bestuursjaar tot het verenigingsleven, blijft deze groep studenten achter bij het gemiddelde. 40 procent van hen ervaart bij zulke activiteiten grote belemmeringen.

Geen energie over

Studentendecaan Romke Biagioni van de Universiteit Leiden ziet dat ook al jaren in haar praktijk. Zeker onder studenten met diagnoses als ADHD of autisme is er veel eenzaamheid. "Je moet steeds aan een gemiddelde voldoen. De focus ligt daarbij vaak heel erg op de studie, en dan houden ze niet veel energie over. Zeker niet omdat in het studentenleven de groepsnorm vrij streng is. Als je daar geen aansluiting vindt, is het lastig."

Een van de antwoorden hierop is activiteiten die gericht zijn op studenten met een ondersteuningsbehoefte. In het Leidse Villa Abel kunnen autistische studenten terecht voor allerlei ondersteuning. Voor hun studie, maar ook sociaal, zoals een spelletjesavond.

Deelnemers, een fikse stapel bord- en kaartspellen naast zich, onderschrijven de stelling van de decaan. Dit is een plek waar het sociaal veilig is, waar je jezelf kunt zijn. Vrijwilliger Haske Bakker, in de veertig, verzorgt de avond. Bij hemzelf is recent autisme vastgesteld, dat maakte voor hem veel duidelijk over waarom hij het lastig had tijdens zijn studie. Maar hij ziet ook dat er sinds zijn eigen studententijd al heel wat is bereikt. "Als ik deze begeleiding en dit begrip had gehad, had het me zomaar een jaar extra studietijd gescheeld", schat hij.

Veel begrip, weinig flexibiliteit

Er is de laatste jaren inderdaad veel meer aandacht voor ondersteuning van studenten, of het nu is omdat ze een psychische diagnose hebben, een mantelzorgtaak of dat ze topsport doen naast hun studie. Inclusie staat hoog op de agenda. Dat kwam ook terug in het onderzoek van ISO: driekwart van de studenten weet waar ondersteuning te vinden is, twee derde voelt zich daar ook begrepen. Maar dan zakt het percentage verder: net minder dan de helft vindt dat de instelling vervolgens ook doet wat nodig is om hen te steunen.

Een veelgehoorde klacht is de hoepels waar je door moet springen om iets gedaan te krijgen, uitstel van een deadline, of een mondeling in plaats van schriftelijk tentamen. Het is doorgaans aan de student om dat aan te kaarten en de drempels zijn hoog.

Dat verbaast Fotiadis niet. "ADHD wordt niet gefaciliteerd in het onderwijsstelsel. Je moet nog steeds deadlines halen. En ik kan dingen gewoon niet in dezelfde tijd als een ander het kan." Datzelfde geluid klinkt in Villa Abel. "De onderwijsinstellingen snappen het probleem wel", zegt bestuurder Anne van der Horst, "maar de praktijk is weerbarstig. Dan past het niet altijd in het protocol."

Een wake-upcall

Decaan Biagioni begrijpt die kritiek wel. "Die administratiedruk is belastend, zowel voor de instelling als de student. Ik zeg hier ook wel eens 'zou het ook eenvoudiger kunnen?' Maar wij hebben ook met enorme aantallen studenten te maken. Je zou maatwerk willen leveren, maar de tijd ontbreekt."

ISO-voorzitter Terri van der Velden noemt de resultaten van het onderzoek een wake-upcall. "Dit legt de pijnpunten in het huidige systeem bloot, zodat we gezamenlijk kunnen toewerken naar een beter studieklimaat voor alle studenten."

Te verbeteren is er dus genoeg, maar voor Fotiadis is dat ook weer een extra teken dat ze haar energie goed besteedt aan de medezeggenschapsraad. "Ik kan het iedereen echt aanraden. Het is leerzaam, en zo kun je helpen het onderwijs inclusiever te maken. Anders praten mensen over, en niet mét ons."

