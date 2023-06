Zonder gips en met app kun je thuis van botbreuk herstellen

Arm uit de kom, gebroken teen, middenhandsbeentje of enkel? Na een bezoek aan de eerste hulp in Rijnstate hoeven pechvogels in veel gevallen niet meer in het gips en op de poli voor controle te komen. Dat scheelt geld, een hoop gereis naar het Arnhemse ziekenhuis én tijd in de wachtkamer.

Dokters zijn gewend aan de riedel: breuk, gips, nacontrole. Maar uit onderzoek blijkt, zo vertelt spoedeisende hulp-arts Joris Holkenborg van Rijnstate, dat er een alternatief is bij eenvoudige breuken en ander letsel zoals een arm uit de kom: zonder gips en met hulpmiddelen als een mitella of een brace, plús een app.

De Virtual Fracture Care (VFC)-app, een Amsterdams initiatief dat steeds meer navolging krijgt, is onlangs in Arnhem geïntroduceerd en de eerste ervaringen zijn positief, zegt Holkenborg. Ook omdat de patiënt niet meer terug hoeft naar het ziekenhuis voor controle. Hij schat dat ongeveer de helft van de patiënten met de app toe kan.

Sleutelbeen gebroken

Helen van Dijk uit Arnhem, moeder van de zevenjarige Joe Knops die onlangs zijn sleutelbeen brak tijdens een judowedstrijd: "Op de eerste hulp kregen we na constatering van de breuk meteen een uitgebreide uitleg over de app. Ik vond dat eigenlijk wel prettig. Want in de app staat heel duidelijk waar je allemaal op moet letten. Van pijnstilling tot het omdoen van de 'sling' en oefeningen om te voorkomen dat de andere armspieren stijf worden."

In het begin liep Joe nog wel een beetje scheef. "Daar maakte ik me een beetje zorgen over en dacht toen even: als dit zo blijft, wil ik wel dat een dokter hem nog even ziet."

En dat kan nog steeds hoor, zegt dokter Holkenborg. "Bij de app hoort de breuklijn, waar patiënten naartoe kunnen bellen met vragen, zorgen en verzoek om een afspraak." Al was dat bij Joe uiteindelijk niet nodig. Moeder Van Dijk: "Het herstel gaat super snel. Nu zijn we juist blij dat we niet meer naar het ziekenhuis hoeven."

Niet de leukste plek voor kinderen

Want zeker kinderen, zo stelt Holkenborg, wil je zo min mogelijk naar het ziekenhuis laten komen. Niet de leukste plek en de lange wachttijden zijn ook niet bepaald wenselijk. "Bovendien is het medisch gezien ook vaak overbodig. Bij kinderen is letsel vaak niet zo complex, in tegenstelling tot ouderen die bijvoorbeeld fragieler botweefsel hebben."

Joris Holkenborg, spoedeisende hulp-arts Rijnstate. Foto: Rijnstate

De fracturenapp biedt soelaas voor de patiënt, maar ook de zorgkosten, zegt Holkenborg. "Eerlijk: dat is natuurlijk ook een factor. Immers scheelt het veel kostbare doktersuren." Scheelt het ook gips? "Ja. Dat ook. Maar daar staan wel duurdere braces tegenover."

Op dit moment is de app geschikt voor veertien soorten letsels. Holkenborg verwacht dat de lijst op termijn wordt uitgebreid, ook doordat het 3D-printen van gips in opmars is, waardoor patiënten zelf hun gips eraf kunnen klikken, in plaats van dat het op de poli moet worden verwijderd.

Maar zover is het nog niet en "complexere fracturen moeten nog altijd wel in het gips en bovendien zijn dan nacontroles nodig om te zien of de genezing zo gaat als moet", aldus de dokter.

Op gips gerekend

Nora Hoogakker (16) uit Heteren had op een gipsbeen gerekend toen ze een aantal weken geleden haar enkel brak op een feestje. "Omdat ik er de hele avond nog op gestaan had, was hij zeker drie keer zo dik." Maar eenmaal op de eerste hulp en na een foto was de dokter resoluut: een brace en een app en ze stond weer buiten.

"Op zich prima natuurlijk. Want ik weet van mijn oma dat gips ontzettend gaat jeuken en bovendien: je kunt er niet mee onder de douche of in bad. Dus dit is handiger. Wel een nadeel: ik ben nogal lomp, dus vorige week stootte ik er hard tegenaan en dat deed fors pijn. Als dat zo was gebleven, had ik wel de breuklijn gebeld. Ik ben nogal snel ongerust namelijk."

Naast dat niet iedere breuk voor behandeling via de app beschikbaar is, is ook niet iedere patiënt geschikt, zegt dokter Holkenborg. "Oudere mensen zijn misschien minder digitaal vaardig, alhoewel sommige negentigjarigen prima met een iPad uit de voeten kunnen. Maar dat wegen we per geval af."

