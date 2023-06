De visgraatvloer is niets voor interieurontwerper Joris

Verbouwen; alleen het woord al bezorgt menigeen kopzorgen. Onvoorziene werkzaamheden of kosten die hoger uitvallen, het zijn van die stressmomenten waar niemand op zit te wachten. Joris Tulp neemt met zijn bedrijf Verbouwformule die zorg uit handen. 'Ik kan goed met stress omgaan.'

De verbouwing van het voormalig VVV-kantoor op het St. Plechelmusplein, het Technolab op het Twents Carmel College en het meest recent: café Vanouds op de Groote Markt. Het is een greep uit de projecten waar Joris Tulp (48) met zijn Verbouwformule de afgelopen jaren een stempel op heeft gedrukt.

Maar misschien nog wel het meest trots is hij op de verbouwing van zijn eigen huis. Een karakteristiek jaren dertig huis aan de Pastoor Plegtstraat in Oldenzaal. Daar waar het ondernemerschap mee begon. "Ik wist dat we er iets moois van konden maken en dat wilde ik ook voor anderen gaan doen."

Potentie

Joris opent de voordeur en doet een stap opzij. "Zal ik je even een rondleiding geven?", vraagt hij meteen bij binnenkomst. Hij loopt via de hal naar de woonkamer, waar de Oldenzaler enkele vierkante meters bij aan liet zetten. In die extra ruimte zit nu de keuken. Het ontwerp, het interieur; hij bedacht alles zelf in de woning die destijds niemand wilde kopen.

Het huis was uitgeleefd, vervallen en stond daardoor lang te koop. Maar Joris zag dat de woning potentie had. Hij maakte een 3D-ontwerp en een plattegrond. Het resultaat was een mix van oude bouw en nieuwbouw, waar de verschillende kleuren en prints het interieur een bijzonder karakter geven. Voor Joris geen visgraatvloer en zwarte stalen deuren. "Dat doen we alleen nog maar als de klant er echt om vraagt."

Kostenplaatje

Sinds 2014 brengt Joris met zijn eigen bedrijf advies uit aan ondernemers en particulieren die willen verbouwen en begeleidt hij die verbouwing van A tot Z. Toen hij daarmee begon werkte hij nog deels in loondienst bij MB Interieurs als tekenaar, ontwerper en verkoper. Dat bedrijf is nu samengevoegd met Verbouwformule. Sinds kort bestiert Joris de zaak met Volker Basse en Raymond Bulter.

Het leuke van het vak vind hij dat hij er veel creativiteit in kwijt kan. "Maar Verbouwformule doet meer dan dat. Een architect tekent en een aannemer bouwt, maar zij weten niet wat het totaalplaatje kost. Wij wel. Aan de voorkant proberen we die kosten al zo laag mogelijk te houden, zodat mensen weten of ze ermee door kunnen gaan."

Verbouwingstraject

Het verbouwingsproces begint met een intake door Joris. Tijdens dat gesprek wordt de wens van de klant op tafel gelegd. Als die helder is gaat een team van ontwerpers met de tekening aan de slag. "De klant komt vervolgens bij ons op kantoor in Borne om een moodboard te maken. In het beginstadium maken wij meerdere opties. De klant maakt daaruit een keuze en bepaalt het definitieve ontwerp", legt Joris uit.

Daarna komt Joris weer in beeld. "Ik manage de verbouwing. We regelen onder meer de aannemer, de loodgieter en de schilder. De interieurbouw doen wij zelf. De onderdelen fabriceren wij in onze eigen productiehal in Borne. We zijn tot de laatste plint bij het proces betrokken."

Geen stress

Dat niet elke verbouwing verloopt zoals die van tevoren op papier is bedacht, daar heeft ook Joris ervaring mee. "Het maken van een planning is altijd lastig. Op papier klopt het, maar als iemand uitvalt door ziekte dan ga je dat natuurlijk wel merken. Ook vallen de kosten soms hoger uit dan gepland, doordat klanten bijvoorbeeld tijdens de verbouwing keuzes wijzigen."

Maar stress levert het hem niet op. "Ik ben niet zo snel gestrest, kan ook veel dingen tegelijk", zegt hij glimlach. "Ik lig 's nachts ook nergens wakker van. Ook niet van de situatie dat de bouwprijzen tegenwoordig de pan uitrijzen. Mensen blijven toch wel verbouwen. Ze willen verduurzamen of gewoon een fijne plek voor zichzelf creëren."

Behang en gekleurde tegeltjes

De visgraatvloer en stalen deur passen steeds minder in dat plaatje van een fijn huis. Joris adviseert het ook niet meer. "Op het moment dat het bij de bouwmarkt komt te liggen is het voor ons wel een beetje klaar." Waarmee je dan momenteel wel een trendsetter bent? "Behang en gekleurde tegeltjes zijn weer helemaal in de mode. En marmer. Ik kan overigens heel veel dingen mooi vinden, maar het moet wel bij elkaar passen."

Of het nu gaat om een grote of kleine woning, dat maakt voor Joris niets uit. De uitdaging en het doel (blije mensen) zijn hetzelfde. "Je kunt van een rijtjeswoning geen grote villa maken, maar je kan er altijd wel iets moois van maken. Wat we dan vaak van de klant terugkrijgen is dat ze het zelf nooit zo hadden bedacht."

Joris verbouwde zijn eigen jaren '30 woning. Hij bedacht het ontwerp en de styling. Foto: Verbouwformule

Verbouwformule realiseerde het Technolab in het Twents Carmel College aan de Potskampstraat. Foto: Verbouwformule

