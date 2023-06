Debby's tiny house is groot genoeg, maar privacy kan beter

Debby Broersma (48) woont sinds 2,5 jaar in een tiny house aan de Robsonstraat in Enschede. Met dochter Myrthe (10) en twee katten, op 27 vierkante meter. 'Meer dan dit hebben we niet nodig.'

Het is bijzonder overzichtelijk. Wie de drempel overstapt, staat direct in het hoofdvertrek waar bijna alle functies zijn ondergebracht. Wonen, koken en slapen. Klein van formaat en slim ingedeeld.

"Kijk maar." Vegetarisch kok Debby wijst naar een klein aanrecht. Een kooktoestel ontbreekt. Uit een van de keukenkastjes haalt de Enschedese een elektrisch kooktoestel tevoorschijn. Tegenover de keuken zitten douche en toilet in een ruimte. Daarnaast is een kast voor de warmtepomp.

Slaapbank met vide

Vijf stappen verder en we staan al bijna bij de achterdeur. Een ladenblok met aan twee kanten uitklapbare werkbladen vult bijna een derde van het woondeel. Verder staat er een tweezitsbank, 's avonds klapt Debby deze uit tot slaapbank. Ze wijst boven haar hoofd, waar een houten vide is getimmerd.

De open ruimte is de slaapkamer van haar dochter. Bereikbaar via een trap. Behalve een eenpersoonsbed en een kastje is er een bescheiden plek om te spelen. In vergelijking met de gemiddelde oppervlakte van een woning in Nederland (100 tot 120 vierkante meter) wonen Debby en Myrthe heel bescheiden.

"Voor ons is het genoeg", zegt Debby. "Ik heb niet de ruimte van een heel huis nodig." De Enschedese woonde eerder op landgoed Algoed in Twekkelo, samen met anderen. Debby's ideale 'plek voor verbinding en co-creatie' hoopte ze aan de Robsonstraat te vinden.

Trampoline voor hele buurt

In de straat staan nog twee tiny houses en kunstenaarsateliers huizen in de voormalige Robsonfabriek. "Ik hoopte dat we meer een community zouden vormen. In die zin van gelijkgestemde individuen die samen iets willen en daar een passende woonvorm bij zoeken. Dat is het niet."

Toch woont Debby er met veel plezier. Haar voor- en achterdeur staan vaak open, vriendjes en vriendinnetjes van Myrthe lopen in en uit. De trampoline in de tuin wordt door de hele buurt gebruikt.

De vide in het tiny house is de slaapkamer van Debby's dochter Myrthe. Foto: Cees Elzenga

Heeft het tiny house ook nadelen? Debby kan er weinig bedenken. Het enige wat in haar opkomt, is het gebrek aan privacy. Zij en haar dochter leven en slapen in een en dezelfde ruimte. Een voordeel is dat bij de tiny houses atelierruimte hoort.

Vegetarisch koken

De bedrijfsruimten zitten in een gebouw tegenover de huisjes, woningcorporatie Domijn is verhuurder. Debby heeft haar bedrijf Debsfood4souler gevestigd. "Ik kook vegetarische maaltijden voor gezelschappen en geef opleidingen vega-koken.

We wonen niet in het atelier. Het is 54 vierkante meter, best ruim. Myrthe gaat daar spelen met buurtgenootjes, ik trek me er soms terug als het hier te vol is. Op die manier houden we samen heel gezellig."

Bakken met moestuintjes voor kinderen in de Robsonstraat. Op de achtergrond drie tiny houses, waarvan Debby Broersma de eerste bewoond. Foto: Cees Elzenga

De katten gaan via een luik in de douche en een loopplank naar binnen en buiten. Foto: Cees Elzenga

Overzicht van Robsonstraat in de wijk Horstlanden Veldkamp. Moestuintjes, tiny houses en een oude fabriek met ateliers voor kunstenaars. Foto: Cees Elzenga

Zij-aanzicht van het tiny house van Debby Broersma. Foto: Cees Elzenga

