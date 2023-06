Tedere Ashley ging eerst als stoere Albert door het leven

Ze houdt van Ashley en is nog steeds verliefd op haar. Voor Corrie Beer uit Gennep is het geen probleem dat Ashley ooit als Albert door het leven ging. 'Ik werd verliefd op een kraanmachinist. Een stoere vent. Maar ik zag dat er iets niet klopte.'

Corrie Beer is één van de 'levende boeken' die bij Dialoogmuseum De Crypte in Gennep hun verhaal vertellen aan hun 'lezers'. Toevallige voorbijgangers of mensen die bewust de bijeenkomst van Living Library bezoeken. Bij die laatste groep horen ook Tim Pardijs en Linda Walraven, die vanaf een camping in de buurt naar de levende bibliotheek zijn gekomen.

Eigenlijk is hun eerste keuze om te praten met een heks, maar die is bezet. Het wordt het boek 'Partner van een transgender'. Vragen staat vrij, maar veel hoef je Corrie Beer niet te vragen. Ze leest als een spraakwaterval.

Hoe ze erachter kwam dat haar man 'anders' was? Het was een gevoel. "Ik zei tegen hem dat ik zijn vrouwelijke kant wel eens wilde zien en vroeg hem of hij een jurk aan wilde trekken. Hij keek of hij water zag branden. Maar hij deed het. Toen zag ik het: dit is het. Die rust die hij kreeg. Die gezichtsuitdrukking. In plaats van een stoere man zag ik een zachte tedere vrouw."

Waarom ze haar verhaal wil vertellen? "Omdat er niet zo veel gedacht wordt aan en gesproken wordt over de partner van een transgender", zegt ze. "Voor een transgender is er veel hulp, voor de partner niet. Die zit ook met veel vragen. Die wil ook haar verhaal kwijt."

Geen relatieproblemen

Veel relaties lopen op de klippen. Die van Albert en Corrie loopt daarentegen over in die van Ashley en Corrie. "Is Albert er nog wel eens", wil een lezer weten. "Nee, iedereen noemt haar altijd Ashley. We hebben ook geen relatieproblemen. In het begin hielden we het geheim, daar had ik moeite mee. Van mij mag de hele wereld het weten", aldus Beer.

Living Library is een project dat vooroordelen wil wegnemen, zegt Martijn Bergsma, directeur en oprichter van Living Library Nederland. "In het begin was het best zoeken naar mensen die hun verhaal wilden vertellen", zegt hij. "Nu melden mensen zich soms dagelijks zelf aan. Ze willen ook hún verhaal vertellen, bijvoorbeeld: 'Ik ben depressief geweest, zal ik daarover komen vertellen?'.

Non of polyamoureus?

"Of de 'boeken' iets gemeen hebben? Ten eerste is het mooi om de verschillen te zien. Een transgender zit naast iemand die non wilde worden maar nu een polyamoureuze relatie heeft. En daarnaast zit weer een stoere tattooman. Maar ze komen er inderdaad achter dat ze in ieder geval één ding gemeen hebben: de vooroordelen. En hoe je daarmee om kunt gaan. Dat zijn ook mooie dingen: dat de boeken op rustige momenten met elkaar kunnen praten."

Bergsma kwam in 2014 in aanraking met het van origine Deense concept Living Library. "Dat was in Istanboel. Ik organiseerde daar een training voor een mensenrechtenorganisatie. Iemand nam me mee naar een bijeenkomst van Living Library. Ik dacht meteen: dat moet ik in Nederland organiseren. Er is geen andere methode die zo effectief vooroordelen tegengaat. De 'boeken' zijn blij, de 'lezers' zijn blij."

Gaandeweg professioneler

"In het begin vond het evenement één keer per jaar plaats en was het voor mij vrijwilligerswerk. Gaandeweg werd het professioneler. Vanaf 2018 is het mijn werk, sinds die tijd werken we landelijk en hebben we bijna wekelijks een bijeenkomst. Onze inkomsten krijgen we uit een bijdrage van de Europese Unie. Het thema antidiscriminatie vinden ze daar heel belangrijk. Ik werk ook veel met bibliotheken. Die huren Living Library in. De afgelopen weken hebben we dit gedaan voor studenten politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Volgende week staan we voor politiestudenten in Haarlem. En nu dus in Gennep."

Tim Pardijs en Linda Walraven zijn tevreden na het dichtklappen van hun levende boek. "Je was ons eerste levende boek, Corrie."

"En jullie mijn eerste lezers."

