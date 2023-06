EO-jongerendag blijft populair: 'Lol maken en bij God blijven'

Hoewel de kerken leeglopen, is de EO-Jongerendag nog altijd goed bezocht. Wat vinden jongeren daar?

Een Ahoy vol met tieners, inclusief alle bijbehorende mode, gegiechel, gehang en geflirt: op het eerste oog had de 47ste editie van de EO-Jongerendag in Rotterdam een groot concert voor scholieren kunnen zijn.

Maar op deze zonovergoten zaterdag zijn het 15.000 christelijke jongeren die in een donker en uitverkocht Ahoy hun handen in de lucht gooien voor onder andere de christelijke Ierse band We Are Messengers. Vroeg in de avond dansen ze uitzinnig tijdens het opzwepende optreden van de Nederlandse hiphopper en zanger Typhoon.

De twaalfjarige Isa uit Rhenen is hier voor het eerst, samen met een groep jongeren uit haar kerk. Haar zitplaats hoog op de tribune laat ze voor wat het is; al staande zingt ze volop mee met het liedje Come what may. "Ik wist niet dat dit bestond", zegt ze verrast en opgetogen. "Zoveel jongeren en mooie muziek, dat had ik niet verwacht."

De meeste kerken mogen dan wel leeglopen, grote evenementen voor christenen worden maar al te graag bezocht. Het christelijke festival Opwekking was vorig weekend met 70.000 bezoekers uitverkocht. Ahoy bood in de afgelopen tien dagen ruimte aan vier verschillende christelijke evenementen.

Festivalisering van religie

De populariteit van grote religieuze bijeenkomsten, waar muziek een belangrijke drager is van ervaring, past in een trend die 'de festivalisering van religie' wordt genoemd, zegt hoogleraar antropologie van religie Miranda Klaver van de Vrije Universiteit. Tegelijkertijd ziet ze dat religie steeds meer wordt gepraktiseerd in kleine groepen. "Wat er tussenin zit, het traditionele kerkbezoek, staat onder druk."

Tieners tijdens de EO-Jongerendag in Rotterdam. De jongeren op de foto komen niet in het verhaal voor. Foto: Otto Snoek

Zelf bezocht ze heel wat EO-Jongerendagen, die voorheen nog veel groter waren, met de uitverkochte Amsterdamse Arena als hoogtepunt. De behoefte om samen het geloof te beleven is er nog steeds. "Dat kerken kleiner worden, geeft ook christelijke jongeren het gevoel dat ze er alleen voor staan. Zo'n massabijeenkomst met gelijkgestemden geeft hen een enorme boost."

Applaus voor God

Joas (16), gekleed in witte sneakers, een hippe, grijze spijkerbroek en een omgeknoopte sweater casual schuin om zijn schouders, richt zijn armen wijd open de lucht in en zingt gepassioneerd mee met de Beam Worship Band.

Om zijn pols hangt het polsbandje van Opwekking, waar hij vorig weekend was. Met de jongeren die hij daar heeft ontmoet, sprak hij vandaag af in Ahoy. "Ik ga niet iedere zondag naar de kerk. Zolang ik de band tussen God en mij goed houd, denk ik dat ik alles aankan. Maar dit hier, met zoveel mensen met hetzelfde geloof, vind ik zo mooi! Het laat zien dat je er nooit alleen voor staat."

Het thema van deze jongerendag is 'de pionier in jezelf', met veel aandacht voor jongeren die zich inzetten voor een betere wereld. Neurowetenschapper Erik Scherder geeft een klein college over het pionierende brein. De andere sprekers en artiesten kiezen opvallend vaak een andere invalshoek; ze spreken vandaag veel over mentale problemen. "Het is oké om niet oké te zijn", zingt We Are Messengers. Typhoon vertelt hoe hij midden in zijn depressie God vond en vraagt of er jongeren zijn die dezelfde zoektocht doormaken.

"Mijn boodschap is: stop met zoeken. Het is er al voor je neus. Weet je wat ik het mooie vind? Dat we lol kunnen maken en bij God kunnen blijven, allemaal tegelijkertijd. Laten we God een applausje geven. Omdat er zoveel liefde is!" 15.000 pubers geven daar gehoor aan.

