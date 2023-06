Zo overleeft de grootste gaysauna crisis na crisis

De ene na de andere crisis trof de Arnhemse gaysauna SteamWorks. En nu kampt eigenaar Arold Dingemans ook nog eens met een oogziekte waardoor hij steeds minder ziet. 'Deze baan wens ik mijn ergste vijand nog niet toe', zegt hij. Toch houdt hij moedig stand: 'SteamWorks is voor veel homo’s een veilige haven.'

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Bij binnenkomst in de sauna, gevestigd in een statig pand waar ooit een bijbelschool was, is Dingemans druk aan het bellen. Enkele minuten later verontschuldigt hij zich. "Sorry, ik moest nog wat condooms bijbestellen", klinkt het lachend. "We hebben een paar drukke dagen gehad."

Het is iets na elven in de ochtend, de sauna is nog niet geopend. In de grote centrale hal staan tafels met daarop schalen met pepermuntjes en condooms. Aan het plafond wapperen vlaggetjes in alle kleuren van de regenboog, aan de muur hangen grote afbeeldingen van Ibiza. Een kleine hond loopt kwispelend door de ruimte. Er heerst een serene stilte.

Bankdirecteur of bouwvakker

Wat opvalt: het is overal brandschoon. "En dat terwijl we hier gisteren nog tweehonderd man hadden rondlopen in het kader van een BDSM-feest (een seksueel rollenspel, SF)", zegt Dingemans. Hij praat snel, reageert gevat.

"Mensen moeten hier de eerste tien minuten even ontdooien, daarna voelen zij zich op hun gemak. En iedereen is hier gelijk. Met alleen een handdoek om je middel maakt het niet meer uit of je een bankdirecteur of een bouwvakker bent."

SteamWorks is een van de grootste gaysauna's van Nederland en telt vier verdiepingen. Op de eerste drie zijn een zwembad, whirlpool en meerdere sauna's te vinden. Het geheel oogt kleurrijk en had zomaar een reguliere wellness kunnen zijn. De zolderverdieping is een ander verhaal. Daar is het donker, liggen verspreid in hokjes matrassen en staan uiteenlopende seksattributen opgesteld.

Arold Dingemans (links) samen met een medewerkster van SteamWorks. Foto: Rolf Hensel

Crisis na crisis

"Mensen zoeken hier een klik met elkaar", vertelt Dingemans. "Dat kan mentaal zijn, maar ook fysiek. Laten we eerlijk zijn: ieder mens denkt aan seks. Jij hebt jouw zoontje toch ook niet via bol.com besteld? En toch heerst er nog altijd een taboe op ons, omdat we officieel een seksinrichting zijn."

Dingemans stond in 2006 op 31-jarige leeftijd aan de wieg van de Arnhemse sauna. Nu is hij bijna 50 en heeft hij gezien hoe tal van crisissen SteamWorks bijna de nek omdraaiden. Dingemans: "Ga maar na. We hebben eerst de eurocrisis gehad, toen kwam de coronapandemie en nu zitten we met energieprijzen die door het dak gaan vanwege de oorlog in Oekraïne."

Negativiteit voor medewerkers

Die aaneenschakeling van tegenslagen kostten meerdere sauna's inmiddels de kop. SteamWorks bleef echter overeind. En tóch klinkt er kritiek. Er zou onder meer sprake zijn van achterstallig onderhoud, zo is te lezen in recensies van bezoekers op zoekwebsite Google. In een bericht op Facebook beet Dingemans onlangs stevig van zich af.

'Ze denken dat de gebreken die zij ondervinden, ontstaan door nalatig onderhoud', schreef hij. 'Terwijl er achter de schermen juist ontzettend hard wordt gewerkt. De ene na de andere negatieve reactie komt binnen en mijn medewerkers ondervinden die negativiteit. Terwijl iedereen juist keihard zijn best doet.'

Nieuw likje verf

Ze moeten bij Steamworks daarbij roeien met de riemen die ze hebben, zegt Dingemans. Tijdens de coronapandemie, toen de sauna noodgedwongen op slot zat, heeft hij samen met zijn personeel de hele sauna opnieuw geverfd.

En onlangs zijn het zwembad en de whirlpool aan een grondige renovatie onderworpen. "En ja, dat betekent dat het zwembad en de whirlpool even gesloten waren. Maar zo worden we wél toekomstbestendig."

Daar komt bij dat hij met SteamWorks nergens een lening of hypotheek kan krijgen. "Geen enkele instantie durft zich immers te wagen aan een gaysauna. Het is héél hypocriet. Ze hebben de mond vol over diversiteit, maar willen niet aan ons worden gelinkt."

Manusje van alles

Ondertussen moet SteamWorks ook nog eens uitgestelde loonbelasting over de coronajaren terugbetalen aan de Belastingdienst. "Een totaalbedrag van 141.000 euro, waarvan 28.000 euro uit rente bestaat", aldus Dingemans.

Om alles te kunnen bolwerken, draait Dingemans ook nog eens bardiensten, staat hij soms aan de deur en fungeert hij als manusje van alles. "Begin dit jaar had ik een bedrijfsleider aangenomen, maar die lag er na drie maanden weer uit vanwege een burn-out. Dus nu doe ik alles weer zelf. De hoeveelheid werk wens ik mijn ergste vijand nog niet toe."

Veilige haven

SteamWorks is inmiddels drie dagen per week ook open voor hetero's en stellen; daar bleek de afgelopen jaren steeds meer vraag naar. Op de overige dagen blijft het echter een gaysauna, verzekert Dingemans. "Nederland wordt steeds preutser. SteamWorks is voor veel homo's een veilige haven, waar ze onbezorgd zichzelf kunnen zijn."

Hoe de toekomst eruit ziet? Het blijft even stil. "Ik heb een oogziekte waardoor mijn zicht verslechtert. Ik weet daarom niet hoelang ik deze baan volhoud. Tegelijkertijd zijn er stellen die elkaar hier hebben leren kennen en die inmiddels zijn getrouwd. Van dat soort dingen kan ik enorm genieten. Ik hoop dan ook dat SteamWorks nog lang voor Arnhem blijft behouden."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.