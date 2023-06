Ter Apel wil einde aan overlast van asielzoekers

In Ter Apel zijn ze de stijgende overlast vanuit het grootste asielcomplex van Nederland nu echt beu. Ze voelen zich ook in de steek gelaten door de rest van het land. Een bezoek van Geert Wilders, zaterdag, zette de boel nog verder op scherp. 'Dit werkt polariserend.'

Als Dick Ravestein 's avonds laat nog tijd heeft, rijdt hij een patrouille door Ter Apel. En als hij dan asielzoekers ziet lopen die op dat tijdstip niets meer te zoeken hebben in het dorp, spreekt hij ze aan. "Dan zeg ik dat drinken op straat geen goed idee is en dat ze dat beter naar het azc kunnen gaan." Soms luisteren ze dan. Ook heeft Dick een Facebook-pagina opgezet voor ouderen die niet meer alleen boodschappen durven te doen. Omdat ze bang zijn bestolen of geïntimideerd te worden.

Dick en zijn vrouw wonen 800 meter van het grootste asielcomplex van Nederland, ze zien het vanuit de achtertuin liggen. Vorig jaar zomer zagen ze de luifels staan waaronder honderden asielzoekers op het gras moesten slapen omdat er binnen geen plek meer was. Naast het weiland ligt de weg waarover elke dag honderden asielzoekers in groepjes of alleen van het azc naar het dorp lopen.

Overlast toegenomen

Dat is al twintig jaar zo. Maar het afgelopen jaar zorgt een klein deel van de asielzoekers voor steeds meer overlast. Bij Dick stonden ze aan de auto te morrelen en lag er een keer eentje dronken in de voortuin. Buren hebben mensen in hun achtertuin gehad. Bij Dick en zijn vrouw staan twee nieuwe beveiligingscamera's op tafel, voor bij de voordeur. Bijna heel de straat heeft ze hangen. "Iedereen is de overlast beu."

Dick Ravestein in zijn achtertuin, op de achtergrond het aanmeldcentrum. Foto: AD

Misdragingen 'veiligelanders'

Met Hemelvaart misdroegen vijf dronken Algerijnen zich in het winkelcentrum waarbij een van hen zijn geslachtsdeel liet zien aan een meisje van elf jaar. Buslijn 73 stopt de komende drie weken niet meer in Ter Apel: er waren te veel incidenten. En ondanks beveiliging in alle supermarkten neemt het aantal winkeldiefstallen nog steeds toe: in de eerste drie maanden werden er 96 mensen aangehouden. Geen gemeente in Nederland heeft er, in verhouding, meer last van. Dat er ook meer politie en straatcoaches zijn gekomen, doet daar weinig aan af.

Er verblijven tweeduizend asielzoekers in het asielcomplex Ter Apel. Van de meesten hebben de 10.000 inwoners van het dorp geen last. De overlast komt van een wisselende groep van zo'n tweehonderd jonge mannen, vooral zogenoemde veiligelanders. Mannen uit Marokko en Tunesië die asiel aanvragen maar weten dat ze dat niet krijgen omdat Nederland hun thuisland als veilig beschouwt. Ze zijn vooral uit op tijdelijk gratis onderdak en hebben weinig te verliezen.

"De overlast wordt veroorzaakt door een kleine hardnekkige groep, die níet komt voor asiel, en waarvan je ziet dat de overheid daar niet adequaat mee om kan gaan", stelde Jaap Velema, burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, deze week in de Tweede Kamer.

Vorig jaar vroegen er 720 Marokkanen en 285 Tunesiërs asiel aan, in de eerste vier maanden van 2023 waren dat 290 Marokkanen en 129 Tunesiërs. Ze moeten allemaal langs Ter Apel, het enige aanmeldcentrum van Nederland.

Asielstop

De groeiende onvrede was zaterdag reden voor PVV-leider Geert Wilders om naar het Groningse dorp te komen. Op een trapje op een vol marktplein riep hij door een megafoon wat hij al jaren roept: er moet per direct een asielstop komen. "Ter Apel is van jullie. En als de politie het niet aankan, dan moet het leger maar komen." Zijn aanhangers scandeerden 'AZC weg ermee'. Ook was er een tegendemonstratie van radicaal-linkse activisten. Het leverde veel heen en weer geschreeuw op.

Geert Wilders in Ter Apel. Foto: ANP

Op het plein staat ook Johan Boels. Hij heeft een protestbord op zijn scootmobiel geplakt. 'Wij zijn het zat. AZC sluiten', staat erop. Maar, licht Boels toe, echt niet het hele azc hoeft dicht. "De mensen die zich gedragen, mogen blijven. Ik wil gewoon dat de mensen die overlast geven worden aangepakt. Ik durf niet goed meer boodschappen te doen. En bij mijn buurman is een laptop uit zijn huis gestolen."

'Nederland kijkt weg van Ter Apel'

De bewoners en bestuurders van Ter Apel voelen zich in de steek gelaten door de rest van Nederland. "Oproep aan de rest van Nederland: Laat Ter Apel niet alleen", kopte het Dagblad van het Noorden vorige maand bij een hoofdredactioneel commentaar: "Nederland kijkt weg van het verre Ter Apel."

Gek is die conclusie niet. Want ze vragen in Ter Apel al jaren om een tweede aanmeldcentrum, zodat niet iedereen meer door hún dorp hoeft. Het stadsbestuur van Alkmaar wilde helpen, maar de gemeenteraad zei 'nee'. Ook vragen ze in Ter Apel al maanden of ook andere gemeenten willen helpen bij de opvang van de overlastgevende veiligelanders. In Almere zou er een leegstaande gevangenis voor worden ingericht. Maar ook daar zei de gemeenteraad vorige week 'nee'. Vijftien andere gemeenten hebben contractueel laten vastleggen dat het COA geen veiligelanders naar de opvang in hun gemeente mag sturen.

In arren moede besloten Ter Apel en het COA dan zelf maar een pilot voor een strenge opvang van de veiligelanders op te zetten, die ervoor moet zorgen dat ze minder op straat zijn. De pilot zou 'begin juni' van start gaan. Maar dat is nog niet gebeurd.

Asielzoekers lopen over de weg tussen het centrum van Ter Apel en het aanmeldcentrum en het asielzoekerscentrum. Foto: ANP

Nog steeds geen oplossing

Ondertussen stijgt ook tussen de bewoners de spanning. "Het bezoek van Wilders werkt vooral polariserend", zegt Jaco Bron van de hervormde Kloosterkerk in Ter Apel. Er is zeker overlast, stelt hij, 'maar het wordt nu allemaal wel opgeklopt'. Vrijwilligers van de kerkgemeenschap lopen elke dag rondjes rond het azc om te kijken of er iemand buiten ligt. Deze week lag er nog een Soedanees die het aanmeldcentrum niet op mocht, maar ook niet weg wilde. De kerkgemeenschap is bezig met het inzamelen van geld, kleding en slaapzakken voor komende zomer. Ze verwachten weer veel buitenslapers. "Want er is nog steeds geen oplossing voor de drukte in het aanmeldcentrum. Dat is best triest."

Dick Ravestein patrouilleert ondertussen ook door. Hij hoopt dat de nieuwe proef met strenge opvang voor veiligelanders gaat helpen. "Maar eerst zien en dan geloven, want ze hebben de afgelopen maanden wel vaker iets beloofd."

Een jongen met een omgekeerde Nederlandse vlag tijdens het bezoek van Wilders aan Ter Apel. Foto: ANP

