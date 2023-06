Archeologen lichten graven onder De Nieuwe Kerk

Acht zuilen in De Nieuwe Kerk krijgen nieuwe fundering. Voor het zover is, bekijken gemeentelijke archeologen wat er onder de kerkzerken ligt. 'Aan de skeletten zien we dat zelfs de bovenlaag van de Amsterdammers in de vroege negentiende eeuw te maken had met slechte leefomstandigheden.'

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De zaak is eenvoudig. De Nieuwe Kerk werd gewijd op 25 november 1409 en zoals iedere huiseigenaar weet: je repareert het dak wanneer de zon schijnt. Marlies Kleiterp (60), hoofd tentoonstellingen van de kerk: "We funderen acht zuilen opnieuw omdat de kerk, aan de kant van het schip, heel licht verzakt. Het gaat om een millimeter, misschien anderhalf, maar we willen als goede huisvader zorgen dat onze nationale kerk, de kerk van de Oranjes, in prima staat blijft."

Her en der bevinden zich scheuren en scheurtjes in de binnengevel, sommig glas in lood gaat steeds boller staan. De Nieuwe Kerk telt overigens veel meer dan acht zuilen. Kleiterp: "In de jaren tachtig van de vorige eeuw en begin deze eeuw hebben we er 133 opnieuw gefundeerd. Deze acht zijn destijds overgeslagen, kennelijk was er geen noodzaak die aan te pakken."

Waar aan een monument wordt gewerkt, zorgt de Wet op de archeologische monumentenzorg ervoor dat archeologen eerst de kans krijgen hun proefsleuven te graven, zodat men zeker weet dat de renovatie geen historische schade zal veroorzaken. Zodoende worden twee putten geslagen om te kijken hoe het herfunderen volgend jaar het zorgvuldigst kan worden aangepakt. Kleiterp: "We hebben geen idee in hoeverre er in het verleden is gerommeld of geschoven met de graven. We hielden er vooraf in elk geval al rekening mee dat we menselijke resten zouden kunnen aantreffen."

Honderden skeletten

Thijs Terhorst (37) van de gemeentelijke afdeling Monumenten en Archeologie wist het op voorhand ook niet zeker, maar schatte in dat er weleens honderden skeletten zouden kunnen worden aangetroffen onder de oeroude vloeren: "Op sommige plekken denken we begravingen tot vijf kisten diep aan te treffen."

Die ramingen bleken aan de voorzichtige kant. Na de eerste onderzoeksweek vermoedt de archeoloog dat er tot op diepe diepte graven te vinden zijn. "In een van de werkputten zit alles nog, we hebben een vrouw weten te identificeren. Haar naam maken we niet bekend, misschien heeft ze nog levende familie. Zij lag al redelijk diep; we verwachten aan de hand van de grafboeken van de kerk dat onder haar kist nog zo'n vijf mensen liggen."

Het handvat van een grafkist. Foto: Dingena Mol

In De Nieuwe Kerk zijn de resten te ruste gelegd van naar schatting ruim tienduizend mensen. Tijdens restauratiewerkzaamheden tussen 1959 en 1980 zijn naar verluidt vrijwel alle graven geruimd. Terhorst: "Op foto's van toen zie je inderdaad gigantische gaten, daar is vrijwel alles weg. Waar wij nu de bodem in gaan, is echter alleen vloerverwarming aangelegd. Daar hoef je niet dieper dan zestig centimeter voor, dus we verwachten nog meer te ­vinden."

Mooi beeld van zo'n ruiming haalde de Volkskrant van 25 februari 1962: op een foto was te zien hoe schedels in olievaten werden verzameld om te worden afgevoerd naar een onbekende bestemming. Dat gaat dezer dagen bepaald anders: tijdens de archeologische expeditie gedolven botten zullen de komende jaren worden onderzocht door fysisch antropologen van de UvA, en daarna worden herbegraven 'in een verzamelgraf in de kerk'. "Mocht dat niet toereikend zijn, dan op De Nieuwe Ooster."

Schorriemorrie

Halverwege de zeventiende eeuw lagen er twee kerkhoven rondom de kerk. Het Nieuwezijdskerkhof, dat werd geruimd vanwege de bouw van het nieuwe stadhuis - het huidige paleis op de Dam. En het Ellendigenkerkhof aan de zuidkant van de kerk, bedoeld om ongedoopten, schorriemorrie en moordenaars te begraven - in ongewijde grond. Dat werd geruimd in 1645.

In De Nieuwe Kerk gingen, qua begravingen, meteen alle remmen los. Predikant-dichter Casparus Barlaeus kreeg er een graf, net als cartograaf Willem Blaeu, bankiersechtpaar Johanna en Willem Borski, historicus Isaäc da Costa, vlootvoogd Jan van Galen en schilders als Cornelis Troost en Gabriël Metsu. Ook veel schrijvers vonden hun laatste rustplaats in De Nieuwe Kerk: Pieter Corneliszoon Hooft (die er bovendien werd gedoopt en er trouwde: een schitterende trilogie), Jan Jakob Lodewijk ten Kate, de dominee-dichter die een vrij uitgebreid gedicht over De Nieuwe Kerk schreef (namelijk 120 pagina's) en Katharyne Lescailje. En verder admiraal Michiel de Ruyter, kanonneerbootcommandant Jan van Speijk ('Dan liever de lucht in!'), burgemeester annex arts Nicolaes Tulp (bekend van De anatomische les van Rembrandt van Rijn) en dichter Joost van den Vondel.

In 1866 werd begraven in kerken afgeschaft; de heersende opinie was dat het een onfrisse praktijk betrof. Het herdenken van doden in de kerk is daarmee niet gestopt. De Nieuwe Kerk fungeert als een Hollands literair pantheon, waar naast Hooft en Van den Vondel via gedenkstenen Johan Huizinga, Eduard 'Multatuli' Douwes Dekker (wiens steen werd ontworpen door Jeroen Henneman), Willem Frederik Hermans en Hella Haasse worden herinnerd.

Schedel met haar

Achter ondoorzichtige plastic zeilen staan bouwlampen opgesteld rondom een vrij fors gat in de grond, meters bij meters breed en een meter of twee diep, en in die kuil bevinden zich vier vrouwelijke archeologen, gehuld in saneringsoveralls en gewapend met boetseerspatels, metaaldetectors, verfkwastjes, mengstaafjes, troffels, stokjes en aluminium bakjes - een instrumentarium dat op een andere plek tamelijk prozaïsch aan zou doen. Ze vinden kistbeslag, hendels, naamplaatjes, botten, schedels. Alles wordt minutieus geïnventariseerd en in plastic zakjes opgeborgen.

Je vraagt niet aan een chirurg of het eng is, al dat bloed, maar toch: is het soms niet een beetje griezelig, dat openen van kisten, van graven? Terhorst: "Op dit moment ben ik heel druk bezig met dingen beschrijven en vaststellen, papieren invullen, ik sta er niet zo bij stil. Als we later kijken naar foto's van verzeepte hersens, een schedel met haar, dan wordt het menselijk, maar ter plekke denk ik daar niet aan."

Rond de zuilen worden veel kindgraven aangetroffen. Foto: Dingena Mol

Vanuit de kuil wordt de vondst van een opvallend groot aantal ongeboren baby's en kindgraven gemeld. Dat ligt aan de rondingen van zuilen: daar passen geen grote kisten, maar wel kleine, en er is plek voor kistloze begravingen. Terhorst ziet ook veel textielresten bovenkomen: kinderlijkwades met zilverdraad, speldjes.

Later onderzoeken voornoemde fysisch antropologen de gevonden beenderen nauwkeuriger. Hoe zijn Terhorsts bevindingen tot op heden? "Aan de skeletten zien we dat zelfs de bovenlaag van de Amsterdammers in de vroege negentiende eeuw te maken had met slechte leefomstandigheden. Veel vitamine-D-tekort, dat zien we aan O-benen, gebogen armen, groeiproblemen. Dat wijst op eenzijdig eten en weinig zonlicht. Kennelijk hadden ook de rijkeren, die geld hadden voor een kerkbegraving, daarmee te kampen. Zulke bevindingen nemen we mee in de gezondheidsgeschiedenis van Amsterdam die we met behulp van archeologisch onderzoek schrijven."

Nooit verrezen torens

De Nieuwe Kerk werd begin vijftiende eeuw gebouwd - als Onze-Lieve-Vrouwekerk - omdat de Sint-Nicolaaskerk (thans bekend als Oude Kerk) te klein werd vanwege de ontzaglijke populariteit van het katholicisme. Na de Alteratie van Amsterdam (op 26 mei 1578 werden de katholieken de stad uitgezet) werd het kerkinterieur goeddeels vernield door de protestanten; het hoofdaltaar maakte plaats voor de imposante graftombe van Michiel de Ruyter.

Pogingen de kerk te sieren met een toren mislukten tot tweemaal toe. In 1565 werden fundamenten geplaatst, maar het veranderende religieus-politieke klimaat gooide roet in verdere uitvoering. In 1646 werd een toren in gotische stijl ontworpen - die had hoger moeten worden dan de Utrechtse Domtoren. In 1647 werden daartoe 6363 palen in de grond geslagen, maar in 1653 werd de bouw wederom gestaakt omdat de kosten van de bouw van het nieuwe stadhuis, op dat moment in volle gang, zo hoog waren. In 1783 werd de onvoltooide romp goeddeels gesloopt. In het Amsterdam Museum bevinden zich maquettes van de torens.

In 1980 is De Nieuwe Kerk ontheiligd omdat de Hervormde Gemeente het onderhoud niet meer kon betalen. Het kerkgebouw is sindsdien in handen van een stichting die er tentoonstellingen en orgelconcerten organiseert. Ook is de kerk te huur voor festiviteiten en evenementen, zoals inhuldigingen van koningin of koning (in 1980 die van Beatrix, in 2013 van Willem-Alexander), maar ook voor kerkdiensten, zoals het kerkelijk huwelijk in 2002 van de destijdse Prins van Oranje en Máxima Zorreguieta.

Ieder jaar vindt op 4 mei de Nationale Dodenherdenking plaats in de kerk, voorafgaand aan de kranslegging bij het Nationaal Monument op de Dam.

Grafdelving in De Nieuwe Kerk, op een prent van Jan Goeree uit de achttiende eeuw. Foto: Stadsarchief Amsterdam

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.