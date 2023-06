Afrika is een slapende reus die langzaam wakker wordt

De Afrikaanse reus ontwaakt: in 2050 zijn er 2,4 miljard Afrikanen op het continent, twee keer zoveel als nu. Zonder Afrikaanse bodemschatten kan Europa zijn klimaatambities wel vergeten. Hoog tijd dus voor een Afrikastrategie, dacht het kabinet. Die ligt er nu, maar zijn we nog wel op tijd? En hoe doe je zaken met landen die het niet zo nauw nemen met de mensenrechten en al wurgcontracten hebben gesloten met China?

De Afrikaanse eeuw is begonnen. En het kabinet kan er niet omheen: de Chinezen hadden dit nieuwe tijdperk eerder in de smiezen dan wij. "Die zijn daar flink aan het huishouden", zegt minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking).

De VVD-minister schetst het probleem: "Voor 95 procent van de kritieke grondstoffen is Europa nu afhankelijk van China. Denk aan kobalt, lithium of palladium. Kobalt hebben we bijvoorbeeld nodig voor batterijen, in elektrische auto's of in onze telefoons. De Chinezen halen die grondstoffen voor een groot deel uit Afrika, terwijl we daar natuurlijk veel liever zelf toegang tot hebben."

Deze afhankelijkheid zit het kabinet niet lekker, vult minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) aan. Want stel dat het aanbod van lithium zeer schaars wordt. "Dan kan het gebeuren dat men voor iets als een telefoon het tienvoudige kan vragen", zegt de CDA-bewindsman. "Dan heb je echt een probleem."

Een reëel probleem, zo leert de recente geschiedenis. Neem de prijs van mondkapjes, die door het dak ging toen de coronapandemie uitbrak. Bij gebrek aan eigen fabrieken moest Europa die beschermingsmiddelen tegen torenhoge prijzen uit China halen. Of neem Rusland, dat met een draai aan de gaskraan ervoor zorgde dat hier de energiekosten explodeerden.

Een kobaltsteen die net uit een mijn is gedolven nabij Kolwezi in Congo. © Foto: ANP

'Wel groener, niet roder'

Los van de kosten is er nog een ander probleem, schetst Schreinemacher. "Heel veel van die kritieke aardmetalen, zoals lithium, hebben we nodig voor onze verduurzaming, voor onze windmolens en zonnepanelen. Als we de energietransitie willen maken hebben we die materialen gewoon nodig. Anders gaan we de verduurzamingsdoelen nooit halen." En om die grondstoffen zeker te stellen wil ons land zelf zaken doen met Afrika en niet afhankelijk zijn van het communistische China, zegt Hoekstra. "We willen wel groener worden, maar niet roder."

Blijft wel de pijnlijke vraag hoe het kan dat Nederland, en Europa, heeft laten gebeuren dat China zo'n dominante positie in Afrika kon krijgen en op grote schaal mijnen kon opkopen. Hoekstra gaat niet meteen mee in de vaststelling dat 'we' de boot hebben gemist. "Maar ik denk wel dat er een hele grote opdracht ligt om die boot te halen."

Team Europe

Europese landen, benadrukt hij, investeren bij elkaar een veelvoud van wat China doet en bieden ook meer hulp om het leven van Afrikanen te verbeteren. Alleen wordt dat niet altijd gezien, stelt Schreinemacher. "Als China een weg aanlegt, staat er een groot bord met 'mede mogelijk gemaakt door China'. Wij hebben dat als Nederland heel lang niet gedaan. Dat vonden we een beetje vies, niet chic. Vanuit de EU maken we die bijdragen onder de noemer Team Europe steeds meer zichtbaar en dat gaan we als Nederland ook doen."

Toch is er ook een inhaalslag nodig om grondstoffen voor Europa veilig te stellen. En die is ook mogelijk, denkt Schreinemacher. "Er zit nog heel veel in de Afrikaanse grond, maar we gaan als overheid niet in de mijnbouw. Dat moeten bedrijven doen."

Die bedrijven wil het kabinet wel helpen door partnerschappen met Afrikaanse landen te sluiten, waarbij westerse bedrijven zonder al te grote risico's kunnen investeren in nieuwe mijnen. Daar worden dan wel duurzaamheidseisen aan gesteld, zegt Schreinemacher. "En we willen ook niet dat kindjes in de kobaltmijnen in Congo werken." De Chinezen hebben daar minder moeite mee, ze stellen ook geen milieueisen. China haalt aardmetalen uit de Afrikaanse grond en verdient het grote geld door ze naar China te verschepen om ze daar te verrijken. In de Nederlandse plannen moeten Afrikaanse landen ook zélf die mogelijkheid krijgen.

Schreinemacher: "We willen de landen laten inzien dat China niet de ideale partner is. Want China heeft langlopende deals gesloten - eigenlijk wurgcontracten - waar Afrikaanse landen nu van zeggen: dat hadden we liever anders gehad. Als Europa willen we dat beter doen. Dat zijn we aan onze stand verplicht."

Falen is geen optie, stelt Hoekstra. Europa moet een voet tussen de deur krijgen in Afrika. En snel ook. Het is de les die hij trekt uit de opstelling van Rusland en de inval in Oekraïne. "Over energieonafhankelijkheid hebben we tien jaar gepraat, maar er is niks gebeurd. Sterker, we hebben onze afhankelijkheid van Rusland in al die jaren alleen maar versterkt. We hebben gezien wat er gebeurt als je tegenover een agressor komt te staan die zich imperialistisch opstelt en mensenrechten met voeten treedt, die in staat is om zijn macht te misbruiken om ons in een bepaalde positie te duwen. We kunnen dus niet wachten met minder afhankelijk worden van China."

Een zelfbewust Afrika lees je niet de les

Afrika is een slapende reus die langzaam wakker wordt. Het continent is qua oppervlakte groter dan Europa, de VS én China bij elkaar, maar qua bevolking en - vooral - economie zijn de 54 landen achtergebleven.

In de 21e eeuw verandert dat rap. Het aantal Afrikanen groeit van 1,2 miljard mensen nu naar 2,4 miljard in 2050. En tegen die tijd zal de economie bijna verzesvoudigd zijn, zo is de verwachting. Het gezamenlijke bruto binnenlands product (bbp) is dan gestegen van 3000 naar 17.000 miljard euro. Ter vergelijking: Duitsland had in 2022 een bbp van bijna 4000 miljard euro.

Die onstuimige groei brengt ook een nieuw zelfbewustzijn met zich mee. Het grondstoffenrijke Afrika weet wat het de wereld te bieden heeft en wil op waarde worden geschat. Dat zelfbewustzijn vergt een andere houding, ook van Nederland, zegt minister Schreinemacher. "Veel mensen zijn denk ik opgegroeid met het Afrikaanse beeld van hutjes zonder elektriciteit. De werkelijkheid is veel diverser. Veel landen zijn gewoon onze handelspartners, terwijl in andere landen de ontwikkeling nog bijna in de kinderschoenen staat. Maar ook zij willen het liefst zo snel mogelijk van ontwikkelingshulp af en een volwaardig handelspartner van ons worden. Dus we moeten echt het gesprek aangaan op voet van gelijkwaardigheid."

Dat betekent dat Nederland zich aanpast, vervolgt minister Hoekstra. "In het verleden was de relatie met Afrika vaak een van 'wij komen jullie wel even helpen', om nog maar te zwijgen van de koloniale tijd daarvóór. Nu gaan we naar een meer volwassen relatie op basis van wederkerigheid." In gewonemensentaal: voor wat, hoort wat.

Probleem daarbij is wel dat landen in Afrika niet altijd vrij of stabiel zijn en dat in de top 20 van meest corrupte landen dertien Afrikaanse landen staan. In 30 van de 54 landen wordt de bevolking in zekere mate onderdrukt. En de afgelopen jaren waren er in meerdere Afrikaanse landen staatsgrepen of werden er pogingen daartoe gedaan, zoals recentelijk in Soedan. Nederland en andere EU-lidstaten moesten tijdens gevaarlijke missies halsoverkop Europese burgers evacueren.

De Nairobi Expressway, een tolweg in Kenia, is gebouwd door een Chinees bedrijf. Foto: Reuters

"Niet elke uithoek van Afrika heeft de stabiliteit van de Benelux", erkent Hoekstra. "Maar je moet het wel in perspectief plaatsen. De bevolking verdubbelt, de economie gaat vele malen door het dak. Die ontwikkeling zal op veel plekken meer stabiliteit en democratisering brengen. En er zullen ook plekken zijn waar het op het gebied van de mensenrechten onrustig zal blijven, maar dat maakt het bouwen van duurzame relaties alleen maar belangrijker."

Wat Hoekstra in elk geval niet gaat doen: Afrikaanse landen de les lezen. "Het helpt niet om met een megafoon zo hard mogelijk in mensen hun oor te toeteren", stelt hij. "Effectiever is te kijken naar wat je bindt dan met opgeheven vinger zeggen wat er allemaal niet goed gaat. Kijk, als het gaat om bijvoorbeeld lhbti-rechten, dan zullen wij daar vanuit Nederland nooit een compromis over sluiten. Alleen heb je ook te maken met de realiteit in die landen. Wil je kans van slagen hebben, dan moet je rekening houden met die lokale context."

Migratie: geen bootjes, wel buschauffeurs

Tel de explosieve bevolkingsgroei in Afrika - in 2050 is de helft jonger dan 25 jaar - op bij een gebrek aan welvaart en dan komt al snel de wens om elders werk te vinden en een (beter) leven op te bouwen om de hoek kijken. In Europa, bijvoorbeeld. Terwijl het kabinet maar wat graag grip wil krijgen op migratie. Dat is nu al een worsteling. Hoekstra: "We hebben echt te maken met een probleem op het gebied van migratie. Daar willen we paal en perk aan stellen."

In ruil voor hulp aan Afrikaanse landen bij het beter bewaken van hun grenzen, opvangen van migranten in eigen land en terugnemen van de eigen onderdanen die niet in Nederland mogen blijven, stelt Nederland hen 'legale migratie' in het vooruitzicht.

Migranten uit Afrika proberen in gammele bootjes de oversteek te maken naar Italië. Foto: ANP

Zo zou Nederland gerichter mensen uit Afrikaanse landen naar hier kunnen halen, mensen met een beroep waar in ons land juist een tekort aan is. Bouwvakkers uit Nigeria, verpleegkundigen uit Namibië, buschauffeurs uit Ghana. "Daar zou je aan kunnen denken, ja", zegt Schreinemacher. "Maar we zullen nooit een losse afspraak daarover maken, het moet onderdeel zijn van een groter pakket."

Dus weer: voor wat, hoort wat. En dat is, zegt Hoekstra, helemaal niet onfatsoenlijk. "Ik vind het alleen maar heel logisch dat op het moment dat wij aangeven echt een probleem te hebben met - bijvoorbeeld - migratie en om hulp vragen, andersom ook de vraag komt: help ons met economische ontwikkeling, met klimaatverandering, met de opleiding van onze bevolking."

Tijd om het migratieprobleem aan te pakken is er nauwelijks. Nog altijd is er nauwelijks een bed te vinden voor asielzoekers die in steeds grotere getale dan gedacht naar ons land komen. Vorige week brachten voor het eerst dit jaar asielzoekers de nacht op een stoel door. De gemoederen in de coalitie over dit thema lopen nu al hoog op. Haast is dus geboden, erkennen Hoekstra en Schreinemacher, maar toch staat migratie in de lijst met actiepunten in hun Afrikastrategie onder het kopje 'lange termijn'.

Zulke gesprekken vergen een lange adem, stelt Schreinemacher, het is geen kwestie van tekenen bij het kruisje. "Het heeft geen zin als ik in een land zeg: neem nú tweehonderd in Nederland uitgeprocedeerde onderdanen terug. Ze willen eerst zien dat het ons menens is."

