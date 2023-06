Dierenactivist Roel wordt verdacht van dierenmishandeling

Dierenrechtenactivist Roel Binnendijk (38) legde met een verborgen camera ernstige misstanden vast bij slachterij Gosschalk in Epe. Maar op basis van zijn eigen beelden wordt Binnendijk nu zelf óók verdacht van dierenmishandeling.

Varkens en koeien die worden opgejaagd, geslagen met scherpe peddels en met regelmaat een schok krijgen met een stroomstootwapen. Beelden hiervan uit slachterij Gosschalk in Epe zorgden twee jaar geleden voor veel opschudding. Het slachthuis moest wekenlang dicht. De deuren mochten van toezichthouder NVWA pas weer open als de slachtsnelheid fors werd verlaagd.

De zaak heeft ook een juridische nasleep. Meerdere personen worden door het Openbaar Ministerie (OM) verdacht van dierenmishandeling, zo bleek vorig jaar al. Wat toen nog niet bekend was: een van hen is de man die de misstanden aan het licht bracht. Dierenrechtenactivist Roel Binnendijk is zelf als verdachte verhoord, zo schrijft hij in zijn deze week gepubliceerde boek.

Binnendijk filmde wat er om hem heen gebeurde met een verborgen camera, in een knoopsgat onder zijn overall. Daarmee legde hij uiteraard ook al zijn eigen handelingen vast. De enige manier om wekenlang in het slachthuis te kunnen werken was door mee te gaan in het systeem, legt Binnendijk uit.

'Ik heb mezelf allang veroordeeld'

De werksnelheid bij Gosschalk lag zo hoog dat er weinig tijd was om varkens naar de slacht te drijven. "Je moest er voortdurend tempo maken. Tijd is geld", zegt Binnendijk. "Daarom werd bijvoorbeeld het gebruik van stroomstootwapens aangemoedigd - zelfs door leidinggevenden - zolang de dierenarts niet keek." Een toezichthoudend dierenarts van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is altijd in het slachthuis aanwezig. Het gebruik van stroomstootwapens is alleen bij uitzondering toegestaan.

Een veroordeling zou Binnendijk accepteren en terecht vinden. "Ik heb mezelf allang veroordeeld." Maar die veroordeling zou wat hem betreft dan vooral aantonen over dat de hele werkwijze van het bedrijf strafbaar is. "Binnen de context waarin ik werkte, was dit normaal gedrag."

In zekere zin bevestigt de verdenking juist het punt dat hij wilde maken, erkent Binnendijk. "Een slachthuis is een gewelddadige omgeving. Dieren worden daar systematisch mishandeld." Hij kon daar als individu geen directe weerstand aan bieden, net zo min als andere medewerkers. "Juist door mijn beelden is de slachtsnelheid omlaag gegaan omdat die volgens de NVWA te hoog lag."

Meerdere verdachten gehoord

Volgens Binnendijk zijn ook andere medewerkers van Gosschalk als verdachte verhoord. Dat blijkt ook uit berichtgeving van De Stentor vorig jaar. Het OM kon in de afgelopen week niet zeggen hoe het met de zaak staat; de betrokken officier van justitie was afwezig.

Voor Binnendijk geldt in elk geval dat hij als verdachte is verhoord. Of hij daadwerkelijk wordt vervolgd, weet ook hijzelf nog niet. "Ik heb er sindsdien niets meer van gehoord. Volgens mijn advocaat kan zoiets ook jaren duren."

