Zand op de zonnepanelen: wel wassen of niet?

Glazenwassers worden platgebeld. Of ze in deze droge tijden ook vervuilde zonnepanelen kunnen doen. Als de klant geduld heeft, zeker. Maar kunnen wij dat niet zelf, is het eigenlijk wel nodig?

Dit artikel is afkomstig uit BN DeStem. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Voer voor discussie bij elke barbecue. De een zegt dat je vooral af moet blijven van die zonnepanelen. De ander roept dat al dat zand en vooral vogelpoep funest is voor de opbrengst van die energieleveranciers.

Feit is, volgens diverse onderzoeken, dat het rendement van nieuwe zonnepanelen door vervuiling al na een jaar met drie tot 5 procent is afgenomen. Toch enkele tientjes op een doorsnee dak van een twee-onder-een-kapper. En dat loopt na enkele jaren zonder sop alleen maar op, weten ze bij Agrozon van Ben den Boer uit Fijnaart, een van de grootste leveranciers in West-Brabant.

'Géén hogedrukreiniger'

"Gewoon bijhouden, een of twee keer per jaar, als het meevalt mag je een jaartje overslaan. Schakel het systeem uit en begin met een zachte borstel om krassen te vermijden. Géén hogedrukreiniger. Wassen met Gedemineraliseerd water - zonder kalk, zout en nitraat. Zeker geen traditioneel schoonmaakmiddel gebruiken. Je kunt het zelf, maar wij bevelen een échte glazenwasser aan."

Zoals vader Peter (48) en zoon Renzo (23) Lambrechts, van Spiegelbeeld in Breda. Natuurlijk prediken ze voor eigen parochie, maar het is vooral veiliger en goedkoper als zij professioneel het dak op gaan. Want meestal heb je een telescoopborstel met watertoevoeging nodig van zo'n honderd tot honderdvijftig euro en tien liter van dat osmosewater kost online of bij een autowasserette ook al gauw vijftien euro.

"Wij vragen 5 tot 6 euro per paneel. Da's marktconform. Soms minder als het er veel zijn, soms meer als we er moeilijk bij kunnen", zegt pa Peter tijdens een doorsneeklusje in Breda. Hij wordt net als zijn collega's nu opvallend vaak gebeld, want het Saharazand ligt overal en voorlopig is er geen regen voorspeld.

Broodjeaapverhaal

Andere glazenwassersbedrijven hanteren voor een gemiddeld karweitje vaak een startprijs van 40 of 50 euro en dan een bedrag per paneel, zeg 2 euro. Maar pas op, zeker in deze tijd, voor woekeraars, waarschuwt de branche.

Dat het rendement van vervuilde zonnepanelen al snel met 15 procent daalt, zoals je wel eens in advertenties ziet staan, is volgens de branche een broodjeaapverhaal. Dan zou het dak compleet met modder bedekt moeten zijn. Met zijn jarenlange ervaring stelt ook Lambrechts dat een of twee keer per jaar zeker voldoende is, zelfs bij een boerderij waar veel zand voorbij komt jagen.

Nog één tip dan? "Bel ons eerder. Zonnepanelen produceren van april tot en met september het meeste, zeg 75 procent van de jaaropbrengst. Dan heb je het meeste profijt en hebben wij de tijd."

Glazenwasser Peter Lambrechts aan het werk. Foto: Pix4Profs

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.