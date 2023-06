Rebekka's zoontje (9) werd in elkaar geslagen door volwassen mannen

Een blikje drinken dat omviel. Meer was er volgens Rebekka Smit (40) uit Zwolle niet nodig om haar zoontje van negen in elkaar te slaan. Dat er snel twee mannen voor zijn opgepakt, verzacht de pijn. Een beetje... Het onbegrip is er niet minder om. 'Hoe kun je dit zo'n mannetje aandoen?'

Maandagmiddag, even voor vier. Rebekka zit met een vriendin op de Melkmarkt te kletsen en haar zoontje is met twee vriendjes de hoek om gestept richting het Maagjesbolwerk. "Zo racen de jongens achter elkaar aan langs de geparkeerde fietsen. Daarbij wordt een blikje drinken, bier misschien, per ongeluk omgestoten. Mijn zoon stopt om het blikje rechtop te zetten, zijn vriendjes rijden door."

Vuist op de neus

Maar dan, volledig uit het niets, gaat het helemaal mis. "Twee mannen rennen op hem af. De ene man schreeuwt, de ander gaat in de aanval. Nog voor hij het blikje rechtop kon zetten, zijn de mannen bij hem. Een eerste vuist raakt hem op zijn neus, dan volgt een trap tegen de enkels. Hij wil wegrijden, maar iemand heeft zijn step afgepakt. Nog een paar klappen en trappen volgen. Dan stopt het geweld en krijgt hij van iemand het stepje terug."

Mannen opgepakt

Camerabeelden bevestigen later (deels) dit verhaal. Smit: "De klappen op de neus staan er niet op, misschien is dat buiten beeld gebeurd. Maar de trappen zijn wel duidelijk te zien." Na enig speurwerk lukte het de politie om twee mannen van 30 en 38 jaar op te pakken. De ene, die er van verdacht wordt de klappen te hebben uitgedeeld, zit nog vast. De ander, wellicht de 'schreeuwer', is weer vrij. De politie is wel nog altijd op zoek naar getuigen van de situatie om het plaatje rond te krijgen.

Inmiddels is het vrijdag en liggen de gebeurtenissen alweer enkele dagen in het verleden. Maar dat ze het gezin niet in de koude kleren is gaan zitten, is wel duidelijk. Fysiek gaat het wel oké. "Zijn neus en enkel zijn nog flink blauw, maar er is niks gebroken. De schrik zit er nog steeds goed in, maar gelukkig ging hij weer snel over op de orde van de dag. Wel is hij wat stiller, meer teruggetrokken dan normaal. We houden hem goed in de gaten."

Drie grote angsten

Hoe het met haar als moeder gaat? "Ik ben van nature een nuchter mens, maar potverdorie.. Je weet dat dit soort dingen gebeuren, maar zo pal onder je neus? Het is bizar en het is heftig. Hoe kun je zo'n mannetje zoiets aandoen? Omdat je laatste slokje bier uit je blikje loopt? Als stadsbewoner heb ik drie grote angsten met betrekking tot mijn kind: dat hij een verkeersongeluk krijgt, dat hij wordt misbruikt of in elkaar wordt geslagen. Nou, dat dus."

Klaarlichte dag

Wat haar steekt, zijn de dingen die er op de socials worden geroepen. "Dat het wel een rotkind zou zijn dat iedereen omver jakkert. Of dat ik een slechte moeder dat ik hem 'zomaar los laat lopen midden in de stad'. Maar het is een jongen van bijna tien, het is klaarlichte dag in een volle stad, en ik zit op nog geen 200 meter afstand. Ik hoef zijn handje toch niet vast te houden?"

Goede mensen

"Gelukkig zijn de meest reacties positief en lief. We hebben zoveel steunbetuigingen gehad. Wat ook helpt is dat de politie het goed en serieus heeft opgepakt en dat die mannen binnen 72 uur zijn opgepakt. Dat doet ons echt heel erg goed. Mijn zoon en ik hebben gelukkig nog steeds de overtuiging dat er meer goede dan slechte mensen zijn. En daar houden we ons aan vast."

