Brabant voorzichtig(er) in samenwerking met China

Brabant is voorzichtiger geworden in de samenwerking met China. Zo houdt de provincie, die sinds 1994 warme banden onderhoudt met evenknie Jiangsu, hoogwaardige kennis en technologie liever voor zichzelf.

'Door recente geopolitieke ontwikkelingen is het ons niet ontgaan dat Brabantse belangen anders kunnen zijn dan belangen van Chinese partners', antwoordt Gedeputeerde Staten op schriftelijke vragen van nieuwkomer BBB over de relatie van Brabant met de Chinese provincie Jiangsu.

Die vriendschapsband is er nog altijd, maar de provincie is de laatste jaren wel terughoudender geworden met het delen van kennis. De samenwerking beperkt zich nu tot medische technologie en agrofood. 'Dit doen we vanwege toenemende zorgen rondom hoogwaardige kennis en technologie en de gevoeligheden die hierbij spelen. Dit zijn thema's waarop wij als provincie sinds 2019 niet actief zijn in onze relatie met Jiangsu.' Al voegt Brabant eraan toe dat het geen zicht heeft op wat individuele bedrijven doen.

Bekvechten over chipmachines tot op het wereldtoneel

Dat gaat dan bijvoorbeeld om chipmachinefabrikant ASML. Over de export van geavanceerde chipmachines van het Veldhovense bedrijf wordt tot op het wereldtoneel aan toe gebekvecht. Zo zette de VS Nederland onlangs nog - met succes - onder druk om uitvoer naar China van zulke machines in te dammen. Dat was nodig om de 'internationale veiligheid' te waarborgen, werd gesteld.

Ook de provincie zegt zich er nu van bewust te zijn 'dat er een risico kan zitten aan een samenwerking' met China. Maar van stopzetten is op dit moment geen sprake. Wel houdt Brabant op dit moment alle internationale betrekkingen opnieuw tegen het licht - dus ook die met China. De provincie laat zich daarbij vooral leiden door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook Amnesty International kijkt mee.

Grote Brabantse gemeenten als Tilburg, Breda en Eindhoven verbraken recent al wel hun eigen (steden)banden met China. Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen (Economie) gaf eind vorig jaar aan nog niet zo ver te zijn. "We moeten zorgen dat we ook over tien, twintig jaar nog welvaart voor onze inwoners verzorgen. Daar hoort een bepaalde mate van open economie bij", stelde de VVD'er.

Uit voorzorg met lege telefoon naar China

Door de coronapandemie dateert de laatste Brabantse handelsmissie aan China uit 2019. Toen reisde Van Gruijthuijsen, net als de rest van de delegatie, uit voorzorg met een lege telefoon af.

De Brabantse export richting de volksrepubliek is de afgelopen tien jaar ruim verdubbeld tot vele miljarden euro's. Brabant bepaalt ook voor 40 procent de totale Nederlandse uitvoer naar China. Ook weer voor een belangrijk deel (driekwart) de door China zo felbegeerde chipmachines van ASML.

