Kinderarts Diederik Bosman: 'Ik kon niet eens meer lopen'

Kinderarts Diederik Bosman (59) kreeg anderhalf jaar terug een hartstilstand tijdens zijn werk in Amsterdam UMC. Hij balanceerde op het randje van de dood, maar na een intensief herstel is hij weer deels in functie. Op 4 juni loopt hij mee in de Amsterdam UMC Run. 'Slechts enkele meters, maar de symbolische waarde is groot.'

Hier is het gebeurd, zegt Diederik Bosman. Hij wijst op een plek bij de liftingang van het Emma Kinderziekenhuis. Op de ochtend van 1 december 2021 was hij er in overleg met een collega en ineens ging het licht uit. Hij werd door meerdere collega's ter plekke gereanimeerd en ging met spoed van de zevende verdieping naar de operatiekamer om later te belanden op de derde verdieping, waar de intensive care huist.

Bosman wordt niet warm of koud van de locatie. Eerlijk is eerlijk: er is ook niets bijzonders te zien. Het is een doodgewone, grijze gang.

Jongetje op het dak

Ook het dak van het ziekenhuis is niets bijzonders, maar dat doorsnee dak raakt Bosman wel. Sterker, toen hij er vanuit zijn ziekbed naar keek, werd hij van zijn sokken geblazen. "Ik zag een jongetje op dat dak zitten", zegt hij. "Een kind nog, helemaal alleen, wachtend op een ouder."

Bosman vertelde zijn vrouw - ook dokter - vanuit zijn ziekenhuisbed over dat wachtende jongetje op het dak. Ze zag hem niet. Nu beaamt Bosman dat het jongetje er in de realiteit nooit gezeten heeft, maar in zijn beleving van het moment zag hij 'm wel. "Dat weet ik zeker."

Het jongetje deed iets met hem. "Ik had het gevoel dat ik 'm in de steek liet. Daarom moest ik doorgaan, en niet opgeven. Ik moest beter worden voor dat jochie op het dak. Ik moest er voor hem zijn. Hij had me nodig."

Achteraf verklaart Bosman de illusie als een uiting van de innerlijke strijd die hij op zijn ziekbed voerde. Hoewel hij met medicatie in slaap werd gehouden op de ic, borrelde het in zijn hoofd. Ook later, toen hij in een soort halfslaap verkeerde, ging er veel in hem om.

"Ik moet toen heel erg bezig zijn geweest met de gedachte dat ik mijn gezin niet in de steek kon laten. Ik heb vijf kinderen en een lieve vrouw, en mijn jongste dochter was toen twaalf. Die kan niet zonder vader, heb ik gedacht. Hoe moet zij zich standhouden als zij naar de middelbare school gaat? Hoe moet zij zich redden in het leven zonder rots in de branding? Dergelijke gedachten had ik natuurlijk voor al mijn kinderen. Die gedachten aan mijn gezin vormden voor mij de motivatie en gaven mij de kracht voor mijn eigen herstel."

Positieve draai

De drang om naar huis te gaan en er voor zijn gezin te zijn, nam Bosman tijdens zijn verblijf op de ic op een bepaald moment te letterlijk. Hij rukte alle infusen en kabels los en wilde naar huis. Maar daartoe was hij fysiek en mentaal niet in staat, als zijn collega's hem al hadden laten gaan.

Waandenkbeelden en illusies komen vaak voor bij mensen op de ic - zie kader. Meestal zijn het enge koortsdromen, bijvoorbeeld van krioelende beestjes of kwaadaardige dokters die je een voor een van je ingewanden ontdoen. Aan dat trieste beeld van het eenzame, wachtende kind kon Bosman echter een positieve draai geven.

"Daar heb ik geluk mee gehad", zegt hij. "Zoals ik ook geluk heb gehad dat de hartstilstand gebeurde in het ziekenhuis, waar fantastische professionals werken. Als ik in de Albert Heijn in elkaar was gezakt, was mijn perspectief veel slechter geweest. Misschien was ik dan overleden."

Inmiddels werkt Bosman weer, maar hij is fysiek niet de oude. Zijn hart heeft zo'n optater gekregen dat hij ook nooit meer de oude zal worden. Hoewel zijn concentratievermogen, geheugen en andere cognitieve functies weinig tot niets hebben geleden, is hij wel sneller moe.

Racefietsen, bijvoorbeeld, doet hij niet meer. "Ik heb een e-bike gekocht." Ook de vele bestuursfuncties heeft hij noodgedwongen naast zich neergelegd. "Maar ik ben blij dat ik me nog nuttig kan maken voor de opleiding tot kinderarts en mijn jonge patiënten en hun ouders", zegt hij. "Ook al werk ik maar 60 procent." En omdat Bosman nog in zijn herintegratie zit, is dat mogelijk niet het eindpunt.

Van onschatbare waarde

Bosman lag twee maanden in het ziekenhuis, waarvan ruim twee weken op de ic. "Ik had drie jassen uitgedaan toen ik weg mocht", zegt hij. "Ik kon niet eens 5 meter lopen."

Bij Reade, de revalidatiekliniek op de Overtoom, maakte hij grote stappen in zijn herstel. Hij leerde er opnieuw vertrouwen te krijgen in zijn eigen lichaam, hij werkte er aan zijn conditie en hij leerde er weer lopen en fietsen. "Ik maak een diepe buiging voor Reade. Wat ik daar in een maand leerde, had me thuis tien maanden aanknoeien gekost. Dit soort zorginstanties zijn van onschatbare waarde."

Bosman is ook zijn gezin dankbaar, en de andere mensen om wie hij geeft. Zij gaven hem de kracht voor het herstel. "Als ik minder liefde in mijn leven had gehad, zou ik niet zo hard mijn best hebben kunnen doen." De kinderarts overweegt een boek te schrijven over zijn ervaringen. "Misschien kunnen lezers die ook zo'n zwaar herstel voor de boeg hebben er kracht uit putten."

Om zijn opleving te boekstaven doet Bosman mee aan de Amsterdam UMC Run, een hardloopwedstrijd van vijf of 10 kilometer. Die afstanden zal hij echter niet rennend kunnen afleggen. "Ik kan maar een paar meter rennen, maar de deelname betekent veel voor me", zegt hij. "Ik had dood kunnen zijn, of een kasplantje. Maar met geluk en doorzettingsvermogen kun je een heel eind komen."

Problemen na intensive care

Patiënten die op de intensive care liggen om acuut levensgevaar af te wenden, ondervinden daar naderhand vaak problemen van. "Die kunnen van fysieke of mentale aard zijn", zegt Marike van der Schaaf, die als onderzoeker naar revalidatie in de acute zorg is verbonden aan Amsterdam UMC en de Hogeschool van Amsterdam. Bij de Amsterdam UMC Run van 4 juni is er voor ex-ic-patiënten en hun bekenden een lichter hardloopprogramma: de Post ICU Challenge Run, dat aandacht en geld genereert en lotgenoten bij elkaar brengt.

Zo krijgt zes op de tien ic-patiënten een delier: een waanvoorstelling die vaker beangstigend dan helpend is. Ook verminderen na een ic-opname vaak het concentratievermogen, het geheugen en andere cognitieve functies. Verder verliezen ic-patiënten door volledige inactiviteit heel snel spiermassa.

Een jaar na ontslag van de intensive care heeft een derde van de patiënten die daar langer dan twee dagen verbleef nog steeds angst- of depressieklachten, blijkt uit onderzoek van Van der Schaaf. En 20 procent lijdt aan een posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Ongeveer 1 op de 3 ic-patiënten ontwikkelt het zogenoemde Post Intensive Care Syndroom, ofwel PICS. Jaarlijks gaat dat in Nederland naar schatting om zo'n kleine 30.000 mensen.

Een ic-opname geeft tevens een hogere kans op een chronische ziekte, aldus Van der Schaaf. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat het lichaam tijdens een ic-opname spier- en ander weefsel omzet in vetcellen. "Na een ic-opname hebben mensen vijf keer zo'n hoge kans op chronische ziekten als diabetes of een verhoogde bloeddruk."

Van der Schaaf maakt zich via het Reach Netwerk sterk voor een goede revalidatie voor ic-patiënten. "In het ziekenhuis ligt de prioriteit bij het redden van mensenlevens, maar het is ook zinvol om te kijken naar de kwaliteit van leven die daarna mogelijk is. Revalidatieprocessen zijn daarbij heel belangrijk. Vanwege de verwachte moeilijkheden bij een revalidatie is het soms zinvol om medisch niet alles uit de kast te halen, omdat de kwaliteit van leven te beperkt is. Zo'n besluit gebeurt in Nederland altijd in overleg met patiënt of de familie."

