In deze wijk woont dé 'gewone Nederlander', maar hoeveel is daar nog van over?

Wilders testte er niet voor niets zijn 'minder minder Marokkanen-uitspraak'. De mening van bewoners van de wijk Loosduinen wordt als afspiegeling gezien van het volkse sentiment. Maar hoeveel is er 100 jaar na de annexatie door Den Haag nog over van het dorp van de 'Peenbuikers'?

"Ik ben een echte Peenbuiker", zegt Corrie van der Gaag. De 86-jarige woont al haar hele leven in Loosduinen. Ze zit met wat anderen aan tafel in wijkcentrum De Henneberg, naast de Loosduinse Weekmarkt. "Mijn man, die vier maanden geleden is overleden, heeft ook altijd in de tuinbouw gewerkt."

Wat Loosduinen Loosduinen maakt? "Er is een enorm gevoel van saamhorigheid. Mensen passen op elkaar. Veel echte Loosduiners zijn naar plekken als Zoetermeer verhuisd, maar nu willen ze allemaal weer terug!"

Minder Marokkanen

Iets verderop, op de markt, komen wekelijks een hoop vruchten, kazen en vooral Loosduiners samen. Deze laatste groep wordt cultureel en politiek als de 'gewone Nederlanders' van Den Haag gezien. Geert Wilders testte niet voor niets daar voor het eerst zijn 'minder Marokkanen'-retoriek uit, later nog vaak hergebruikt.

Ook voor andere regionale en nationale zaken wordt de Loosduinse mening als een afspiegeling van het volkse sentiment gezien. Na de uitspraak in de zaak De Mos bijvoorbeeld, toen diverse media Loosduinen indoken. De Mos mocht van de Loosduiners snel aan zijn volgende termijn beginnen.

Maar wie is de Loosduiner eigenlijk? Het honderdjarig jubileumfeest van de aansluiting van Loosduinen bij Den Haag (10 juni) staat voor de deur. In de zoektocht naar de Loosduinse identiteit is een duik in de geschiedenis nodig; én natuurlijk een bezoek aan de Loosduinse markt.

Opgeslokt

Loosduinen ontstond in de twaalfde eeuw rondom een abdij voor nonnen, opgericht door graaf Floris IV. Eeuwenlang was Loosduinen een gemeente van boeren en tuinders. In de vroegere gemeente werden veel penen verbouwd. Om deze te wassen, lagen tuinders op hun buik bij een sloot. Hier komt de geuzennaam Peenbuikers vandaan.

De naastgelegen gemeente 's-Gravenhage had in de negentiende eeuw behoefte aan uitbreiding. De ogen werden gericht op Loosduinen. In 1903 werd het gebied tussen de Beeklaan en Kamperfoeliestraat al geannexeerd. In 1923 ging de gemeenteraad van Loosduinen na jarenlange onderhandelingen over de brug: totale annexatie.

100 jaar later is Loosduinen één van de wijken die door Den Haag zijn opgeslokt. Bestaat de Loosduiner eigenlijk nog, of is het gewoon een Hagenaar geworden? Vishandelaar Mike Korf weet het antwoord wel. "De Loosduiner bestaat zeker nog!"

Korf verhandelt zijn vis al 22 jaar aan de Loosduinse markt. Hoe hij de Loosduinse sfeer zou omschrijven? "Het is nog steeds een dorp eigenlijk. Een beetje ons kent ons: iedereen weet altijd wel wat over elkaar. Heel anders dan in Den Haag."

Mike Korf Foto: Frank Jansen

Minder gevoel van gemeenschap

Op de markt zijn niet alle bewoners over de wijk te spreken. Rainy Thedens woont boven de markt, maar doet dat met minder plezier dan vroeger. "Ik woon hier al 29 jaar, maar ik flirt met de gedachte om weg te gaan. Mensen maken veel meer troep, meer dan bijvoorbeeld twintig jaar geleden. Er is een minder groot gevoel van gemeenschap denk ik."

Rainy Thedens Foto: Frank Jansen

De wijkagenda van Kom Loosduinen laat ook duidelijk beeld zien. De wijkagenda's zijn in 2020 door wijken opgesteld om doelen te stellen voor 2025, met wensen en problemen van bewoners. Waar bij andere wijken de focus op infrastructuur en duurzaamheid ligt, heeft de Loosduiner eigen problemen: de afwezige Loosduinse identiteit. Onderwerpen als meer gezelligheid op straat, hechtheid in de gemeenschap en 'je thuis voelen' domineren de wijkagenda.

Sfeer verhard

Bij de aansluiting van Loosduinen bij Den Haag werd als één van de voorwaarden daarvoor de een commissie opgericht. De commissie behartigde de belangen van tuinders in Loosduinen bij de gemeente Den Haag of andere instanties. Met de bouw van woningen en het vertrek van de tuinders is Commissie Loosduinen er tegenwoordig vooral voor bewoners uit de wijken.

Pjer Wijsman, voorzitter van de Commissie Loosduinen, herkent het beeld uit de wijkagenda wel. "Het Loosduinse gevoel is wel minder de laatste jaren. Veel echte Loosduiners zijn wat ouder, corona heeft de sfeer tussen verschillende groepen wat verhard." De jeugd van Loosduinen woont niet in het oude vergrijsde deel, maar woont in nieuwbouwwijk Vroondaal, vertelt hij. " Die hebben daarom van nature minder binding met de wijk, en proberen we daarom meer erbij te betrekken."

Toch ziet Wijsman geen reden tot pessimisme over de toekomst van Loosduinen. "Je hebt groen, je zit vlak bij het strand en er gebeurt van alles. Jong of oud, welke kleur je ook hebt: dit is voor iedereen gewoon het fijnste en leukste stadsdeel."

Van 16 mei tot 9 juni is er in het Atrium in het stadhuis van Den Haag een tentoonstelling over Loosduinen te zien, ter gedenkenis van de annexatie 100 jaar geleden.

