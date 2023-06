'Househippie' Daan moet weg uit Eindhovens nepkerkje

'Househippie' Daan Versteegde mag niet blijven wonen in het nepkerkje aan de Oirschotsedijk in Eindhoven. Binnen twee weken moet hij het complex verlaten en zijn spullen meenemen, bepaalde de rechtbank in Den Bosch.

Volgens de rechter had Versteegde kunnen weten dat hij in overtreding is omdat hij in maart ook al werd weggestuurd van een gemeenteperceel aan de Achtse Heide.

Op beide plekken wist hij een langer verblijf af te dwingen door een kort geding aan te spannen. De rechter is daar klaar mee en waarschuwt dat ze hem de volgende keer geen weken meer gunt om te vertrekken. "Het is voorstelbaar dat een dergelijke verlenging niet telkenmale meer zal worden geboden als verzoeker volhardt in het illegaal bewonen van percelen en gebouwen."

Eerder weggejaagd uit Oss en Uden

Daan Versteegde staat bekend als de 'househippie'. Die naam heeft-ie niet zelf bedacht, maar hij is er wel trots op. Eerder werd hij vanwege zijn afwijkende, kleurrijke en uitbundige levensstijl weggejaagd uit Oss en Uden. En vorig jaar streek hij neer in Eindhoven.

Het nepkerkje op de aanvliegroute van de vliegbasis werd in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers gebouwd. Het moest vanuit de lucht lijken op een kerk, maar werd gebruikt als commandocentrum.

Illegale feestjes

Omdat het complex al jaren leegstaat, trekt het daklozen en krakers aan. Het dak is ingestort en de muren zitten vol graffiti. Het is regelmatig decor voor illegale feestjes. Versteegde richtte de grote binnenruimte in als feestruimte met dj-set en een muur van speakers.

De rechter weegt in haar beslissing ook mee dat de gemeente Eindhoven hem onderdak heeft aangeboden, bijvoorbeeld in de Skaeve Huse. Wegens berichten over vechtpartijen en brandstichting in het minidorpje voor buitenbeentjes ziet hij dat totaal niet zitten.

Het nepkerkje aan de Oirschotsedijk in Eindhoven is door jarenlange leegstand ernstig in verval geraakt. Het dak is ingestort en de muren zijn beklad met graffiti Foto: ED

