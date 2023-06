Waarom we ons ongemakkelijk voelen bij bedelaars

Winkelend publiek en ondernemers in de Utrechtse binnenstad ergeren zich groen en geel aan de hoeveelheid bedelaars op straat. Ze vragen om een bedelverbod, net als in Rotterdam en Den Haag, maar daarvan wil Utrecht niets weten.

Een man zit op de grond, zonder schoenen. Tussen zijn benen staat een bordje met de tekst: 'I am hungry, God bless you'. Sommige voorbijgangers bieden hem eten aan. Maar tijdens de ochtendspits wordt de bedelaar bij Utrecht Centraal door de meeste mensen genegeerd.

Bedelarij voelt ongemakkelijk

Het zien van een bedelaar geeft veel mensen een ongemakkelijk gevoel. Dat komt door een lastige mix van emoties, stelt professor filantropie René Bekkers. "We voelen mee met mensen die het minder hebben dan wijzelf", legt hij uit. "Dat is bijna aangeboren en onder mensen het grootst van alle diersoorten."

Daarnaast kunnen we ons goed in een ander verplaatsen. "Een bedelaar roept bij de meeste mensen automatisch een schuldgevoel op. Daardoor willen we helpen." Tegelijkertijd is er een angst dat het geld niet goed terechtkomt. "We willen iets doen, maar er is ook een maatschappelijke norm: je laat je niet belazeren. Die combinatie is moeilijk en zorgt dat mensen minder snel helpen."

Armoede is groot

Ook bij ondernemers is er wantrouwen: zij zien geen daklozen, maar criminele bendes uit Oost-Europa. Ze zouden 's ochtends in busjes worden afgezet, handicaps veinzen, het zou gewoon 'hun werk' zijn. Als deze krant een bedelaar aanspreekt, blijkt hij uit Roemenië te komen.

"Het is een vorm van georganiseerde misdaad", beaamt criminoloog Dina Siegel. "Criminele bendes ronselen mensen in Bulgarije, Hongarije en Roemenië die het moeilijk hebben. Daar is armoede door ongelijkheid een groot probleem. Bepaalde groepen worden behandeld als tweederangsburgers: ze zijn ongeschoold en werkloos."

Sommige slachtoffers wéten dat ze weinig zullen verdienen. "Maar het is nog altijd beter dan in hun eigen land. Zelfs criminelen zeggen: 'In Roemenië is niets te stelen' en dat klopt."

Kinderen zijn slachtoffer

Bedelbendes doen alles voor een zo zielig mogelijk beeld. "Het draait om slachtofferschap", vertelt Siegel. "Daarom worden soms ook kinderen ingezet. Mensen hebben meer medelijden met een klein meisje dan met een grote man. Dat levert meer geld op."

De slachtoffers mogen hun opbrengsten vaak niet houden. "Mensen worden uitgebuit. Als ze niet genoeg verdienen, worden ze teruggestuurd en hebben ze niets bereikt. Kinderen die te weinig geld binnenbrengen, worden fysiek gestraft. Sowieso is geweld niet uitgesloten", zegt Siegel. "En als ze na een paar maanden thuis zijn, steken de criminelen het geld in huizen, auto's of tractors."

Het centraal station, Vredenburgplein, winkelcentrum Hoog Catharijne en de Steenweg zijn favoriete bedelplekken in Utrecht. Foto: AD

'Geef een ijsje'

Bedelaars zijn vaak te vinden op drukke plekken en dat is niet vreemd. Het gevoel van bekeken worden, zorgt voor sociale druk. "Of we doneren, hangt deels af van wat we denken dat mensen in de omgeving vinden van onze actie", vertelt Bekkers. "We bedenken wat andere mensen zouden doen in onze positie."

Daarnaast geldt: hoe lager de kosten, hoe makkelijker mensen geven. Daarom is moeilijker om 'nee' te zeggen tegen een bedelaar dan tegen een opdringerige goededoelenwerver die vraagt om een tientje. Dat merken ook twee jonge vrouwen, die neerknielen bij het bekertje van een Roemeen en er een paar euro inwerpen.

Maar wie dat doet, steunt organisaties die mensen uitbuiten, waarschuwt Siegel. "Geef een bedelaar geen geld, maar eten. Koop een ijsje voor het kind. Dan help je niet de criminelen, maar de mensen zelf."

