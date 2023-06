Bijzonder tafereel: familie R. voelt agenten aan de tand

Een bijzondere dag in het Bossche Paleis van Justitie: de leden van de Osse woonwagenfamilie van Martien R. voelden een dag lang drie politieagenten aan de tand. "Heeft u geleerd om antwoord te geven zonder iets te zeggen?"

Dit artikel is afkomstig uit het Brabants Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De drie politiemensen die vrijdag werden gehoord, hadden een leidinggevende rol bij de Operatie Alfa. Die mondde uiteindelijk uit in de veroordelingen van Martien R. en veertien medeverdachten voor de handel in wapens en drugs.

Nu het hoger beroep toe is aan de finale, mochten de verdachten en hun advocaten de drie agenten bevragen. Tot teleurstelling van politie en justitie, die zich onder verwijzing naar de gewelddadige reputatie van de Osse familie verzetten tegen de openbare verhoren.

Twee agenten vermomd

Vergeefs, want het gerechtshof negeerde de smeekbedes van politie en Openbaar Ministerie (OM). Met als gevolg dat twee van de drie agenten zich vrijdag vermomd met pruiken en brillen lieten ondervragen. De onderzoeksleider deed dat via een videoverbinding vanaf Curaçao, waar hij nu voor de politie werkt.

Ter voorbereiding hadden de drie een dag lang rechtbanktraining gehad. "Voor tips en trucs", zei de politievrouw die tijdens Operatie Alfa tactisch coördinator was. Praten zonder iets te zeggen, zo vulde advocaat Jan-Hein Kuijpers dat later in.

Behalve de advocaten ontpopten vooral Martien R. en zijn neef Toon zich tot kampioen vragenstellers. "Ik ben de Ludo Sanders van dit verhaal", zo verwees Martien R. naar de slechterik uit de soap Goede Tijden, Slechte Tijden. Gestoken in een blauw colbert vuurde de door de rechtbank tot zestien jaar cel veroordeelde Ossenaar een trits van gedetailleerde vragen af op de politiemensen.

Daarbij kreeg hij zo nu en dan ook de lachers op zijn hand, ook bij de aanklagers van het OM. "Ik heb maar één jaar lts gehad, ik weet ook niet alles."

Had de politie moeten ingrijpen?

De verhoren van de politiemensen spitsten zich gaandeweg de dag toe op de afluisteroperatie bij het woonwagenkampje in Oss. De honderden gesprekken die de politie daar opving over de handel in zware wapens en drugs, legden uiteindelijk het fundament onder de veroordelingen van alle verdachten. Maar: had de politie gedurende die anderhalf jaar durende afluisteroperatie niet moeten ingrijpen? Bijvoorbeeld toen ze hoorden - en later ook zagen via een heimelijk geïnstalleerde camera - dat er automatische vuurwapens over tafel gingen?

De politie is in principe verplicht om in te grijpen als ze strafbare feiten constateert. Dat is vastgelegd in het doorlaatverbod. "Artikel 126 ff van het Wetboek van Strafvordering", zo lepelde Martien R. gedienstig op. De Bossche rechtbank ging bij het uitspreken van het vonnis, in september 2021, niet in op een mogelijke schending van het doorlaatverbod.

Zelfs als zou dat zijn gebeurd, dan nog zou dat namelijk nooit in het voordeel van de verdachten mogen uitpakken. Want die waren dag in, dag uit bezig met criminele praktijken. "Maar anderhalf jaar lang willens en wetens het doorlaatverbod aan je laars lappen, dat kan echt niet", aldus advocaat Kuijpers.

'OM ging voor zo hoog mogelijke straf'

De verdachten en de advocaten hopen dat het gerechtshof nu wél oren heeft naar hun verhaal. En dat komt erop neer dat politie en justitie de vanuit Oss geregisseerde handel in wapens en drugs bewust lang hebben laten doorgaan, om zo de al jarenlang onaantastbare Martien R. een zo hoog mogelijke straf aan te smeren. Zelfs de onderschepping van 1561 kilo cocaïne in Antwerpen, in de zomer van 2018, was voor de politie geen reden om Martien R. toen al te arresteren, zo gaven de politiemensen toe.

Het onderzoek van de politie ging door, net zolang tot er voldoende bewijsmateriaal was verzameld tegen álle vijftien verdachten. Bovendien voerden de politiemensen aan dat ze nooit helemaal zeker wisten op welk moment en op welke plaatsen precies de drugs en wapens voor het grijpen lagen. Bij de inval in het Osse woonwagenkampje, in november 2019, werden een ondergronds wapenarsenaal en grote hoeveelheden drugs gevonden.

De strafzaak gaat komende week verder. Vrijdag maakt het Openbaar Ministerie bekend welke straffen het in petto heeft voor de verdachten.

Deel 1: In het 'kantoor' van Martien R. geen computers en printers, maar geldtelmachines en afluistermicrofoons.

Ze waanden zich er volstrekt veilig, in hun eigen kantoortje op het woonwagenkamp. Totdat ze merken dat de politie al die tijd heeft meegeluisterd. Martien R. kan 'zijn eigen' wel voor zijn kop slaan: "Het is een fout en dat mag niet gebeuren."

Deel 2: De liefde voor wapens, dat sluipt erin hè? Granaten heten 'eitjes', een Spectre M4 is een topwapen, 'een lust voor het oog'.

Martien R. houdt van wapens, en voor de juiste prijs is alles te koop. "Als je hem om een tank zou vragen, brengt hij jou een tank en zet hij die voor je deur neer".

Deel 3: Vijftig ruggen betaald - en toch gaat het mis.

Wiet, xtc, amfetamine, heroïne, cocaïne, crystal meth: er is vrijwel geen drugssoort te bedenken of de familie R. handelde erin. Twee cocaïnetransporten uit Zuid-Amerika werden onderschept. "Ik heb al 35 bakken ingevoerd, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt."

Deel 4: Een tripje naar Bulgarije: rijk heen, arm terug.

Een huis kopen met crimineel geld: het is tegenwoordig een stuk lastiger dan vroeger. Martien R. wilde een woning in Berghem en bedacht de Bulgarije-route. "Dan heb je een huis van zeven en een halve ton. Dan doe je het niet verkeerd."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.