Staand in een plas bloed grijpt conducteur Mario in

Hoofdconducteur Mario Drent vreesde voor zijn leven toen hij staand in een plas bloed in een coupé twee vechtende groepen uit elkaar probeerde te houden. "Die furieuze blik. Die zal ik nooit meer vergeten."

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Voor Duivenaar Drent is de steekpartij in de nachttrein van afgelopen zaterdag de druppel. In anderhalve maand tijd maakte hij berovingen, intimidatie en twee steekincidenten mee.

"Het is op", zegt hij. "Dit kan niet langer zo doorgaan. Ik denk dat mensen geen idee hebben wat conducteurs meemaken. Vooral tijdens avond- en nachtdiensten."

Tot aan de steekpartij in de nachttrein van Arnhem naar Utrecht was het een redelijk rustige nachtdienst voor Drent en zijn vrouwelijke collega. Vlak voor station Ede-Wageningen hoorden de conducteurs een verontrustend gestommel. Drent wilde weten wat er aan de hand was en ging af op het geluid.

"Ik zag een man met een heel diepe steekwond in zijn hand die wanhopig een schuifdeur van de coupé probeerde dicht te houden. Aan de andere kant stond een ziedende man met een steekwond in zijn zij, die buiten zinnen probeerde de schuifdeur open te krijgen. Ik vergeet zijn furieuze blik nooit meer. Hij ramde keihard op de ruit van de schuifdeur. Overal was bloed."

'Steekwapen was mijn grootste zorg'

Het bleek volgens vervoersvakbond VVMC om een groep Eritreeërs en een groep Algerijnen te gaan. Zij waren op station Arnhem in de trein gestapt en hadden het om onbekende reden met elkaar aan de stok gekregen. Bij het zien van de bloedige scène belde Drent 112.

"Toen er nog twee Algerijnen aankwamen, maakte ik me breed om ze tegen te houden. Ik wilde mijn collega en de reizigers beschermen, want ik wist niet waar ze toe in staat waren. Mijn grootste zorg was het steekwapen. Dat zag ik niet en ik was bang dat ik het niet zou overleven als ze een mes zouden hebben."

"Run to the front", schreeuwde Drent naar de aan de hand gewonde Eritreeër. Zijn collega stond inmiddels ook in de coupé en nam hem mee naar de voorkant van de trein, naar de cabine van de machinist. Via de portofoon hoorde Drent dat de politie op het perron van station Ede-Wageningen stond.

Foto ter illustratie. Foto: Getty Images

Op dat moment reed de trein het station binnen en gaf Drent de machinist de opdracht om de toegangsdeuren te sluiten. Met acht man politie op het perron leek de redding nabij, maar het liep anders.

"Ik gleed uit over het bloed in het gangpad. Twee mannen reageerden geschrokken, die deinsden achteruit. De gewonde derde man passeerde mij en rende naar zijn rivaal voor in de trein. Toen mijn collega hem zag, ging ze met de gewonde Eritreeër de cabine van de machinist in."

Voor Drent is de maat vol

Maar de gewonde aanvaller was snel. Voordat de machinist de toegang kon blokkeren, probeerde de hevig bloedende indringer de deur open te duwen. Via de buitendeur van de cabine kwam de politie de trein binnen om de machinist en vrouwelijke collega van Drent te ontzetten.

De politie rekende acht mannen in. Zij konden maandag en dinsdag de cel verlaten. Voor Drent is de maat vol. Hij vindt dat er maatregelen genomen moeten worden voor meer veiligheid in de trein. "Sommige conducteurs hebben zich omgeschoold tot machinist. Anderen willen niet meer in de avond of nacht werken. Ik controleer 's nachts geen tickets, maar alleen hoe de sfeer is. Er is veel angst onder personeel. Dat moet stoppen."

NS-topman Wouter Koolmees 'Dit geweld moet stoppen'

Ook voor de vakbond is het genoeg geweest. "Wat hier is gebeurd, is ontoelaatbaar. Bij een volgend geweldsincident stoppen we ermee. Dat had hij eigenlijk deze keer al gemoeten. Dit steekincident had fataal kunnen zijn", zegt Wim Eilert van vervoersvakbond VVMC.

Samen met Mario Drent heeft hij donderdag een brandbrief aan NS-topman Wouter Koolmees aangeboden. Belangrijkste boodschap: meer veiligheidspersoneel in treinen, zeker tijdens avond- en nachtdiensten. "We begrijpen dat er weinig personeel te krijgen is, maar met deze agressie is het niet verantwoord om twee conducteurs op één traject te hebben."

NS-topman Koolmees heeft begrip voor het personeel. "Het is verschrikkelijk dat er collega's zijn die met een gevoel van angst en onveiligheid hun werkzaamheden uitvoeren. Dat is zorgelijk en moet veranderen", aldus de voormalig minister.

Koolmees wil samen met het personeel en de vakbonden optrekken richting Den Haag om aandacht te vragen voor het veiligheid NS-personeel. "We hebben hen hierbij keihard nodig: dit geweld moet stoppen."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.