Waarom Jumbo voor Verstappen meer betekent dan vijf letters

De Grand Prix van Spanje is de plek waar voor Max Verstappen een leven lang hard werken voor het eerst werd beloond met een overwinning in de Formule 1. Hij bereikte het mede dankzij de hulp van Jumbo, het bedrijf dat nu nog piepklein op zijn helm staat, maar na dit seizoen stopt als zijn sponsor.

Als Max Verstappen vlak voor de start van de eerste vrije training in Barcelona close-up in beeld wordt gebracht, is het goed zichtbaar. Net onder zijn open vizier staat in kleine, gele letters 'Jumbo'. In het grote plaatje valt de supermarkt uit Nederland zo goed als weg. Omringd door enorme internationale bedrijven als computerspelontwikkelaar EA Sports en softwarebedrijf Oracle is het feit dat het logo van Jumbo nog in minuscuul formaat op de helm van de wereldkampioen staat, vooral symbolisch.

De vijf gele letters staan voor de periode vóórdat Verstappen een wereldster was. Want aan de ongekend succesvolle periode die de Nederlander doormaakt gaat uiteraard een lange weg vooraf. Jan Lammers weet het nog goed. De voormalig Formule 1-coureur zag van dichtbij dat Jumbo-topman Frits van Eerd in het talent van Verstappen durfde te investeren en diens vader Jos Verstappen daarmee financieel ontzag.

Jumbo-topman Frits van Eerd met een jonge Max Verstappen. Foto: ANP

"Jos had zo'n beetje alle fondsen waar hij over beschikte er wel ingestopt", vertelt Lammers. "Toen die bronnen uitgeput waren, was het heel erg belangrijk dat er een follow-up kwam. En daar stond Jumbo toen in de persoon van Frits. Er waren genoeg mensen die Max hadden kunnen helpen, maar degene die het feitelijk deed was hij."

Het was een belangrijke steun in de rug van toptalent Verstappen. En dat kwam er hier in Barcelona uiteindelijk uit. Want zeven jaar geleden, op 15 mei 2016. Won de Nederlander zijn eerste Formule 1-Grand Prix, tijdens zijn eerste race voor zijn huidige team Red Bull. Op dat moment stond Jumbo nog in een stuk grotere letters op zijn helm en kon hij de steun van zijn sponsor én die van zijn teambaas nog heel goed gebruiken.

Krankzinnig

Hij vertelt er, dit weekend terug op het Circuit de Barcelona-Catalunya, uitgebreid over. "Dat weekend was krankzinnig", blikt hij terug. "Ik moest in de simulator zo snel mogelijk gewend raken aan de auto, omdat de Red Bull toch heel erg anders was dan de Toro Rosso (hij begon het seizoen als coureur voor Toro Rosso en werd vlak voor de Grand Prix van Spanje naar Red Bull gepromoveerd, red.)."

"Het hele weekend was een enorm leerproces. Het grappige was dat Christian (teambaas Horner, red.) vlak voor de race tegen me zei dat ik moest proberen om punten te scoren en plezier moest hebben. Plezier had ik zeker en het was heel erg gaaf om die race te winnen."

Max Verstappen na zijn eerste Grand Prix-zege, in Barcelona in 2016. Foto: Frits van Eldik

Het was de beloning van een leven lang hard werken. Met de steun van vader Jos, maar dus ook zeker van Jumbo. Vanaf dat moment is het razendsnel gegaan met Verstappen, die zeven jaar later alweer zijn veertigste overwinning kan boeken in Barcelona. "Er is veel gebeurd sindsdien", erkent hij. "Dat ik nu op 39 overwinningen zit, is fantastisch. Maar we willen ook nog steeds meer winnen, dus we gaan gewoon door met werken."

Maar dat doet hij alleen dit seizoen nog met de financiële steun van Jumbo. Want de supermarktketen stopt als zijn sponsor. En hoewel de samenwerking erg veel voor de wereldkampioen betekend heeft, voelt hij daar nu nauwelijks nog iets van. Want het zijn de internationale topbedrijven die hem inmiddels gevonden hebben. Multinationals zorgen ervoor dat hij multimiljonair is geworden, nog los van zijn gigantische contract bij Red Bull.

In de beste auto van de grid doet Verstappen inmiddels bijna wekelijks wat in 2016 nog zo bijzonder was. En dat het logo van een Nederlandse supermarkt nog steeds zichtbaar is op de helm die het vaakst close-up in beeld wordt gebracht van allemaal, dat is in het huidige tijdbeeld eigenlijk best frappant. In het grote plaatje stelt de samenwerking op dit moment allang niet zo heel veel meer voor.

Maar wie inzoomt op de carrière van Verstappen, ziet dat Jumbo veel meer voor hem is dan die vijf piepkleine lettertjes net onder het vizier van zijn helm.

