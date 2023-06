Wat is er met Herman en Fleur uit Boer zoekt Vrouw gebeurd?

Miljoenen kijkers zagen de prille liefde tussen Herman en Fleur opbloeien in Boer zoekt Vrouw internationaal. Hoe is het nu met een van de meest geliefde stelletjes van het datingprogramma?

In 2016 leerden we de ietwat verlegen Herman en Fleur kennen. De twee waren nog onervaren in de liefde, maar vonden elkaar helemaal. De vonk is nog steeds niet gedoofd. Integendeel! Na jaren reizen tussen Frankrijk en Nederland, heeft Fleur een jaar geleden besloten om definitief bij haar boer in te trekken.

Meedraaien op de boerderij

En er is meer gebeurd: Fleur draait geregeld mee op de boerderij, iets wat ze voorheen nooit had gedacht. Ze heeft zelfs twee vaste dagen. En als Herman een keer niet kan of een week naar Nederland gaat dan is Fleur degene die invalt en de koeien melkt. "Inmiddels zijn we wel zover dat dat gewoon kan", zegt ze in Onze Boerderij. Maar geeft daarnaast ook nog online geschiedenisles en is ze bijna klaar met een opleiding in de wijngaard.

Financiële tegenslagen