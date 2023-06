Als B. zijn vrouw nog één keer mishandelt gaat hij de cel in

De relatie tussen B. en zijn echtgenote is al jaren roerig. De geboorte van drie kinderen kort achter elkaar, geldzorgen en mogelijk drugsgebruik bij B. maakt dat het hen boven het hoofd groeit. Het gezin is bij instanties in beeld als het op 30 december afgelopen jaar helemaal uit de hand loopt.

Maar het verbod lijkt aan dovemansoren gegeven. Op 4 januari wordt B. alweer betrapt in de gemeenschappelijke woning. Een krappe maand later belt de vrouw de politie, B. is opnieuw bij haar thuis. Twee weken later is het opnieuw raak. Hoewel de vrouw beweert van niet, treffen agenten B. verstopt achter een kast aan. Niet veel later loopt het stel samen boodschappen te doen in de supermarkt.