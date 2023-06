Spokenwordartiest Justin brak met zijn Jehova's-familie

In zijn nieuwe theaterprogramma blikt Justin Samgar (43) terug op zijn jeugd tussen Jehovah's getuigen en zijn moeizame pogingen een nieuw leven op te bouwen na zijn vertrek uit de geloofsgemeenschap. 'Ik vind het nog steeds ingewikkeld ergens bij te horen.'

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Hij heeft een antenne ontwikkeld voor sektarisch gedrag. Voor bedrijven bijvoorbeeld met een toxische cultuur die verordonneert dat medewerkers zich op een bepaalde manier moeten gedragen om erbij te horen. "Tijdens de lockdown was het ook heel manifest aanwezig," vertelt Justin Samgar. "Er valt heel veel structuur weg, een ideale voedingsbodem voor sektarisch gedrag. Dan kan een witte dansleraar met dreadlocks die allerlei complotten ziet, plotseling een nieuwe leider worden. En bestormen de volgelingen van Donald Trump Het Capitool omdat zij zeker weten dat ze door de slechte buitenwereld worden voorgelogen."

In zijn nieuwe programma Karakter blikt de Amsterdamse theatermaker terug op zijn persoonlijke ervaringen met een sekte. En op zijn besluit zichzelf te bevrijden door op jonge leeftijd te breken met zijn benauwende omgeving. "Ik ben op mijn zestiende van huis weggelopen. Het heeft tot mijn dertigste geduurd voor ik wist wat ik wilde met mijn leven. Toen zag ik op een spokenwordevent van Blaxtar, de broer van Typhoon, rappers en dichters samen optreden. Ik had altijd geschreven, maar wist nooit goed wat ik ermee moest. Die avond viel alles op zijn plek. Het was een bevrijding om het podium op te stappen. Voor het eerst lukte het me om verbinding te maken met mensen."

Niet masturberen

Tot zijn zestiende maakt Samgar deel uit van een gemeente van Jehovah's getuigen in Almere. Hij groeit op met de boodschap te behoren tot de uitverkorenen. "Het werd ons van jongs af aan ingepeperd hoe bijzonder we waren," vertelt hij. "Alle mensen buiten de gemeente zijn werelds. Die horen bij de duivel. En daar mag je dus niet mee omgaan. Je mag geen omgang hebben met klasgenoten of kinderen uit de buurt. Als je heel jong bent, is er nog wel wat ruimte. Maar hoe ouder je wordt, hoe strenger de regels worden gehanteerd. Je hebt alleen contact binnen de gemeente. Die bestaat uit honderd tot honderdvijftig mensen. Almere telde vier van zulke gemeenten."

Binnen de gemeente staat alles in het teken van het geloof. Elke dag bidden, elke dag bijbelstudie, twee keer per week naar de koninkrijkszaal, twee keer per week langs de deuren om mensen te wijzen op de enige juiste weg. Samgar: "Vanaf het moment dat ik kon lopen, ging ik mee met mijn ouders. Vanaf het moment dat ik kon praten, ging ik zelf de straat op om exemplaren van De Wachttoren te verkopen. En toen ik kon lezen, stond ik op het podium van de koninkrijkszaal om te vertellen over de bijbel. Ik voelde diep van binnen: als ik dit doe, maak ik mijn ouders trots en blij. Mijn broer en mijn zus waren van huis weggelopen, daar hadden ze veel verdriet van."

Bij Samgar slaat de twijfel toe op zijn veertiende. "Ik heb mij nog wel laten dopen. Daarna begon het te wringen. Als puber kreeg ik steeds meer moeite met de strenge regels. Dat ik niet mocht masturberen bijvoorbeeld. Zelfbevrediging was het werk van de duivel. Ik kreeg seksuele voorlichting op school. Daar was het de normaalste zaak van de wereld. Het zorgde bij mij voor paniek en paranoia. Ik leerde thuis dat God en de duivel mij voortdurend in de gaten hielden. Dat gold ook voor mijn leeftijdsgenootjes uit de gemeente. Als je een ander iets zag doen wat niet strookte met de regels, was je verplicht om dat te melden. Anders was je medeplichtig."

Niet meer alleen

Op zijn zestiende besluit hij het huis te verlaten. "Ik had al eens een poging gedaan, maar die was niet gelukt: ik ging naar mijn broer in Hilversum, maar op het adres dat ik had gekregen bleek hij niet meer te wonen. Weer thuis moest ik voor een gerechtelijk comité verschijnen met drie ouderlingen en mijn ouders. Daarna heb ik het weer een tijdje geprobeerd. Op mijn zestiende ging het echt niet meer en heb ik aangeklopt bij mijn mentor op school. Die heeft een gesprek voor me geregeld met een organisatie die kinderen met een moeilijke thuissituatie helpt. Die mensen hebben een plek voor me geregeld in een crisiscentrum in Lelystad. Daar kon ik vier maanden blijven."

In het crisiscentrum kan Samgar op adem komen en wennen aan een leven zonder strikte regels. "De eerste dagen waren moeilijk. Ik vond het heel eng om mij in de groep te begeven. Maar ik was vrij, mocht doen wat ik wilde. Ik heb meteen mijn kop kaalgeschoren en oorbellen laten schieten. In Lelystad leerde ik ook mijn situatie relativeren. We woonden in een groep van acht jongeren die allemaal uit bizarre situaties kwamen, van zware mishandeling tot misbruik. Misschien niet de meest gezonde situatie, maar ik was blij dat ik er was. Hoe fucked up ze ook waren, het waren mijn lotgenoten. Ik was niet meer alleen."

Tegelijkertijd was het pijnlijk om de vertrouwde omgeving te verlaten. Het is een van de harde huisregels van de Jehovah's: wie uit de gemeente stapt, bestaat simpelweg niet meer. Ook dat is kenmerkend voor sekten, dat er een prijs moet worden betaald voor een vertrek. "Je wordt verstoten," vertelt Samgar. "Er mag niemand meer met je praten. Je wordt door de groep gestraft. Dat is zwaar, zeker op jonge leeftijd. Mijn broers die waren weggelopen zijn na verloop van tijd toch weer teruggekeerd naar de gemeente. Het lukte hen niet een plezierig bestaan buiten de sekte op te bouwen. Het leven buiten de groep was te moeilijk."

De kant van de duivel

Samgar houdt wel vol. In het crisiscentrum begint het herstel van de opgelopen schade, een proces dat ruim tien jaar heeft geduurd en nog steeds niet is voltooid. "Ik heb veel problemen gehad met depressie en burn-out, ben veel in therapie geweest. Daar heb ik geleerd patronen te herkennen. Nog steeds vind ik het ingewikkeld om ergens bij te horen. Ik ben gevoelig voor afwijzing. Maar ik weet nu hoe het werkt en waar het vandaan komt. Vorige week had ik een gesprek met een theatermaker die een programma heeft gemaakt over zijn verleden als adoptiekind. Er bleken veel raakvlakken te zijn. Een kind dat geen onvoorwaardelijke liefde krijgt, houdt daar zijn hele leven last van."

Een belangrijke stap is de definitieve breuk met zijn ouders. "Ik mocht een of twee keer per jaar langskomen. Ook dat gebeurde volgens strenge regels: het moest bij hen thuis, het mocht niet gezellig worden, er mocht niet worden gegeten. En zij hadden de plicht om te proberen mij terug te halen in de gemeente. Het kwam erop neer dat ik elke keer te horen kreeg dat ik de kant van de duivel had gekozen." Op zijn 28ste laat Samgar zijn ouders weten dat hij op die manier geen contact meer wenst. "Nu was het mijn keuze. Dat was het begin van een rouwproces. Sindsdien hebben we geen contact meer. Nou ja, vorig jaar was ik behoorlijk ziek, toen kreeg ik een kaartje van mijn moeder. That's it."

Inmiddels is Samgar zo ver dat hij zijn ervaringen heeft kunnen verwerken in een programma met een lach en een traan. Er mag worden gelachen. "Het gaat over mijn proces. Alles heeft een plekje. Ik heb nu inzicht en overzicht. En ik ben niet meer boos, dat scheelt ook een hoop." En, voor het onderzoek voor een volgend programma was hij vorige week op bezoek bij de Vrijmetselaars, waar hij zich tot zijn eigen verbazing door aangesproken voelde. "Het is een groepje mannen die elke week bij elkaar komt om ideeën uit te wisselen over de wereld. Er wordt met respect naar elkaar geluisterd. Ik vond het wel interessant." Lachend: "En je mag er gewoon uit. Niemand wordt boos."

Karakter wordt gespeeld op 4 juni om 17.00 uur in Treehouse NDSM.

Wie is Justin Samgar?

Justin Samgar is schrijver, dichter, spokenwordartiest en theatermaker. Hij verzorgde optredens in Paradiso, het Concertgebouw en De Kleine Komedie, maar stond ook op Lowlands en Mysteryland. Hij werkt als voice-over voor tv-programma's en spreekt ook commercials in. Verder heeft hij sinds 2017 een agentschap voor spokenwordartiesten, Spoken Agency.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.