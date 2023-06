Zijn veel kleine windmolens op boerenerven de oplossing?

Gemeenten in deze regio mikken steeds vaker op kleine, erfgebonden windmolens. Maar is dat wel een goed idee? Expert Paul van Bree uit Deventer deed onderzoek en weet het antwoord. 'Er staan hier veel bomen en de Veluwe helpt ook niet mee.'

"Ze kosten nogal wat en het waait hier onvoldoende." Aan het woord is energietransitie-deskundige Paul van Bree. De Deventenaar heeft in opdracht van de regio Stedendriehoek onderzocht welke rol kleine en middelgrote windmolens in deze streek kunnen spelen.

De conclusies zijn niet mals. Eigenlijk, zo stelt Van Bree vast, leveren kleine en middelgrote windmolens te weinig stroom en zijn ze niet rendabel. "Het waait weinig in deze regio", vertelt Van Bree. "Er staan hier veel bomen en ook de Veluwezoom houdt wind tegen. Een kleine of middelgrote windturbine levert daarom niet veel op, terwijl de aanschafprijs hoog is. Zo'n investering is moeilijk terug te verdienen."

Geen grote windmolens vanwege beschermde vogel

Vanwege de aanwezigheid van de beschermde wespendief mogen er in het Veluwse deel van de Stedendriehoek geen grote windmolens komen. Van Bree kreeg als opdracht mee te onderzoeken welke rol kleine en middelgrote windturbines kunnen spelen om de regionale klimaatdoelen te halen. Geen, is zijn conclusie.

"De regio Stedendriehoek wil 0,11 terawattuur opwekken via wind op land in 2030", legt Van Bree uit. "Om dat doel te bereiken zou je circa 4500 kleine windmolens moeten plaatsen. Ga je voor middelgrote windmolens, die vaak net zo hoog zijn als kerktorens, dan heb je er zo'n 800 nodig. Dat zijn enorme aantallen die veel impact hebben op het landschap."

Normale windmolens hebben al snel een as-hoogte van 100 meter of meer. Kleine windmolens wijken daar met 10 tot 30 meter flink van af. De middelgrote exemplaren meten tussen 30 en 50 meter. De onderlinge verschillen zijn groot. Er zijn bijvoorbeeld 42 middelgrote windturbines nodig om evenveel stroom te produceren als één grote windturbine, zoals die langs de A1 bij Deventer.

Een van de twee windmolens langs de A1 bij Deventer. Foto: Ronald Hissink

Beperkingen voor grotere erfgebonden molens

Een kleine windmolen plaatsen op eigen erf - in het buitengebied - is vaak nog wel mogelijk. Maar wil je een iets grotere versie, dan loop je al snel tegen beperkingen aan. Steeds meer gemeenten wijzigen daarom de regels en staan hogere erfgebonden windmolens toe. Zo besloot Raalte onlangs om windmolens van maximaal 40 meter toe te staan.

In Deventer ging de gemeenteraad in april akkoord met erfgebonden windmolens van maximaal 50 meter hoog. D66-raadslid Oguzhan Akdemir diende het plan in. "In kustregio's waait het harder dan bij ons in het oosten. Aan kleine windmolens heb je hier niet veel. Om effect te hebben moet je de hoogte in, anders is het niet rendabel."

Akdemir verwacht niet dat boeren massaal erfgebonden windmolens neerzetten. Toch wil hij wel dat het kán. "Natuurlijk verwacht ik niet dat over een paar jaar het buitengebied van Deventer vol staat met erfgebonden windmolens. Maar het is aan initiatiefnemers om te bepalen of het de investering waard is. Zien ze het wél zitten, dan moet dat op een laagdrempelige manier kunnen."

Slechts heel soms rendabel

Onderzoeker Van Bree stelt vast dat kleinere windmolens alleen in uitzonderingssituaties rendabel kunnen zijn. "Als bijvoorbeeld een melkveehouder een constante en hoge stroomvraag heeft, dan zou het misschien kunnen. Maar dit soort bedrijven zijn er in deze regio niet veel. Bovendien is ook in dat geval de terugverdientijd van 17 tot 21 jaar erg lang."

Meer richting het noorden van Overijssel verandert de situatie volgens Van Bree. In de IJsseldelta ten noorden van Zwolle waait het harder en leveren kleine windmolens meer op. Zo levert een windmolen van 15 meter in Kampen evenveel stroom als een exemplaar van 30 meter in Deventer. "Maar ook in dat gebied blijft het een lastige investering."

De expert uit Deventer verwacht geen wildgroei van kleine en middelgrote windmolens in het oosten. "Her en der zullen boeren er een plaatsen, maar het zal bescheiden blijven", zegt Van Bree. "Wel ben ik benieuwd wat de elektrificatie van de landbouw gaat betekenen. Als straks de trekker aan de stekker moet, groeit de stroombehoefte snel."

Kleine windmolens op een boerenerf. Foto: Ronald Hissink

Alle kleine beetjes helpen

Martien Nillesen, regiobestuurder Oost bij LTO Noord, kent het rapport van Van Bree maar schrikt niet van de conclusies. "We weten dat je in deze regio een as-hoogte van minimaal 30 meter nodig hebt om windenergie aantrekkelijk te maken. Molens van tien, twaalf meter hebben hier geen zin."

LTO stuurde twee maanden terug een brandbrief naar de provincie Gelderland waarin het pleit voor versoepeling van regels. Volgens de belangenclub is het nu te ingewikkeld om kleinere windmolens op boerenerven te plaatsen.

Volgens Nillesen kan het voor boeren in specifieke gevallen best aantrekkelijk zijn om te investeren in een kleine windmolen op eigen erf. "Vooral voor bedrijven met een constant stroomverbruik. Als jij twee keer per dag melkt, dan heb je op die momenten een piek in energieverbruik. Maar als je met een robot melkt, dan is je stroomvraag veel constanter."

Dat de kleine en middelgrote molens volgens het onderzoek weinig tot niets bijdragen aan de energiedoelstellingen van de RES-regio's, is Nillesen bekend. "Dat is ook niet de opzet. Wel is het zo dat alle kleine beetjes helpen."

