Terrastest in Twente: hoeveel betaal je voor een drankje?

Een biertje op het terras in Twente is in twee jaar tijd 15 procent duurder geworden. Dat blijkt uit een terrastest van deze krant in de vier grootste steden. De hoge prijs brengt de lokale horeca in een spagaat. 'We moeten soms een prijs vragen waar ook wij moeilijk achter kunnen staan.'

Bianca (26) haalt haar schouders op. "Wat ik betaal voor dit wijntje? Geen idee, een eurootje of vier?" De Hengelose zit samen met Koen (31) in de zon te nippen aan een 'druivensappie' op het terras van Grand-Café De Twee Wezen. Ze grijpt haar telefoon. "Wacht: ik check het direct. Want de prijzen zetten ze hier niet meer op de kaart, zo snel veranderen ze. Wacht, echt? Het is 5,10 euro. Best duur."

13 populaire terrassen

De prijzen voor een rondje op het terras schieten deze lente verder omhoog, ook in deze regio. Uit een rondgang van deze krant langs 13 populaire terrassen blijkt dat dit jaar overal (nieuwe) prijsverhogingen zijn doorgevoerd. Een nog prijziger pilsje deze zomerzon is niet uitgesloten, zegt Samsam-baas Bas Kleisen. "Want de brouwer uit Enschede (Grolsch red.) heeft alweer een nieuwe prijsverhoging aangekondigd."

Waar na corona nog massaal werd aangehikt tegen de 'magische' 3 eurogrens voor een biertje (0,25l), zijn alle cafés dat station inmiddels gepasseerd. Alleen 't Wetshuys in Almelo vraagt deze week nog exact 3 euro voor een glaasje pils op hun terras. Op andere plekken loopt die prijs al op tot 3,75 euro, zoals bij Gastrobar Rozendaal in Enschede. Gemiddeld tik je 3,33 euro af voor een tapbiertje op het terras. Dat was 2,90 euro.

Speciaalbier loopt al snel verder in de papieren. Zo betaal je bij Nielz in Almelo voor een groot glas weizen (0,5l) 8,50 euro. Gemiddeld ligt die prijs op 7,28 euro. Het Uurwerk in Hengelo biedt zelfs een blik speciaalbier aan voor meer dan 13 euro per stuk. Koffie, fris en wijn zijn eveneens duurder geworden. Voor een glas wijn betaal je gemiddeld 4,50 euro, voor een kopje koffie 2,70 euro. Voor fris is dat 2,92 euro.

Drie glazen weizen in de zon. Kosten: 24 euro. Foto: Cees Elzenga

'Niets geks voor 50 euro'

Deze regio scoorde traditiegetrouw juist goed als betaalbare terraslocatie. In 2019 was Enschede nog de op één na goedkoopste terrasstad van het land. Of dat beeld inmiddels is bijgesteld is onduidelijk, onderzoeksbureau Van Spronsen & Partners is na corona gestopt met de jaarlijkse, landelijke test.

Klanten op het terras in Twente zeggen te snappen dat door inflatie alles duurder wordt, maar merken het wel. "Voor een middagje in de zon ben je tegenwoordig zo 50 euro kwijt, en dan heb je niet eens gek gedaan", weet Bianca uit Hengelo. Ze is een liefhebster van terrasjes en laat zich niet tegenhouden. "Wat het kost, dat kost het." Tafelgenoot Koen ziet meer voordelen: "Je bent even in een andere omgeving, hebt andere gesprekken dan thuis. Een genietmomentje."

Hoe lang gaat het nog goed?

Consumenten laten zich nog niet afschrikken door de hoge prijzen, zo becijferde de horecatak van ING deze maand aan de hand van pintransacties. De bank vraagt zich wel af: hoe lang nog? Er wordt gevreesd dat de prijsstijgingen zich vroeg of laat gaan wreken. Het aantal faillissementen van horecazaken ligt al relatief hoog in het eerste kwartaal.

Op het terras in Hengelo denken meerdere bezoekers een verschuiving te zien. "Het is hier de laatste tijd lang niet meer zo druk", vindt Bianca. Pim (33) uit Hengelo, die aan het speciaalbiertje Thai Thai zit: "De Oude Markt in Enschede zit altijd wel vol als de zon schijnt, hier zit het echt minder vaak vol."

Otto (rechts) voelt zich ongemakkelijk bij de prijzen. Martin en Pim nemen het er van op het terras in Hengelo. Foto: Joost Dijkgraaf

Bij Stadscafé de Basiliek drinkt Otto (65) een biertje voor een fatsoenlijke prijs, vindt hij. "5 euro voor een halve liter, niet zo gek toch?" De Hengeloër schetst zijn gevoel. Hij kan het wel betalen, die verhogingen, maar wil hij dat ook? "Ergens zit een limiet", legt hij uit. "Het voelt steeds ongemakkelijker om de rekening te betalen. Diep in mijn genen zit namelijk een gevoel dat het te ver oploopt. Dat het niet meer klopt voor wat je krijgt."

Tuurlijk klagen ze, dat hoort bij terraspraat

Horecabazen spreken dat beeld tegen. Volgens hun zijn de prijsstijgingen logisch, de prijzen eerlijk en lopen de terrassen nog altijd vol zodra Koning Zonnestraal zich meldt. "Klanten begrijpen ook wel dat alles duurder geworden is", weet Daphne (Café De Stam, Almelo). "Natuurlijk klagen ze ook, maar dat hoort bij de terraspraat. Minder druk is het zeker niet geworden na corona."

Sinds de laatste Twentse Terrassentest van deze krant in de zomer van 2021 is de bierprijs met 15 procent gestegen. In vergelijking met 2019 - voor corona - is een rondje zelfs 22 procent duurder geworden. SamSam-baas Kleisen: "Onze huurkosten stijgen mee met inflatie, personeel is duurder geworden, energiekosten zijn geëxplodeerd en inkoopkosten gestegen. Het is geen hobby wat we bedrijven, hè?"

Horeca komt wel in een spagaat

De horeca komt wel in een spagaat. De hogere (inkoop)prijzen niet doorberekenen is geen optie, nog veel extra verhogingen doorvoeren ook niet. "Als je dit jaar niet verhoogde zou je jezelf echt tekort doen", zegt Thijs Tibben van De Dominee In Oldenzaal. "Maar ik snap goed dat het voor sommige mensen heel lastig wordt om het terras op te gaan. Ook voor de jeugd is het haast niet meer te betalen..."

De macht ligt in veel gevallen bij de brouwers, die naast drankenleverancier vaak ook pandeigenaar zijn. Zij boekten wel recordwinsten, maar verhoogden de inkoopprijzen voor horecaondernemers desondanks met 7 tot 10 procent. "Gewoon bier wordt wel moeilijker verkoopbaar zo", vindt Kleisen. "Je moet er een prijs voor vragen waar je steeds lastiger achter kunt staan. Voor een product dat mensen ook thuis in de koelkast hebben staan."

De horeca moet nu zijn meerwaarde bewijzen

Volgens hem is nu de horeca aan zet. En moeten zij juist bewijzen een meerwaarde te zijn voor die stoel, tafel en drankje in de zon. Kleisen: "Ik denk dat wij als horeca moeten verrassen, verleiden, inspireren". Ook bij Samsam staan niet alle prijzen en producten meer op de kaart. "Als je alles op de kaart zet, nemen mensen toch snel een colaatje. Maar die drinken ze thuis ook al. Hoe leuk is het juist als je iets anders neemt en als dat je verwachtingen overtreft? Dan maakt het opeens ook een stuk minder uit wat het kost."

Bas Kleisen van SamSam. Foto: Lars Smook

