Wat volgt er na excuses voor het slavernijverleden?

Naarmate 1 juli dichterbij komt - de datum waarop wordt herdacht dat de slavernij 150 jaar geleden werd afgeschaft - neemt het ongeduld toe: wat volgt er na de excuses? Dat gevoel heerst ook bij de memre waka, de aftrap van de Ketikoti-maand. 'Het wordt tijd dat er naar ons geluisterd wordt.'

Op de Dam staat Sofaya Amour (42), geboren in Brits-Guyana, sinds elf jaar woonachtig in Amsterdam. "Wat heb ik aan excuses," zegt ze, "als er daarna niks meer gebeurt. Eerst zeggen ze sorry en daarna steken ze een vinger in je reet."

Het zijn weinig diplomatieke bewoordingen waarmee Amour een veel algemener gevoel deelt op de dag van de officiële aftrap van de Ketikoti-maand: memre waka, de jaarlijkse herdenkingstocht naar de ambtswoning van de burgemeester op de Herengracht, in de zeventiende eeuw gebouwd door slavenhandelaar Paulus Godin.

Wat is er gekomen na de komma, waarmee Mark Rutte in december schermde toen hij namens de Nederlandse staat excuses maakte voor het slavernijverleden en nadrukkelijk zei dat daarmee geen punt achter het verleden was gezet?

Het werd eerder deze week al gezegd door Linda Nooitmeer, voorzitter van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee), organisator van de herdenking op 1 juli in het Oosterpark. Waar zijn we mee bezig? Een afvinklijstje van activiteiten of 'een positieverbetering van de Afro-gemeenschap'? Ze maakte zich zorgen dat straks, als alle festiviteiten achter de rug zijn, mensen 'teleurgesteld achterblijven, omdat er niets voor hen is gebeurd'.

Littekens

Zo'n tweehonderd mensen zijn donderdag afgekomen op de memre waka, die sinds 2011 wordt georganiseerd door de stichting Eer en Herstel van Roy Groenberg. Van de Dam loopt de tocht langs het huis van slavenhandelaar Bartholomeus de Moor op het Rokin en dat van Wilhelmina Balk op de Turfmarkt, dochter van een witte vader en diens zwarte huishoudster Kaatje. Littekens van de slavernij in Amsterdam.

Veel vrouwen, uitgedost in traditionele kledij. Uit Suriname is speciaal voor de gelegenheid remigrant Lucia Gumbs (59) overgekomen naar het land waar ze 35 jaar heeft gewoond. Vanwege 'het onrecht dat mijn voorouders is aangedaan', zegt ze. En ook haarzelf: "Ik weet niet waar mijn roots liggen. Dat is toch wat iedereen weten wil."

Voor de ambtswoning is een uitgebreid programma met zang en spoken word. Wintipriesteres Marian Markelo brengt een plengoffer. In het jubileumjaar 2023 staat het programma in het teken van 'Time for healing and reparation'.

Jarenlang uitgescholden en bedreigd

Namens de gemeente Amsterdam spreekt wethouder Touria Meliani, bij ontstentenis van de burgemeester, die ziek is. Wat heeft ze te bieden? "Het is een bijzonder jaar," zegt ze. Door het werk van generaties activisten kan niemand de ogen meer sluiten voor het slavernijverleden. "Ze zijn jarenlang uitgescholden en bedreigd, maar hebben nooit opgegeven. Er is ruimhartige erkenning van wat er in het verleden is gebeurd en ook van de doorwerking daarvan in het heden."

Maar nu? Afgezien van de wethouder blijft het vanuit de gemeente donderdag angstwekkend stil. "We gaan stug door," zegt Groenberg. Ook hij begint over de beloofde komma. De excuses van de regering, de excuses van gemeenten en de Nederlandsche Bank zijn een 'mooi gebaar', vindt hij. "Maar het is niet de oplossing. Nog steeds is er racisme, uitsluiting en discriminatie. Nog steeds is er armoede en Zwarte Piet."

Amour: "Wij zijn geen kinderen meer. Het wordt tijd dat er eindelijk eens naar ons geluisterd wordt. Ik heb het gevoel dat ze in Den Haag zo snel mogelijk af willen van het gezeur. Hier, heb je 200 miljoen euro voor een slavernijmuseum. Veel plezier ermee en nu je mond weer dicht. Dat is toch een lachertje."

