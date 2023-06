Stel koopt onomkeerbaar woning met overlastgevende buurman

Het stel trekt op 24 januari 2022 in het huis, gelegen op de bovenste verdieping van een pand uit 1974. Vanaf het moment dat het stel er woont, hebben ze last van de buurman met psychische problemen die daar rechts naast woont. Het gaat daarbij vooral om geluidsoverlast. Ook de bewoner die voor de koop in 2022 in het appartement woonde, de verkoper dus, had hier al last van, zo blijkt. Daarom eist het stel voor de rechter dat de koop ongedaan maakt wordt en de koopsom terug komt. Volgens de eisers voldoet het appartement niet aan de koopovereenkomst. Daarnaast had de verkoper een meldplicht.