Bij rolstoelingang Eftelingattracties moet je ook gewoon wachten

Via de rolstoelingang even lekker snel Fata Morgana of Baron 1898 in stappen? Vergeet het maar, ook daar moet je gewoon wachten. Er gelden strenge regels in de Efteling. 'We moeten van iedere bezoeker met een beperking weten in welk bootje of karretje hij zit, voor het geval we moeten evacueren.'

Dit artikel is afkomstig uit het Brabants Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Ja, deze mevrouw kan een paar stappen zelf zetten. Dat heb ik net aan haar gevraagd." Efteling-medewerker Bart van Rijsingen praat zachtjes met een collega via het microfoontje aan zijn kraag. Hij staat deze woensdagochtend bij de rolstoelingang van attractie Fata Morgana.

Zojuist heeft hij de vrouw, gezeten in een rolstoel, gecontroleerd op haar faciliteitenpas en doorgelaten. Daarmee mag ze door de speciale ingang voor mensen met een beperking. Binnen helpen andere medewerkers haar via een draaischijf in een van de bootjes van de attractie. "Ze moeten weten of ze zelf erin kan stappen, en er dus ook uit kan", licht Van Rijsingen toe. "Voor het geval er iets gebeurt."

Van alle bootjes die er in Fata Morgana rondvaren, zijn er namelijk twee 'gelabeld' voor mensen met handicap en voorzien van een volgsysteem. Team Lead attracties Erik Sanders: "Wij moeten precies weten in welk bootje ze zitten, dat is zo wettelijk geregeld. Want gasten met een beperking worden bij een calamiteit als eerste geëvacueerd. Op zo'n moment wil je niet nog hoeven uitzoeken waar ze zijn. Daarom zitten er ook geen tien mensen met een rolstoel in tien verschillende boten." Iedere Efteling-attractie met treintjes, bootjes of karretjes heeft zo'n tracking-systeem.

Gekleurde lampen, beter zichtbaar

Bij Symbolica is dit ook zichtbaar door anders gekleurde lampen op twee karretjes. "Zodat medewerkers deze makkelijker kunnen vinden." Baron 1898 heeft drie treintjes waarvan er eentje een aantal stoeltjes heeft met speciale zitting en vergrendeling. Waarmee Sanders meteen een misverstand uit de wereld wil helpen. Wie denkt dat-ie via de rolstoelingang veel sneller is, komt bedrogen uit. "Ook daar moet je gewoon wachten." Al is dat op sommige momenten ongetwijfeld minder lang als in de gewone rij.

Vorige week deed een moeder haar beklag over een groep jongeren bij de rolstoelingang van een attractie. Ze hadden volgens de vrouw overduidelijk geen beperking, maar wel een faciliteitenpas in de hand. Bezoekers kunnen, als ze een kaartje kopen voor de Efteling, zelf aangeven of ze zo'n pas willen. "Dat gebeurt op basis van vertrouwen", aldus Sanders.

Ga er als medewerker maar aan staan. Je ziet niet altijd aan iemands uiterlijk of-ie een handicap heeft. Zoals medewerker Van Rijsingen het zegt: "Je mag ook niet zomaar aan iemand vragen wat hij mankeert. En het is niet aan mij om daaraan te twijfelen."

Niemand onterecht beschuldigen van misbruik

Het is ook lastig, erkent Sanders. "In onze oprichtingsstatuten staat dat we iedere gast dezelfde beleving moeten geven. Dan ga je iemand niet bij elke attractie vragen of hij kan aantonen dat-ie wel echt een beperking heeft." Bovendien: "Het laatste wat je wilt, is een bezoeker zonder zichtbare beperking beschuldigen van misbruik."

Maar dat er misbruik wordt gemaakt van de regeling, beseft hij ook. "Dat is inherent aan dit systeem." Vooral bij de grote en populaire achtbanen, geliefd bij de jeugd en tijdens schoolreisjes, komt het voor. En dan? "Wie de pas aanvraagt, gaat akkoord met de voorwaarden. Bij twijfel kan dus altijd worden gevraagd naar een aanvullend document zoals een gehandicaptenparkeerkaart of autipas."

Bij misbruik, kaart afgepakt

Een medewerker schakelt bij een vermoeden altijd een leidinggevende in, zo is de afspraak. "Met een goed gesprek kom je vaak al een heel eind. Soms gebeurt het per ongeluk omdat mensen de regels niet goed hebben begrepen, soms weten mensen heel goed dat ze fout zitten. Een papieren faciliteitenkaart nemen we in, bij een digitale kan dat niet. Dan gaat er een seintje over die persoon naar de medewerkers van andere attracties."

Bij de rolstoelingang aan de achterzijde van Baron 1898 is het deze woensdagmorgen rustig. Drie jongens smeren zich op een bankje in met zonnebrand in afwachting tot ze naar binnen mogen. Een medewerkster heeft ze zojuist naar hun faciliteitenkaart gevraagd, die ze konden tonen. Misbruik? Zal best gebeuren, zeggen ze. Al hebben ze er zelf geen ervaring mee. Dan tegen de verslaggever: "Je ziet niet of iemand autisme heeft."

Medewerker Bart van Rijsingen controleert de faciliteitenpas van twee bezoekers bij de rolstoelingang van Fata Morgana. Foto: Dolph Cantrijn

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.