Flatbewoners vrezen voor de vrijlating van hun buurman

Op dit moment zit hij een celstraf van acht weken uit. Maar bewoners van een flat aan de Apeldoornse Pythagorasstraat zijn als de dood dat hun buurman, die op zijn galerij een spoor van vernieling achterliet, daarna snel weer op de stoep staat. Ze willen dat de 'in beginsel lieve jongen' behandeld wordt en daarna elders zijn leven voortzet. 'Hier is te veel gebeurd.'

Ronduit huiveringwekkend zijn de filmpjes op haar telefoon. Op de beelden, gemaakt door de camera die de vrouw vanwege het wangedrag van haar buurman op liet hangen, is te zien hoe hij als een bezetene met een mes op haar voordeur staat in te hakken. Ook bij andere buren - uit angst voor represailles wil iedereen anoniem blijven - richtte hij een ravage aan. Op 'zijn' galerij zijn vrijwel alle ruiten stuk.

De ellende begint ongeveer een jaar geleden. "Eerst was het alleen geluidsoverlast", blikt een andere buurvrouw terug. "Dan begon hij 's nachts te schreeuwen. Van die oerkreten waarbij hij een heel andere stem opzette. Hij leek wel een dier. Heel eng."

Van kwaad tot erger

Het gaat van kwaad tot erger. "Eerst was het nog af en toe. Later hele nachten lang en op een gegeven moment ook overdag. Dan riep hij dat we allemaal moesten opkankeren en dat hij die kankerburen af zou maken. In de zomer begon hij ook midden in de nacht op deuren en ramen te bonken. Dan schrik je je kapot." Het bezorgt omwonenden gebroken nachten. "Ook omdat mijn dochter van slag raakte door de overlast."

Voor hun eigen veiligheid bellen ze geregeld de politie. "Maar als agenten dan kwamen, was het ineens weer rustig", zeggen de buren. Ook schakelen ze de Woonmensen in. "De woningbouw heeft allerlei instanties betrokken bij deze hulpvraag. Dat betekent dat GGNet, Tactus, de gemeente Apeldoorn, politie en het sociaal wijkteam betrokken zijn. Maar volgens mij beseffen deze instanties niet hoe het is om naast zo iemand te wonen en wordt er meer rekening gehouden met de dader dan met de slachtoffers."

Eén buurvrouw geeft aan dat ze wel andere woonruimte van de Woonmensen kreeg aangeboden. Maar dat is in haar ogen de wereld op z'n kop. "Dat jaagt mij op extra kosten. Bovendien woon ik hier prima. En de rest van de buren is daar ook niet mee geholpen. Het probleem is de buurman. Voor zover ik kan beoordelen is hij geestelijk ziek en gebruikt hij drank en drugs. Hij heeft hulp nodig."

'Gemeente is het er niet mee eens'

De buurtjes begrepen dat de Woonmensen inmiddels een procedure is gestart om de man uit zijn woning te zetten. "De gemeente is het hier echter niet mee eens. Dus hebben de woningbouw en de gemeente afgesproken dat, als de gemeente met een betere oplossing komt, zíj deze gaan uitvoeren en de procedure direct gestopt wordt."

De Woonmensen noch de gemeente Apeldoorn gaat hier desgevraagd op in. Hoe het ook zij: de bewoners vinden in elk geval dat de instanties falen. Ze voelen zich van het kastje naar de muur gestuurd. Daarom doen ze nu hun verhaal. "Hij zit nu nog enkele weken in detentie. Maar we zijn bang dat hij straks weer terugkeert en het wéér misgaat."

De Woonmensen heeft hen weliswaar verteld dat de man voorlopig (zie ook kader) niet meer terugkeert, maar dat vinden ze te vaag. "Eigenlijk is het heel triest, want hij is in beginsel een lieve jongen. Hij moet alleen goed geholpen worden. En als hij dan is uitbehandeld, elders een nieuwe start maken. Hier kan het gewoon niet meer. Daarvoor is er te veel gebeurd."

Twee van de vernielde ruiten. Foto: Arnoud Heins

Advocaat: aangedrongen op hulp

Vanwege de vernielingen aan de Pythagorasstraat is de man vorige week tot een celstraf van acht weken veroordeeld, met aftrek van het voorarrest. Zijn advocaat, Luc de Rode, laat weten dat hem daarna een behandeltraject in het kader van de 'Wet forensische zorg' wacht. "Hoe dat er precies uitziet, mag ik niet zeggen. Maar het doel is hem langdurig de zorg te geven die nodig is. Daar hebben we tijdens de strafzaak ook op aangedrongen."

De raadsman gaat niet in op de vraag hoeveel tijd hij verwacht dat daarmee gemoeid is. Of het de bedoeling is dat zijn cliënt na de behandeling terugkeert in zijn woning aan de Pythagorasstraat, laat hij eveneens in het midden.

Goed voor alle partijen

Ook bij de Woonmensen houden ze zich, mede vanwege de privacywetgeving, enigszins op de vlakte. "Als woningcorporatie willen we er zijn voor al onze huurders. Voor mensen die overlast hebben, maar ook voor de overlastgever die misschien extra ondersteuning nodig heeft", reageert woordvoerder Karien Witteveen.

"Dat betekent dat we altijd eerst proberen de situatie zo op te lossen dat het goed is voor alle partijen. Aan de Pythagorasstraat heeft dat ertoe geleid dat de betrokken bewoner voorlopig niet meer terugkeert naar zijn huis. We hopen dat daarmee de rust terugkeert in de flat. Die rust is ons heel wat waard en vandaar dat we alles op alles zetten om de rust ook voor de toekomst te bewaren."

- Foto: Maarten Sprangh

En het ruitje van een deur sneuvelde ook. Foto: Arnoud Heins

