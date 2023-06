Restaurantreservering kan zomaar 100 euro waard zijn

Wie bereid is grof geld neer te leggen voor een reservering bij een populair restaurant in Amsterdam kan sinds kort terecht op de website Appointment Trader. Restaurants zijn allerminst blij met dit online schaduwcircuit, maar kunnen er ook weinig aan doen. 'Het is bizar, maar alles is blijkbaar te koop.'

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het plannen van een etentje bij restaurant De Kas in Park Frankendael is niet eenvoudig: wie verzekerd wil zijn van een tafeltje moet maanden van tevoren reserveren. Sinds kort is er een sluiproute: de website Appointment Trader verhandelt reserveringen.

Wie bereid is de beurs te trekken kan via de site een reservering overnemen van iemand die wel bijtijds een plekje heeft bemachtigd. De site bestaat al geruime tijd in New York en is ook actief in Los Angeles, Miami en Parijs. De Nederlandse versie is sinds afgelopen weekend in bedrijf.

Appointment Trader speelt in op schaarste en brengt naar eigen zeggen vraag en aanbod bij elkaar en pakt daar een marge op. Het systeem brengt echter ook tussenhandelaren voort die bij populaire restaurants reserveringen maken, enkel en alleen om ze later voor grof geld te kunnen verkopen. Radiozender BNR sprak met een tussenhandelaar die bekende een enorme spreadsheet bij te houden met data waarop er bij populaire restaurants in tal van steden, waaronder Amsterdam, kan worden geboekt. Hij had er al zo'n anderhalve ton mee verdiend.

Laagdrempelig

Het loopt, een dag na lancering, nog geen storm bij de Nederlandse versie van Appointment Trader, maar de eerste reservering voor De Kas is al wel verhandeld, voor een kleine honderd euro. Verschrikkelijk, vindt eigenaar Jos Timmer het. "We doen er alles aan om een goede prijs-kwaliteitverhouding te hebben en om een laagdrempelig restaurant te zijn waar iedereen terechtkan. Dit voelt alsof iemand je de regie van je eigen restaurant uit handen neemt, zonder dat je er iets aan kunt doen."

Juridisch lijken er inderdaad weinig handvatten voorhanden om de onlinehandel in reserveringen tegen te gaan. "Dit is een typisch voorbeeld van een secundaire markt, zoals we dat ook hebben gezien met de doorverkoop van tickets voor concerten en festivals", zegt Cyriel Ruers van Maverick Advocaten, gespecialiseerd in onder meer consumentenregels. "Het doorverkopen van reserveringen is niet wettelijk verboden. Het toont aan dat mensen bereid zijn om te betalen voor bepaalde reserveringen. De 'doorverkopers' bemiddelen in zekere zin tussen de vraag- en de aanbodkant. Of dat wenselijk is, is een politieke vraag: een recent voorstel om de woekerhandel in tickets aan banden te leggen strandde in de Eerste Kamer. Het kabinet heeft wel toegezegd mogelijke maatregelen te onderzoeken."

Reserveringsgekte

Pieter Smits, eigenaar van de restaurants Rijsel en Scheepskameel, noemt de handel in reserveringen bizar. "Maar blijkbaar is alles te koop. Helaas kunnen we er weinig aan doen, al gaan we de komende tijd wel letten op mensen die op dezelfde naam diverse reserveringen doen. Maar ja, je kunt niet iedereen doorlichten."

Mara Grimm, culinair recensent van Het Parool, noemt de site exemplarisch voor de 'reserveringsgekte' die op dit moment in de horeca gaande is. "Vermoedelijk gaat dit systeem binnenkort veranderen. Je ziet nu al steeds meer restaurants die helemaal niet meer aan reserveringen doen. Andere restaurateurs, zoals Ron Blaauw, experimenteren met een zogenoemd vroegevorkvoordeel, waarbij je goedkoper eet als je vroeg of juist heel laat komt."

Verschrikkelijk idee

Timmer zegt dat het best mogelijk is om last minute nog een tafeltje te krijgen bij De Kas - onlangs prikte Barack Obama er nog vorkje, en die had ook niet maanden van tevoren gereserveerd - maar dan gebeurt dat wel op hun voorwaarden.

"Voor vaste klanten of mensen uit de buurt die bellen met de vraag of er iemand heeft afgezegd, proberen we altijd plaats te maken", zegt Timmer. "Dat tussenhandelaren nu verdienen aan ons restaurant voelt verkeerd. En het idee dat alles maar te koop is als je rijk genoeg bent, vind ik verschrikkelijk, De Kas wil daar geen deel van uitmaken."

Volgens Grimm zijn de meeste restauranteigenaren weliswaar tegen de komst van de site, maar zijn er genoeg vermogende klanten voor wie extra betalen voor een last-minute plekje in een populair restaurant geen probleem is. "Voor mensen die écht graag bij een bepaalde zaak willen eten valt 100 euro mee. Vergelijk het met een concertkaartje dat je duur doorverkoopt."

Niet gepast

Maar een zaak vol miljonairs, daar zit lang niet iedereen op te wachten. "We krijgen wel eens telefoontjes van mensen die 500 euro bieden om die avond bij Rijsel of Scheepskameel te kunnen eten", zegt Smits. "Daar gaan we nooit in mee, want het betekent dat je mensen die op de reguliere wachtlijst staan moet teleurstellen. Het past ook niet bij het soort restaurant dat we zijn en het soort mensen dat we willen bedienen. Ik ben sowieso benieuwd of die site hier een succes wordt, volgens mij zijn Amsterdammers daar toch iets te nuchter voor. Tenminste, dat hoop ik."

