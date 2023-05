Heeft Derek dé oplossing voor deze camping-ergernis?

Ga je naar een camping om lekker uit te rusten, vallen alle drankjes van het campingtafeltje door de ongelijke poten. Het is camping-ergernis nummer 1. Daar moet iets op te vinden zijn, dacht Derek Kempink uit Wilp-Achterhoek. Met zijn zowel ingenieuze als simpele oplossing denkt hij dé oplossing te hebben voor het probleem.

Regelmatig pakt de Wilp-Achterhoeker, met de toepasselijke achternaam Kempink, de caravan voor vakanties met zijn gezin. "Je ziet iedereen stuntelen met die pootjes van campingtafeltjes, vooral ouderen. Met de huidige tafeltjes schuif je het pootje naar beneden en draai je het vast met een wieltje. Vaak raken die wieltjes kwijt of ouderen hebben moeite met ze aandraaien. Dat kan toch anders, dacht ik."

Eureka-moment

In de voortent van zijn caravan komt tijdens een vakantie het eureka-moment. En dat is even simpel als ingenieus: een handvat bij de pootjes. "Het tafeltje wiebelt omdat een poot iets van de grond is. Door een paar knijpjes in het handvat kan je deze op goede hoogte zetten", zegt Kempink. "Het klinkt alsof het al bestaat, maar ik heb overal gekeken: dit is er nog niet."

Zijn uitvinding bracht hij vorig jaar tijdens een vakantie in België voor het eerst in de praktijk. "Andere kampeerders vroegen direct waar ik het heb gekocht. Ik moest ze teleurstellen. Ik heb het toch echt zelf gemaakt", zegt Kempink. "Daar moest ik wat mee doen, vertelden ze. Zij wilden ook wel zo'n tafeltje."

Deelname programma

Kort daarna belde het SBS-Programma Wat een Uitvinding!, waarbij veertig uitvinders oplossingen voor alledaagse problemen presenteren aan een jury. De winnende uitvinding wordt daadwerkelijk geproduceerd en komt te liggen in winkels over heel Europa. Kempink: "Of ik ook nog iets nuttigs had uitgevonden."

Kempink deed namelijk zo'n acht jaar geleden mee aan een dergelijk programma, waarbij hij met een andere vernuftige uitvinding kwam: een universele dakdrager voor auto's. "Door middel van vacuüm kan je die er zo op klikken", zegt de Wilp-Achterhoeker. Hij kwam ver in het programma, maar haalde uiteindelijk niet de finale. "De jury vond dat er te veel haken en ogen zaten omtrent veiligheid."

Patent

De televisiemakers wisten hem dus weer te vinden. "Vaak is het zo met uitvinders dat ze niet stil zitten en met iets nieuws komen. In mijn geval is dat ook zo."

Met een handvat zijn de tafelpoten makkelijk te verstellen: geen wiebelend tafeltje meer. Foto: Ronald Hissink

In de studio van SBS mocht Kempink zijn idee presenteren voor een driekoppige jury. Van de zeven uitvinders eindigde hij op een vierde plek. Niet genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. "Jammer, maar beter dan verwacht. Ik was wel een beetje onzeker over mijn uitvinding", zegt Kempink.

Of hij desondanks alsnog probeert zijn uitvinding aan de man te brengen? "Daar heb ik de middelen niet voor. Daarvoor heb je een patent nodig en dat kost duizenden euro's. Nu ik mee heb gedaan met de uitzending, kan in principe iedereen er met mijn idee vandoor gaan", zegt hij.

Het zou dus zomaar kunnen zijn dat een oplettende kijker zijn idee doorontwikkelt en hij zijn eigen product over een tijdje in de winkelschappen ziet liggen. "Dat weet je van tevoren. Je neemt een gok door met zo'n programma mee te doen. Maar ik baal er niet van, hoor. Ik zou het ergens wel grappig vinden als ik het over een tijdje in de winkel zie liggen. Dat iemand anders er dan beter van is geworden, dat is dan maar zo."

Geldschieter gezocht

Want met uitvinden, daar stopt hij sowieso niet mee. "Ik zit vaak met ideeën in mijn hoofd. 's Avonds, als ik tot rust kom, kolken die door mijn hoofd", zegt Kempink. Een volgend project heeft hij al. Wat dat is? "Dat ga ik niet zeggen. Dan gaat misschien iemand ermee aan de haal.

Of hij in de toekomst weer mee gaat doen met zo'n programma? "Ik weet het niet. Ik hoop eigenlijk in contact te met iemand die goed in de centen zit en mij wil helpen met bijvoorbeeld een patent. Wie weet."

Kempink stopt sowieso niet met uitvinden. Hij is al bezig met een volgend project. 'Wat dat is? Dat ga ik niet zeggen.' Foto: Ronald Hissink

