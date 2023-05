Annie (95) is verbaasd over nieuwe thuiszorgrapportage

Wijkverpleegkundige Nick Gierveld wil vooral zorgen en niet die papierwinkel. Sinds kort gebruiken hij en zijn collega's van ZorgAccent spraaktechnologie. De winst is meer tijd voor de cliënt.

Cliënte Annie Sand (95) uit Harbrinkhoek heeft weinig op met moderne elektronica. Nooit gehad ook. "Maar dit is wel kunstig." Ze kijkt toe als Nick Gierveld hardop zegt dat zijn cliënte een heldere indruk op hem maakt. In minder dan twee seconden verschijnt deze tekst in beeld.

'Het beste medicijn'

Gierveld checkt nog even of de software van leverancier Attendi geen fout heeft gemaakt. Nee dus. Met een tevreden grijns slaat hij de laptop op de keukentafel dicht. Ze lachen er samen om. Mevrouw Sand kan het nauwelijks geloven. Vooral de snelheid van de transcriptie verbaast haar.

"Ik ben daar te oud voor", zegt ze. Een computer of smartphone heeft de kwieke dame nooit gehad. "Zelfs geen vaatwasser. Ik had vijf kinderen, We wasten vroeger altijd zelf af. Dat doe ik nog steeds", vertelt ze, om er direct haar levensmotto aan toe te voegen. "Goed eten en drinken en vrolijk zijn. Dat is het beste medicijn."

Bijna elke minuut telt

Nick Gierveld begrijpt dat het rapporteren met de stem ingewikkeld is voor mevrouw Sand. Hij is er heel blij mee. De medewerker van ZorgAccent uit Almelo deed met zijn thuiszorgteam Harbrinkhoek/Mariaparochie en vier andere teams mee met een proef rond spraakgestuurd rapporteren.

Dat beviel zo goed dat ZorgAccent Attendi invoert bij alle 64 thuiszorgteams. "Het geeft tijdwinst", is zijn ervaring. "Een intakegesprek typen op de laptop kostte tien tot vijftien minuten. Nu hooguit vijf. En een gewone rapportage na een zorgmoment duurde een tot drie minuten Nu hooguit 30 seconden."

Omdat de zorg overal kampt met personeelstekorten telt elke minuut. De winst van iedere cliënt bij elkaar opgeteld, levert per dag al snel om een half uur of meer op. Dat is een besparing die Gierveld en zijn collega's benutten voor de zorg zelf en persoonlijke aandacht voor de cliënt.

Automatisch punten en komma's

"We hebben wel kinderziekten moeten overwinnen", zeggen Gierveld en stagiaire Niels Guichelaar. "In het begin herkende Attendi niet alle woorden. Een voorbeeld is de Ventolin-puf. Ventolin is de producent van inhalatoren die helpen bij benauwdheid. De transcriptie maakte daar ventilator van.

We ontdekten dat het stil moet zijn tijdens de rapportage. Als iemand er doorheen praat of de radio staat aan, zie je daarvan woorden terug in de tekst." Adviseur bedrijfsproces Rianne Nijland vult aan dat de nieuwe werkwijze tot kwaliteitsverbetering moet leiden. "De nieuwe rapportages zijn korter, bondiger en duidelijker. Het systeem zet zelf punten en komma's. Afkortingen worden volledig uitgeschreven." Een ander voordeel is dat het rapporteren in het bijzijn van de cliënt gebeurt. Dat geeft meer inzicht in wat de wijkverpleging doet.

Een collega typt nog

Gierveld: "De ouderen zijn zo meer betrokken bij hun zorgproces. Sommigen helpen mee met inspreken. Het maakt dingen makkelijker bespreekbaar. Ik rapporteerde laatst dat iemand die morgen wat verward was. De cliënt vulde toen aan dat ze die nacht slecht had geslapen."

De proef is zo goed verlopen, dat alle teams van ZorgAccent nu kunnen kiezen voor spraakgestuurd rapporteren. Het gaat om 750 tot 800 medewerkers. Niet iedereen maakt er gebruik van. In Giervelds team van tien medewerkers blijft een collega de verslaglegging typen op haar laptop. Dat mag ook.

Na een proef in Hellendoorn en Nijverdal, gaat ZorgAccent binnenkort ook Attendi introduceren in al zijn verpleeghuizen en woonzorgcentra.

Nick Gierveld overlegt met cliënte mevrouw Sand over haar medicatie. Foto: Cees Elzenga

