Hoe bevalt de nachttrein tussen Amsterdam en Berlijn?

Vanaf deze week rijdt de nachttrein naar Berlijn weer. Dit past naadloos in het politieke streven om op korte afstanden het vliegtuig te mijden, maar het is de vraag hoe serieus Nederland en Europa de nachttrein écht nemen. 'Dat deze trein hier rijdt, is eerder ondanks dan dankzij de overheid.'

"Dit is een droom die uitkomt," zegt Elmer van Buuren, terwijl hij glunderend uit het raam kijkt. "Als klein jongetje las ik spoorboekjes in bed, op mijn zestiende liep ik met een koffiekarretje door de trein. En nu? Nu heb ik een eigen spoorbedrijf."

Van Buuren is mede-eigenaar van European Sleeper, de trein-start-up die donderdagavond zijn vuurdoop beleeft met een rit van Berlijn naar Brussel. Onderweg stopt de trein in onder meer Deventer, Amsterdam en Rotterdam. Zo heeft Nederland voor het eerst sinds vijftien jaar weer een nachttrein naar Berlijn. Drie keer per week gaat hij, in beide richtingen. Afhankelijk van de opstapplaats, de vraag naar kaartjes en het type wagon kost een kaartje 39 tot pakweg 150 euro.

Voor liefhebbers bestaat er geen mooiere manier van reizen. 'Elegant', noemt Van Buuren het. "Je gaat liggen, valt in slaap en de volgende ochtend doe je je ogen open en ben je in een andere wereld. Dat heeft iets magisch."

Aan de andere kant van het glas trekt de Plattenbau van Oost-Berlijn voorbij. De flats zijn een overblijfsel uit de tijd van het IJzeren Gordijn. Hetzelfde geldt voor het treinstel waarin we ons bevinden: het komt uit 1967 en is op de kop getikt in Slowakije. "Het was echt een enorme klus om aan couchettes (slaapcoupés) te komen, we hebben ze echt overal vandaan gehaald," zegt Chris Engelsman, met Van Buuren eigenaar van European Sleeper.

Herwaardering van de (nacht)trein

Want terwijl iedereen in Europa plots nachttreinen wil, bouwde niemand ze meer. En geef de fabrikanten eens ongelijk. Tot een paar jaar geleden werd de nachttrein juist overal uit de dienstregeling gehaald. Van Buuren en Engelsman zagen het met lede ogen aan. Maar ook zij merkten dat het tij de laatste jaren keerde. Zorgen over het klimaat leidden bij een deel van de bevolking tot vliegschaamte, en soms ook tot veranderend reisgedrag.

Een herwaardering van de trein is het gevolg, en dus ook van de nachttrein. Vanuit Nederland rijdt er sinds vorig jaar bijvoorbeeld eentje naar Wenen. En zo kan het dus ook gebeuren dat Van Buuren en Engelsman, drie jaar nadat ze besloten hun droom waar te maken, nu gezellig Berlijn uithobbelen, in hun eigen trein.

Bij station Wannsee, in het uiterste westen van de stad, volgt nog een onverwachte stop. Een dakloze man wordt uit de trein gebonjourd. Bij vertrek was hij stiekem naar binnen geglipt, misschien hoopte hij op een tripje naar het buitenland, maar zijn reis eindigde al voor de stadsgrens.

European Sleeper vervoert haar passagiers niet alleen door de nacht, maar ook terug in de tijd. Wie rekent op wifi, geluidsdichte slaapcubes of luxe catering, komt bedrogen uit. De paarse deuren, de blauwe gordijntjes, de grijze radiatoren: ze stammen uit het tijdperk dat Slowakije nog bij Tsjechië hoorde. Den Uyl was nog geen premier, Cruijff had nog nooit een Europa Cup opgetild.

Campagne tegen Europees vervoersbeleid

Dat heeft ontegenzeggelijk zijn charme, maar een beetje vreemd is het ook. Hoeveel politici hebben niet geroepen dat de trein op korte afstanden een serieus alternatief moet vormen voor het vliegtuig? Dan verwacht je bij een nieuwe treindienst naar zo'n populaire bestemming toch iets anders. Iets moderns, iets flitsends. De concurrentie is immers hevig: dagelijks gaan er acht vliegtuigen van Schiphol naar Berlijn.

Oliver Walker (42) grijpt de lancering van de nieuwe nachttrein aan om campagne te voeren tegen het Europese vervoersbeleid. 'Trains, No Planes' staat op de vlag die hij bij zich draagt: treinen, geen vliegtuigen. "Politici zeggen wel dat ze willen dat mensen met de trein gaan, maar de feiten vertellen iets anders. Het zegt alles dat zo'n klein bedrijfje de route Berlijn-Amsterdam voor zijn rekening neemt. De grote bedrijven beginnen er niet aan. Dat het European Sleeper toch lukte, is eerder ondanks dan dankzij de overheid."

Mede-eigenaar Chris Engelsman beaamt dat, min of meer. "We zijn de afgelopen jaren zó veel bureaucratie tegengekomen. Je moet in elk land de hele papierwinkel door om een plek op het spoor te krijgen. Iedereen regelt het tot aan de grens, je moet zelf alles aan elkaar koppelen."

Vliegmaatschappijen betalen minder belasting

Ook moet er flink belasting betaald worden. "We betalen belasting op energie en btw op tickets. Vliegmaatschappijen hebben dat allebei niet. (Net als sommige andere landen heft Nederland sinds 2021 wel een aparte vliegtaks, red.). Ik denk dat de bedoelingen van de overheid wat betreft het stimuleren van treinverkeer wel goed zijn, maar het vertaalt zich niet altijd in praktische maatregelen."

Daarnaast is de beschikbaarheid van voldoende spoor een uitdaging, ook voor de eerste editie van deze Berlijn-nachtdienst. Vanwege werkzaamheden moet de trein bij Hannover uitwijken richting Bremen, om daarna weer koers te zetten richting het zuiden, naar Osnabrück. Het zorgt voor anderhalf uur extra reistijd.

Berlijn-Rotterdam, met de auto ongeveer 700 kilometer, neemt uiteindelijk zo'n elf uur in beslag. Dat is bijna net zo lang als de Chinese nachttrein D901 nodig heeft om Peking en Shenzhen met elkaar te verbinden. Die steden liggen - schrik niet - ruim tweeduizend kilometer uit elkaar. Maar waar de Chinese trein, een hypermodern exemplaar, met ruim 200 kilometer per uur over de rails dendert, rijdt de European Sleeper veel langzamer. Ook moet de trein regelmatig vaart minderen, of even stilstaan.

Nachttreinen naar Praag en Barcelona

Er mag in Europa veel gepraat worden over nachttreinen, schreef belangengroep Transport & Environment onlangs, de realiteit is dat de vervoersmethode het qua reistijd, prijs én comfort voorlopig aflegt tegen de alternatieven. Als Europa echt klimaatneutraal wil worden in 2050, moet er een masterplan voor het treinverkeer komen. Dat vindt ook demonstrant Oliver Walker. "Het is toch van de gekke dat het voor een bedrijf als European Sleeper bijna onmogelijk is om nieuw materiaal te kopen?"

Dat mag allemaal zo zijn, voorlopig genieten Van Buuren en Engelsman vooral van het feit dat het ze toch gelukt is. Ze zijn bovendien nog niet klaar met dromen. Het huidige route moet worden verlengd tot Praag, en er moet een extra trein bij komen, zodat de route dagelijks kan worden aangeboden. Ook zijn er plannen voor een nachttrein van Amsterdam naar Barcelona.

"Ik denk dat de mensen die met ons reizen niet malen om een uurtje meer, of per se goedkoper uit willen zijn dan met het vliegtuig," zegt Engelsman. "Zij kopen in de eerste plaats een ticket omdat ze het leuk vinden om met de nachttrein te gaan."

