Hier is het iedere avond feest voor sterrenliefhebbers

De Karoo-woestijn in Zuid-Afrika is een oase voor sterrenkijkers. Het stikt er van de gepassioneerde amateurs en wetenschappers. Wat maakt deze plek zo magisch? We vragen het de omhoogkijkende mens.

Nicol van der Merwe, de instructeur van vanavond, zit zo te horen goed in de olie. Hij maakt in het donker z'n telescoop gereed. "Wie heeft er alcohol gedronken?" Een Amerikaans echtpaar is hier voor de tweede avond op rij, het sterrenkijken werd gisteren geannuleerd vanwege onweer. "We hebben één glas wijn gehad, bij het eten."

"Eén maar? Jammer, ik wil jullie sterrenbeelden laten zien. Hoe meer je hebt gedronken, des te beter je ze ziet."

Dit is de Karoo-woestijn in Zuid-Afrika, een van de helderste plekken onder het firmament. Hooggelegen, dunbevolkt en nauwelijks vervuild met licht. Het is acht uur 's avonds, boven ons schittert de Melkweg.

Sterrenbeelden op z'n kop

"In het zuidelijk halfrond staan de sterrenbeelden op z'n kop", zegt Van der Merwe. Met een groene laser, fel genoeg om een vliegtuig te doen laten neerstorten, schijnt hij het heelal door. "Kijk maar, daar, de Boogschutter. Kun je 'm zien? Bij jullie in het noordelijk halfrond staat-ie op z'n benen, hier staat-ie op z'n hoofd. Ziejet? En daar … nee daar - daar zie je Taurus. Hier z'n rechterhoorn, daar z'n linkerhoorn. Om z'n staart te kunnen zien, moet je echt heel veel gedronken hebben."

De Amerikanen hebben iets gespot. "Wat is dat, daar links? Een vallende ster?"

Van der Merwe: "Het vliegtuig van Johannesburg naar Kaapstad."

Een vliegtuig en een vuurbal op ramkoers

Het wordt een dolle avond. In de Melkweg ontwaart de groep een hond, een poppenwagen, zes zusters (de zevende blijft onvindbaar) en een stippenspel dat volgens Van der Merwe een vogel moet voorstellen. Er zijn fel brandende sterren, te herkennen aan hun blauwige licht, en dovende sterren, die geel licht uitstralen. "Sommige sterren waren hier al driehonderd miljoen jaar geleden. Wat stellen wij voor in vergelijking met het universum?"

Nicol van der Merwe - 59, schapenboer, christen - is een gepassioneerd amateur-sterrenkijker. Hij kan elk hemellichaam van enig belang moeiteloos aanwijzen. Met zijn vrouw runt hij op hun erf, Blesfontein, een bed and breakfast. Voor de gasten organiseert Van der Merwe sterrenkijkavonden, vier keer per week, al 23 jaar lang. Hij is niet te stoppen en geef 'm ongelijk. In deze woestijn zie je allerlei opzienbarends.

Nicol van der Merwe is een gepassioneerd amateur-sterrenkijker. Hij organiseert sterrenkijkavonden voor de gasten van zijn bed and breakfast. Foto: Bram Lammers

Op een avond zat hij hier met een groep van acht mensen en zag hij een helder licht. "Recht op ons af komen. Het werd feller en feller en feller. Nou, wat denk je wat? Een vallende ster, die extreem laag over de atmosfeer scheerde."

In de allerspannendste minuten boven het planetarium van Van der Merwe figureerden een vliegtuig en een vuurbal - waarschijnlijk een meteoriet. "Ze lagen op ramkoers, mensen begonnen te gillen." De meteoriet en het vliegtuig zullen elkaar op 10 kilometer afstand gemist hebben, en Van der Merwe denkt niet dat de passagiers ook maar iets hebben gezien, maar vanaf zijn erf gezien leken ze frontaal te botsen. "Het zou heel, heel zeldzaam zijn geweest, maar het kan gebeuren."

De blik naar boven

Waar 's nachts geen teken van leven te bekennen, is gaat de blik vanzelf naar boven, en dat doet wat met een mens. Enkele van de oudste Zuid-Afrikaanse verhalen uit de mondelinge overlevering vinden hun oorsprong op deze vlaktes. Volgens de oorspronkelijke bewoners, de jagende-verzamelende San, werd de Melkweg geschapen door een vrouw die bij een kampvuur zat te wachten op de jagers. Om ze huiswaarts te gidsen, wierp de vrouw gloeiende as de donkere hemel in. En er was licht.

Tegenwoordig zien bewoners van de Karoo andere fenomenen in de nacht. De groep zoekt naar Henk Swanepoel, een fenomeen op zichzelf. Hij runde in een verderop gelegen dorp zijn ufo Research Centre. Volgens kenners was hij het archetype amateur-astroloog: onvermoeibaar, whiskydrinker, Indiana Jones-fan. Henk is al jaren niet meer gezien en zijn onderzoekscentrum is gesloten. Voor zover bekend heeft Henk nooit buitenaards leven gevonden.

De hoofdattractie doet zijn naam eer aan

De zon komt op boven Sutherland, het dorp waarbuiten Nicol van der Merwe zijn schapen houdt. Sutherland is de zoveelste negorij in deze zandbank. Er staan een kerk, een pompstation en wat huizen. Wie niet hoeft te tanken, zou zo doorrijden, maar wie goed kijkt, ziet het: een Alien Inn, een klein planetarium, reclame voor sterrenkijkers.

Sutherland - je zou het niet zeggen - is een bedevaartsoord voor sterrenliefhebbers. Die status heeft het dorp te danken aan het Zuid-Afrikaans Astronomisch Observatorium, dat in de jaren zeventig verhuisde van de door licht vervuilde Kaap naar de Karoo-woestijn.

In 2005 namen onderzoekers vlak buiten het dorp de grootste optische ruimtetelescoop van het zuidelijk halfrond in gebruik. Het oog van Afrika, een miljard keer sterker dan het menselijk oog. De metalen dakkoepel is van ver te zien. De telescoop bracht Sutherland voorspoed. Astrotoeristen komen vanuit alle windrichtingen en de plaatselijke horeca verdient er goed aan. Jaarlijks bezoeken zo'n zevenduizend toeristen het observatorium; de planetaria zoals die van Van der Merwe krijgen jaarlijks gemiddeld enkele honderden bezoekers.

Toergids Francois Klein gidst een groep in de South African Large Telescope (Salt). Het is de grootste optische ruimtetelescoop van het zuidelijk halfrond. Foto: Bram Lammers

De dagelijkse middagrondleiding in het observatorium staat op het punt te beginnen. Toergids Francois Klein leidt een groep Amerikaanse pensionado's langs de instrumenten in de verschillende observatieruimtes, die met stikstof gekoeld worden zodat de spiegels in de telescopen niet beslaan. "Deze telescoop noemen we The Old Lady." Ze werd in 1964 geschonken aan het observatorium in naam van Queen Elizabeth. "We kunnen haar bedienen vanuit Kaapstad. Dat kwam tijdens de lockdowns goed van pas."

De hoofdattractie - the South Africa Large Telescope - doet zijn naam eer aan. De constructie is enorm en binnenin staat een lichtbak van 91 spiegels waarmee de onderzoekers (mits nauwkeurig gekalibreerd en voldoende blootgesteld aan de hemel) een vlam op de maan kunnen zien.

Zodra de pensionado's weg zijn, gaan de helmen af en krijgt de groep een bevlogen demonstratie van Etienne Simon, elektrotechnicus. Hij ratelt enthousiast over de luchtkussens die de Salt-telescoop in z'n geheel kunnen doen laten draaien. "Kijk, kijk, kijk. Wacht! Ik laat het jullie zien." De ruimte komt met een machtig geweld in beweging.

'We zijn als soort iets kwijtgeraakt'

De groep komt op een goed moment. Maandag gaat de telescoop een maand dicht voor onderhoud aan de optische elementen. Simon (55) wijst naar de lichtbak, waaruit een paar spiegels ontbreken. Ze moeten regelmatig schoongemaakt en opnieuw gecoat worden. "Zie je de vleermuizenstront?"

De technici werken en wonen in Sutherland, de astronomen komen afwisselend vanuit Kaapstad met de pendelbus of eigen vervoer. Vandaag neemt dr. Encarni Romero-Colmenero het stokje over. "Je komt hier voor een week, projecten duren jaren", vertelt de Spaanse. "Voordat je een paper kunt afronden heb je vaak drie, vier, vijf jaar aan data nodig."

Het Salt-team deed zijn bekendste ontdekking op 18 augustus 2017. Er was melding gemaakt van een zwaartekrachtgolf. De onderzoekers lieten alle werkzaamheden uit handen vallen en draaiden de telescoop naar waar de rimpeling was waargenomen. Er bleken twee neutronensterren te zijn gebotst, ergens 130 miljoen lichtjaren verderop. Niet eerder legde de mensheid zo'n gebeurtenis vast. Het eerste volledige spectrogram kwam uit Sutherland.

Wat drijft een mens om avond na avond naar boven te kijken? Je ziet zelden iets en je werkt op de meest afgrijselijke tijdstippen. Dr. Colmenero's fascinatie komt van huis uit. "Mijn vader begon astronomie te doceren op de middelbare school waar hij werkte. Ik ging mee, ook al was ik nog niet oud genoeg. Ik was een typisch stadsmeisje: ik keek nooit omhoog en had nooit echt interesse in wat daarboven gebeurde. We zijn als soort iets kwijtgeraakt: de verbinding met de sterren. We komen thuis, onder een dak, licht stroomt door de straten en we zetten de tv aan."

De schemering valt en de luiken van het observatorium gaan zo dicht. Wie hier vanavond een klapstoel neerzet, heeft geen tv meer nodig. Vliegtuigen, poppenwagens, satellieten, vallende sterren, Nicol van der Merwes laser. Copernicus beweerde dat de zon het middelpunt van ons stelsel is, maar Copernicus is duidelijk nooit in Sutherland geweest.

