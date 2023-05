De woningbouw stagneert, maar Oost-Nederland doet het zo slecht nog niet

De bouwsnelheid van nieuwe woningen daalt ondanks de hoge woningnood steeds verder. Maar Oost-Nederland doet het 'verrassend minder slecht', constateert Jannes van Loon van brancheorganistie WoningBouwersNL in een analyse van de nieuwste woningbouwcijfers.

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De situatie blijft overal alarmerend, zegt hij er gelijk bij. "We zitten bijna op hetzelfde niveau als in het crisisjaar 2013."

De verkoop van nieuwbouwwoningen daalde de afgelopen vier maanden in heel Nederland 51 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In Flevoland was dat ook zo (min 50 procent), maar in Overijssel (min 13) en Gelderland (min 34) ging het relatief een stuk beter. Al helemaal als je die cijfers afzet tegen bijvoorbeeld Friesland (min 72), Noord-Holland (min 64) en Zuid-Holland (min 60 procent).

WoningBouwersNL, bouwbedrijven en koepelorganisaties in Overijssel en Gelderland kunnen dat verschil niet helemaal uitleggen. Van Loon van WoningBouwersNL (de leden zijn betrokken bij 80 procent van de woningbouwproductie in Nederland) vermoedt dat Oost-Nederland er beter vanaf komt omdat er nog veel zogenoemde grondgebonden huizen - zoals rijtjeshuizen, twee-onder-een-kapwoningen en villa's - worden gebouwd.

Meer serieuze projecten

"In andere provincies ligt een strakke ring om de stad - daar buiten bouwen mag niet - en sturen ze meer op binnenstedelijk en appartementen bouwen. Daar is minder vraag naar. Mensen willen liefst een grondgebonden huis", zegt Van Loon. Volgens Hans van Norel, bouwondernemer in Epe en voorzitter van Bouwend Nederland regio Oost, speelt misschien ook mee dat 'de prijzen hier wat aantrekkelijker zijn' en je wat meer huis voor je geld krijgt. "Het is niet voor niets dat je al langer een trek naar het oosten ziet."

Hans van Norel is voorzitter van Bouwend Nederland Regio Oost en heeft zelf een bouwbedrijf. Foto: Archief/Rob Voss

Andere reden kan zijn 'dat we hier nog heel wat bouwlocaties beschikbaar hebben voor serieuze projecten'.

Van Loon: "Dat is wat ons ook zo stoort, dat andere provincies niet de ruimte willen opzoeken. Terwijl organisch groeien best kan: een straatje of een wijk erbij bouwen, daar is echt ruimte zat voor." Niet dat de situatie in Oost-Nederland er minder alarmerend om is. "Het is er minder slecht, iedereen zit in de min."

Terwijl bevolking en de woningnood alleen maar groeien, zakt de nieuwbouw in. Als de trend doorzet, komen er dit jaar niet 90.000 huizen bij - waar het kabinet op stuurt - maar blijft de teller steken op 15.000. De bouwproductie keldert omdat mensen huizen niet meer kunnen betalen. Hoge bouwkosten en stijgende rente maken het voor bouwers en investeerders lastiger nieuwbouwhuizen neer te zetten. En dat komt dan nog bovenop 'een tekort aan bouwlocaties', zegt Van Norel.

Minister Hugo de Jonge stapte de afgelopen maanden regelmatig naar voren met een bouwhelm op, vol optimisme. Afgelopen week waarschuwde hij voor het eerst dat het met de woningnood nog veel erger gaat worden. Foto: Martijn Beekman

Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting, die vorige week ook al waarschuwde dat de woningnood alleen maar verder zal toenemen, maakt het zelf nog erger door zijn ingreep in de huurmarkt. Hij drukt de huurprijzen voor middeninkomens.

Dat lijkt sympathiek. Maar werkt averechts volgens Jelle Weever, voorzitter van de werkgeversorganisatie mkb-Nederland Regio Zwolle en eigenaar van een bouwbedrijf in Kampen. Want investeerders en beleggers lopen weg omdat zij er geen droog brood meer kunnen verdienen in de huurmarkt. Bouwprojecten vallen stil of worden uitgesteld. Er zouden zelfs projecten zijn die bij de eerste crisis (in 2013) stilvielen, daarna een 'doorstart' maakten en nu weer op slot gaan.

Ontslagrondes

De optelsom maakt 'dat we er heel moeilijk voor staan met de branche'. De eerste tekenen van ontslagrondes in de bouw dienen zich al aan. Van Norel zelf bijvoorbeeld stond vorig jaar nog te springen om extra inleenkrachten om zijn bouwprojecten op stoom te houden. Dit jaar had hij er nog niet een nodig en kreeg hij 'heel wat telefoontjes' van bedrijven die inleenkrachten aanboden.

Jelle Weever, hier bij een project in Genemuiden dat er wel kwam. Eind vorig jaar waarschuwde hij al dat het 'door een perfecte storm' van hoge kosten, inflatie en rente de verkeerde kant op gaat met de bouw. Foto: Archief/Freddy Schinkel

Datzelfde zien andere bouwbedrijven die de Stentor sprak en dat soms alleen anoniem wilden vertellen. "Het is geen reclame voor je bedrijf om te zeggen dat het minder goed gaat", zegt er een.

De woordvoerder van bouwbedrijf De Gilden in Kampen zegt dat hij kritischer woningbouwprojecten beoordeelt en vaker niet instapt. "De risico's dat je er bij inschiet zijn groter." Vorig jaar bouwde De Gilden nog 120 woningen, dit jaar 35. Op andere plekken gaan projecten in pauzestand zoals in Apeldoorn; daar werd de bouw van een prestigieuze woontoren in het hart van de stad uitgesteld. De voorbeelden stapelen zich op.

Van Norel: "De angst die we een jaar geleden al hadden, lijkt uit te gaan komen." Van Norel, Weever en De Gilden hebben alle drie 'misschien het geluk' dat hun orderportefeuilles voorlopig vol zitten met degelijke opdrachten. En dat zij daarnaast risico's kunnen spreiden omdat zij veel in de utiliteitsbouw zoals kantoren en bedrijfsgebouwen doen. Die loopt (nog) goed. Van Norel: "Wat mij verder ook helpt, is dat ik vooral voor de luxere markt bouw en daar kunnen ze die inflatie en hogere rente gemakkelijker opvangen."

De snelste oplossing: 'Verlaag de btw van 21 naar 10 procent'

Verlaag de btw (tijdelijk) van 21 naar 10 procent. Dat is de snelste manier 'om de nieuwbouwmarkt weer aan te jagen'. Hans van Norel van Bouwend Nederland regio Oost wil die oplossing op de nationale agenda zetten. "Of het politiek ook haalbaar is weet ik niet, maar zo'n oplossing zou wel heel rap werken."

Van Norel omarmt het idee dat uit de koker komt van bouwbedrijf De Gilden in Kampen. Ontwikkelaars en aannemers zien nu veel projecten stilvallen omdat kopers afhaken. Huizen worden onbetaalbaar door hoge bouwkosten en stijgende hypotheekrente. Van Norel: "Als je de btw verlaagt, scheelt dat in bouwkosten en dat werkt uiteindelijk ook door in de hypotheekrente die je moet betalen."

Voorbeelden van andere oplossingen om uit de bouwcrisis te komen, zijn volgens Jelle Weever (voorzitter van mkb Nederland Regio Zwolle) doorbouwsubsisies (zodat projecten kunnen doorgaan), meer ambtenaren om daar waar dat kan bouwprojecten te versnellen en 'eindelijk eens vaart maken met het stikstofdossier'.

