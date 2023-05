Hengelose Annabell krijgt dezelfde opleiding als Alexia

Prinses Alexia ging twee jaar geleden studeren aan het United World College, in Wales. Dat wil ik ook, dacht de 17-jarige Annabell Rosenow. Ze meldde zich aan en werd toegelaten tot dezelfde opleiding. 'Die is niet alleen voor prinsessen, maar ook voor gewone meisjes uit Hengelo.'

Ze is even thuis in Hengelo, het eerste schooljaar aan het United World College zit erop voor Annabell Rosenow. Ze is blij haar ouders, broertje en vrienden weer te zien. Maar ze mist haar studiegenoten nu al. En de vrijheid. In een jaar tijd is ze snel volwassen geworden.

Het studeren in het buitenland, omgeven door leeftijdsgenoten van over de hele wereld, heeft haar gebracht wat ze ervan verwacht had, en meer. Twee jaar geleden besloot ze er voor te gaan en te beginnen aan de strenge selectieprocedure.

Prinses Alexia achterna

"Ik wilde de wereld ontdekken en meer culturen leren kennen", vertelt Annabell. "Toen ik las dat Alexia naar een United World College ging, dacht ik, dat wil ik ook." Ze moest een essay schrijven, vragenlijsten invullen en werd onderworpen aan een gesprek met een psycholoog, die haar beoordeelde op ambitie en keek of ze wel volwassen genoeg was om haar thuis twee jaar lang achter te laten.

"Al vrij snel werd ik gebeld dat ik was toegelaten. In Costa Rica." Er zijn namelijk 18 UWC's over de hele wereld. Annabell gaf als voorkeur Wales op en ook Zuid-Duitsland en Noorwegen.

Ze moest even slikken toen bleek dat ze een stuk verder weg zou gaan en haar moeder nog meer. Want laat je je zestienjarige dochter in haar eentje naar de andere kant van de wereld gaan? Ze besloten er wel voor te gaan en in augustus 2022 stapte Annabell in het vliegtuig.

'Een prinses zou hier niet opvallen'

Voor een opleiding die populair is onder royals. Alexia ging er de afgelopen twee jaar naartoe, samen met de Spaanse kroonprinses Leonor. Koning Willem-Alexander ging er in 1983 heen. En zijn jongste dochter Ariane begint na de zomer aan het UWC in Italië.

Eenmaal op school is iedereen gelijk, zegt Annabell. "Een prinses zou hier niet opvallen. Het gaat niet om je afkomst en waar je vandaan komt. Je krijgt juist heel erg de ruimte om jezelf te zijn."

80.000 euro voor twee jaar

De opleiding van twee jaar is niet goedkoop, 80.000 euro kost het. Voor de prinsessen geen probleem, voor een gezin uit Hengelo uit een rijtjeshuis en ouders met hele gewone banen - "Ik ben kleuterjuf", voegt moeder Loes Heideman toe - heel veel geld. Maar dat is geen probleem. Kinderen waarvan de ouders de opleiding niet kunnen betalen, krijgen een gedeeltelijke of volledige beurs. Annabell ook.

Zes vakken, sport en betrokkenheid

Net als alle leerlingen op de UWC's, volgt Annabell zes vakken. Drie op hoger niveau, drie op standaardniveau. En verder is er veel aandacht voor maatschappelijke betrokkenheid, cultuur en creativiteit. In de ochtend heeft ze les in haar zes vakken, in de middag is er tijd voor sport. Of voor projecten zoals ze een tijdje geleden deden, waarbij ze activiteiten organiseerden op een kinderdagverblijf voor kinderen met een moeilijke thuissituatie.

En er is tijd om het land te leren kennen. Het strand, de jungle, de steden. Op veel plekken is Annabell al geweest.

Leven in het kostschoolregime

In Costa Rica studeren 200 leerlingen van over de hele wereld. Allemaal wonen ze op de campus, in residences. Annabell deelde haar eerste jaar een kamer met een meisje uit Alaska. Op school geldt een kostschoolregime. Drie keer per dag samen eten, toestemming vragen om naar buiten te gaan en elke avond om 22 uur binnen zijn.

"Daar heb ik soms wel wat moeite mee", bekent Annabell. "Zeker voor de leerlingen die 18, 19 of twintig jaar zijn is het lastig." Haar moeder Loes Heideman is er juist wel blij mee. "Je laat toch je meisje helemaal alleen naar de andere kant van de wereld gaan. Het stelt gerust dat er goed op ze gelet wordt."

Vrienden over de hele wereld

Het is niet altijd gemakkelijk om als puber alleen zo ver weg te zijn. Heimwee speelt haar af en toe parten. Maar daar staat tegenover dat ze heel veel mooie, nieuwe vriendschappen heeft opgedaan. "Je woont zo dicht bij elkaar en zit in hetzelfde schuitje, daardoor krijg je hele diepe connecties met elkaar."

Met studiegenoten uit Indonesië , China, Uruguay, Afrika. "Ik heb nu adressen over de hele wereld waar ik terecht kan. Dat is iets heel moois en daar ben ik best trots op."

'Probeer het, het is echt mogelijk'

Na de zomer begint Annabell aan haar tweede en laatste jaar. Ondanks dat ze pas een paar dagen thuis is, kijkt ze er nu al naar uit om terug te gaan naar Costa Rica. "Ik mis het zelfstandige nu ik weer thuis ben. Ik weet nog niet waar ik straks wil gaan studeren, in ieder geval wel in Europa, iets dichterbij huis. Maar ik ga niet meer thuis wonen, dat ben ik ontgroeid. Ik kan het iedereen aanraden om voor een plek op een UWC te gaan. Probeer het, het is echt mogelijk."

