Danilo en Paixão zijn bij Feyenoord als broers voor elkaar

Trots vieren de Brazilianen Danilo (24) en Igor Paixão (22) vakantie. Het landskampioenschap met Feyenoord betekent na de zomer voetballen in de Champions League, het toernooi waar de fijnproevers in Brazilië massaal op afstemmen. 'We horen er echt bij.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De man op één van de veertien dekken aan boord van het enorme cruiseschip Costa Firenze kijkt verbaasd naar de twee lachende Brazilianen op de kade. Fotograaf Pim Ras spoort Igor Paixão en Danilo nog maar eens de uitgebreide handshake te doen en de aanvallers van Feyenoord zien daar vlak voor de 323 meter lange boot wel de lol van in.

Zoals ze al weken op een roze wolk leven. "We zijn landskampioen geworden", zegt Danilo, alsof hij net met groot nieuws is gekomen. Even later bestelt de spits in Hotel New York een steak. Paixão houdt het bij een glas water. "Maar we zijn kampioen", zegt Danilo weer. "Het kan wel een keertje."

Met Arne Slot in het vliegtuig

Om er meteen een anekdote uit te gooien, om te benadrukken dat ze bij Feyenoord bloedserieus met hun vak omgaan. "Toen het WK begon kregen we even vrij", zegt Danilo. "Dus ik met mijn verloofde naar Mexico. Samen met Tijjani Reijnders van AZ, die leerde ik kennen via onze vrouwen. Maar wie denk je dat de eerste persoon was die ik bij de incheckbalie op Schiphol zag? Arne Slot. Met zijn gezin. En wie denk je dat er precies een rij achter mij zat in het vliegtuig? Arne Slot en zijn gezin, haha. Toen de stewardess kwam met de drankjes, had ik alles kunnen bestellen. Ik was op vakantie, maar ik nam toch maar een watertje, haha."

Niet uit angst voor Slot, die weliswaar veeleisend is voor zijn spelers maar zeker niet als een dictator regeert bij Feyenoord. Eerder in het seizoen vertelde de trainer dat Paixão nog weinig in actie kwam, omdat hij de Engelse taal totaal niet beheerste. "Dan riep hij go, go, go", zegt Paixão lachend. "Dat ik druk moest zetten. Maar ik snapte niet altijd wat hij bedoelde, haha. Maar ik oefen, hoor. Op een dag geef ik interviews in het Engels."

Paixão en Danilo doen hun uitgebreide 'handshake' na een doelpunt. Foto: Pim Ras Fotografie

Met een knipoog vertellen de andere spelers van Feyenoord dat Paixão al lang en breed Engels had gesproken als Danilo er niet was geweest. De twee Brazilianen zijn onafscheidelijk van elkaar en vrijwel altijd goedgehumeurd. "Toen mijn vorige club Coritiba bijna akkoord was met Feyenoord, stuurde ik Danilo een berichtje", zegt Paixão. "Ik had op internet gekeken of er nog een Braziliaan onder contract stond bij Feyenoord. Zijn antwoord was geweldig. Hij zou mij wegwijs maken in Nederland en Rotterdam. Ik was als een broer voor hem. En die woorden heeft hij waargemaakt, Danilo is echt mijn vriend."

Geloven in God

De spits lacht en tikt Paixão op zijn arm. "We hebben veel lol samen", zegt Danilo. "En hij helpt mij ook. Ik begon het seizoen als basisspeler, maakte mijn doelpunten maar Santiago Giménez deed het ook geweldig. Dan kun je op de bank komen. Paixão sprak met mij, bleef positief. Niet dat hij wilde dat ik speelde hoor, want Santi is ook een geweldige jongen. Samen met hem en Quinten Timber zijn we ook veel met het geloof bezig. We geloven dat God voor ons allemaal een pad heeft uitgestippeld."

Dat van Paixão bracht hem al snel ver van huis. De buitenspeler werd geboren in Macapá, maar brak als speler door in Coritiba. "Dat is 3000 kilometer verderop", zegt Paixão. "Mijn ouders hebben veel voor mij opgegeven. Daarom ben ik ook zo blij dat ik in mijn eerste seizoen in Europa al meteen een grote prijs heb gepakt. Mijn eerste landstitel. Mijn vader was erbij, die niet wist wat hij zag in het stadion en vooral op de Coolsingel. Al die mensen, al die blijdschap."

Danilo en Paixão. Foto: Pim Ras Fotografie

Danilo had zijn ouders ook dichtbij tijdens de zo intens gevierde titel op het stadhuis. "Maar Igor miste zijn zus en zijn moeder", zegt Danilo. "Die waren al in Nederland geweest en de regel is dat je dan drie maanden moet wachten tot de volgende keer. Er zou eigenlijk een regel moeten zijn dat je voor iets heel speciaals een uitzondering kunt krijgen."

En heel speciaal was het, zegt Paixão. "Al die mensen... Maar de kampioenswedstrijd was ook al geweldig. Ja, ik scoorde. Hij zat er lekker in met links. Thuis tegen Ajax schoot ik raak met rechts. Maar echt tweebenig wil ik het nog niet noemen. Vaak gebruikte ik mijn linkerbeen vooral om in de bus te stappen en verder niet."

Maar in Rotterdam wordt aan alles gewerkt, zeggen de Zuid-Amerikanen. "De mentaliteit binnen de club is zo goed", zegt Danilo. "Alles wat er valt te verbeteren, proberen we op te pakken. En we blijven met beide benen op de grond staan. Daarom riep niemand na de winst in de Arena tegen Ajax dat we kampioen zouden worden. We wisten dat één foutje, één slechte wedstrijd, alles weer kon veranderen."

Kijk naar AS Roma-uit, waar de halve finale van de Europa League al bijna binnen was, tot Paulo Dybala scoorde en Feyenoord in de verlenging alsnog uit het toernooi werd geknikkerd. "Ik weet alleen niet of je die 2-1 van Dybala een fout kunt noemen", zegt Danilo. "Dat was gewoon kwaliteit van een topspeler. Net zoals de 1-1 van Igor dat was. Want koppen kan hij hè, dat heeft iedereen wel gezien."

Paixão grinnikt weer. "Je moet kunnen timen, maar ik werk ook aan mijn sprongkracht met onze performance-coaches Ruben Peeters en Leigh Egger", zegt hij. "Dat doelpunt had zo belangrijk kunnen zijn, dat we toch werden uitgeschakeld, was de grootste teleurstelling van het seizoen wat mij betreft."

Champions League

Maar al snel verdween die pijn naar de achtergrond. De landstitel werd veroverd en dat opent de deur naar de Champions League. Daar waar zo veel Braziliaanse voetballiefhebbers op afstemmen om hun landgenoten aan het werk te zien. In welk stadion hopen ze komend seizoen te schitteren? "In Camp Nou", zegt Danilo. "De club waar Ronaldinho en Neymar speelden. Waar Messi toverde met de bal. Dáár zou ik zo graag met Feyenoord spelen."

Niet bij Real Madrid? Paixão lacht. "Ook een geweldige club met de Brazilianen Vinícius Júnior, Rodrygo en Éder Militão. Maar je vraagt ons om één tegenstander te kiezen. Barcelona dus."

Danilo en Paixão vieren de landstitel. Foto: Pim Ras Fotografie

Dat hij al verder is dan Luis Sinisterra in zijn eerste seizoen was, zegt Paixão niet veel. De Colombiaan brak het transferrecord bij Feyenoord met zijn stap naar Leeds United en maakte de weg vrij voor Paixão. "Maar of ik ook ooit zo'n grote transfer maak, dat is allemaal in Gods handen", zegt hij. "Voorlopig ben ik heel blij dat ik hier in Rotterdam speel. En dat ik Danilo heb ontmoet. Vlak voordat de transfer rondkwam, meldde Los Angeles FC zich nog. Die wilden meer betalen. Maar mijn vader en ik belden meteen naar Dennis te Kloese (algemeen directeur Feyenoord, red.). Met de mededeling dat ik helemaal niet naar de MLS zou gaan. Ik wilde naar Europa, naar De Kuip. En daar heb ik geen seconde spijt van gehad."

Zoals hij toch al nergens van spijt van heeft. Hoewel. "We wonen dicht bij elkaar op de Kop van Zuid, maar ik heb een balkon omdat ik graag wil barbecueën", aldus een lachende Danilo. "Dat heeft Igor niet."

De buitenspeler schudt zijn hoofd. Als hij picanha (het staartstuk van een rund) wil eten, is hij altijd welkom bij Danilo en zijn verloofde, weet Paixão. "We zijn altijd samen, hebben veel lol. Dat heeft de stap van mij naar Feyenoord ook veel makkelijker gemaakt. Want je moet wennen, hoor. Aan alles. Ik had nog nooit sneeuw gezien. Ik weet dat Danilo hoopte dat het zou gaan sneeuwen en dat ik het dan op zou pakken en mijn handen onder de warme kraan zou doen. Maar er lag niet veel sneeuw, alleen toen wij in Warschau tegen Shakhtar Donetsk speelden een beetje."

Danilo: "Ik weet nog dat ik het destijds wel oppakte. En na de warme kraan moest ik gewoon huilen van de pijn. Huilen heb ik daarna niet meer gedaan. Ook niet na het veroveren van de titel. Ook al was het zo mooi, dat het emoties opriep."

Paixão knikt. "Ik huilde ook niet, maar wat was het mooi. En wat ben ik blij dat ik voor Feyenoord ben gaan spelen. Ik heb er een soort broer bij gekregen. En een landstitel."

Danilo: "We moeten eigenlijk eens van de Kop van Zuid naar de Coolsingel wandelen. Kijken hoelang we erover doen. De mensen zijn zo blij, iedereen maakt een praatje. Ja, ook als je niet altijd in de basis hebt gestaan. Het is ook niet zo dat ik met twijfels zit. Natuurlijk heeft Santiago Giménez het goed gedaan, maar als je blijft knokken komen er altijd weer kansen. God geeft je die."

Misschien al meteen in de Champions League, want Giménez is de eerste twee Europese wedstrijden geschorst vanwege zijn rode kaart tegen AS Roma. "We zullen zien", zegt Danilo lachend. "Misschien meteen Barcelona-uit."

Paixão lacht ook. "We zien het wel, toch? We zijn landskampioen geworden, dus we horen er echt bij. Dit was een seizoen om nooit te vergeten."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.