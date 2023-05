Keith Harings 'vintage' werk is hier weer even te zien

De 38 meter lange tekening die Keith Haring in 1986 in één dag maakte voor het Stedelijk Museum is 'vintage Haring' en nu weer te zien. Twee hoogwerkers en vier medewerkers kwamen eraan te pas om het fragiele werk te installeren, dat zelden wordt geëxposeerd.

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Eerlijk is eerlijk, Rotterdam was Amsterdam voor: in 1982, vier jaar voordat het Stedelijk Museum een grote expositie aan de Amerikaanse graffitikunstenaar Keith Haring wijdde, had hij al een onemanshow in Galerie 't Venster aan de Oude Binnenweg. De New Yorkse cultheld was toen pas 24 jaar.

Wim Beeren was destijds directeur van Museum Boijmans Van Beuningen. In 1983 maakte hij een graffititentoonstelling voor het Rotterdamse museum, waarin ook Harings werk op papier Fuck You (een statement tegen kunstcritici) te zien was. En toen Beeren in 1985 de overstap maakte naar het Stedelijk Museum was Haring de eerste internationale kunstenaar die hij een solotentoonstelling gaf.

Haring wilde niet als 'graffitiperformer' worden neergezet en stond er daarom op dat in het Stedelijk ook schilderijen van hem werden geëxposeerd. Dat lag bepaald niet voor de hand. Haring 'schilderde' op een andere manier dan andere kunstenaars: zijn 'beat van beelden' druiste in tegen alle geldende (museum)conventies.

Hysterische mannetjes en dieren

In de tentoonstelling waren een aantal schilderijen en een serie van zeven vroege inkttekeningen te zien (niet museaal achter glas gepresenteerd, maar opgeprikt met punaises) die Haring in 1980 in het kunstenaarswerkcentrum PS 122 in New York had gemaakt - een daarvan werd tijdens de drukbezochte opening ontvreemd door twee leden van de 'Stadskunstguerilla'.

Speciaal voor het Stedelijk schilderde Haring ook een werk van 12 bij 20 meter, dat een plek kreeg boven de iconische marmeren trap. Op de wanden van het prentenkabinet, dat zich destijds halverwege de trap bevond, maakte hij een doorlopende, 38 meter lange tekening binnen rode acrylverfranden.

Dat deed hij in één dag, met een puntig Japans penseel en zwarte inkt. Het resultaat is 'vintage Haring', met hysterische zwarte en witte mannetjes, dieren, monsters en fantasiefiguren, piemels, homoseks en skeletten, maar ook elementen die typisch waren voor dat moment, zoals de introductie van de computer en de ramp met de spaceshuttle Challenger, die nog geen twee maanden eerder live op televisie te zien was geweest. Een figuurtje verorbert een haring, en ook de drie andreaskruisen uit het wapen van Amsterdam kregen een plek. Voor Haring stonden de drie kruisen overigens ook voor x-rated, de kwalificatie van expliciete, pornografische films.

'Vol versleten clichés'

Niet iedereen was even gelukkig met 'kunst van de straat' in het museum. 'Vergeleken met het werk van topdecorateur Dubuffet blijkt Harings werk inhoudelijk zo onnozel, visueel zo saai en zelfs als fenomeen een slap aftreksel te zijn dat voor de culturele rijkdom van het Stedelijk gevreesd moet worden,' schreef Anna Tilroe in de Volkskrant. 'De oogverblindende wereld van ex-straatkunstenaar Haring zit vol versleten clichés,' aldus Jan Bart Klaster in Het Parool. Het publiek liet zich niet afschrikken; de Haringexpositie werd zelfs zo goed bezocht dat hij met acht dagen werd verlengd. Na afloop kocht het Stedelijk meerdere werken aan: twee acrylverfschilderijen (een abstracte en een tegen apartheid), een titelloze tekening en de monumentale wandtekening Amsterdam Notes.

Haring was zelf ook tevreden: "Het was voor mij een overweldigende ervaring om in het Stedelijk Museum te exposeren. Ik had het gevoel dat ik echt iets had bereikt," zei hij daarover. Een jaar later schonk Haring het werk van 12 bij 20 meter boven de trap aan het museum.

Tapijt van Bayeux

Dat (gerestaureerde) werk was eind 2017 weer te zien in het Stedelijk, Amsterdam Notes werd in 1992 voor het laatst tentoongesteld. Nu is het eindelijk weer terug. Niet in het prentenkabinet, dat bestaat niet meer, maar in de voormalige eregalerij boven aan de trap, de enige zaal die groot genoeg is. Omdat daar bij de bouw van 'de badkuip' twee doorgangen zijn aangebracht, hangt het niet op ooghoogte, maar 5 meter boven de grond tegen drie muren. Er kwamen twee hoogwerkers en vier medewerkers aan te pas om het te installeren.

"Werk op papier is fragiel en hangt daarom vaak kort in het museum. Meer dan dertig jaar geleden was de tekening voor het laatst te zien," aldus Stedelijkdirecteur Rein Wolfs. Hij spreekt van een 'uniek moment, dat niet snel weer aanbreekt'. "Amsterdam Notes is onder kunstkenners een hedendaags tapijt van Bayeux en voor Keith Haringfans een heilige graal."

Amsterdam Notes van Keith Haring: t/m 5 november in het Stedelijk Museum.

Keith Haring: kunst voor iedereen

De openlijk homoseksuele Keith Haring (1958-1990), een protegé van Andy Warhol, zette zich niet alleen in voor gelijke rechten voor iedereen, ongeacht afkomst, huidskleur, religie of seksuele geaardheid, hij maakte zich ook hard voor nucleaire ontwapening en het milieu, en hij nam stelling tegen de uitwassen van het kapitalisme. Eigenlijk stelde hij met zijn kunst zo'n beetje élke maatschappelijke misstand aan de kaak. Daarbij liet hij zich inspireren door graffiti, strips, muziek en dans, en zowel door hoge kunst als populaire cultuur. Haring beschouwde kunst als publiek recht én publiek bezit.

De veel bekritiseerde commercialisering van zijn werk, dat hij uitventte op T-shirts, badges, stickers en andere parafernalia, vormde een integraal onderdeel van die filosofie. Kunst is er voor iedereen, vond Haring, die in zo'n krankzinnig tempo werk produceerde dat de Keith Haring Foundation (die zijn nalatenschap beheert sinds Haring in 1990 op zijn 31ste overleed aan aids) in 2012 is gestopt met het uitgeven van certificaten van echtheid, vanwege de oplopende kosten en juridische geschillen.

De voormalige eregalerij in het Stedelijk is de enige zaal die groot genoeg is voor Amsterdam Notes. Omdat daar bij de bouw van 'de badkuip' twee doorgangen zijn aangebracht, moet het werk wel 5 meter boven de grond hangen.

