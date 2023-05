In deze stad zijn veel grote gezinnen te vinden

Terwijl grote gezinnen zeldzamer worden, zijn ze in Rotterdam en enkele randgemeenten nog relatief veel te vinden. Zoals de familie Wildeman, een gezin met zeven kinderen, die binnenkort zelfs op tv te volgen zal zijn. Nummer acht is trouwens onderweg.

Helemaal verdwijnen zullen ze volgens statistiekbureau CBS nooit, maar het grote gezin is vooral voorbehouden aan de Biblebelt. Terwijl minder dan één op de tien Nederlandse moeders vier of meer kinderen op de wereld zet, zijn er in de rij christelijke gemeenten tussen Zeeland en Overijssel nog steeds dorpen met uitschieters naar een op vijf of meer.

Maar vlak ook het stedelijker Rijnmondgebied niet uit. Uit recente cijfers van het CBS blijkt dat in Rotterdam en de gemeente Krimpenerwaard, dat tegen de refoband aan ligt, het aantal grote gezinnen de afgelopen vijf jaar weliswaar iets kromp, maar nog altijd boven de 10 procent ligt. En dat is een opvallend hoog percentage vergeleken met andere delen van de Randstad.

In Krimpen aan den IJssel steeg het aantal grote gezinnen zelfs licht, van 11,9 naar 12,1 procent. Hoe dat komt? "Daar hebben we geen feitelijke verklaring voor", zegt een woordvoerder van de gemeente. Aan de asielboot met 150 vluchtelingen kan het volgens hem niet liggen, want op de Alemannia in de Sliksloothaven wonen geen grote gezinnen. Het feit dat het IJsseldorp twintig kerken telt speelt een waarschijnlijker rol, aangezien refogezinnen vaker een trits kinderen hebben dan andere huishoudens.

Dat ook in een stad als Rotterdam relatief veel grote gezinnen wonen, wordt deels veroorzaakt doordat huishoudens met een migratie-achtergrond gemiddeld meer kinderen krijgen dan autochtone huishoudens. Al neemt dat aantal per generatie wel af.

Tv-serie

De Rotterdamse familie Wildeman, een gezin van negen uit de Vinexwijk Nesselande, behoort niet tot een van de genoemde groepen. Dat neemt niet weg dat ze wel een rol gaan spelen in Een Huis Vol van KRO-NCRV. In de populaire tv-serie wordt het leven van vier grote gezinnen gevolgd. Gefilmd wordt hoe zij omgaan met grote en kleine uitdagingen, wat hen bindt en hoe ze voor elkaar zorgen.

In het aankomende tv-seizoen geeft de familie Wildeman een inkijkje in haar grote gezinsleven. Moeder Priscilla heeft zeven kinderen, Lukas is de biologische vader van de jongste twee. Maar hij maakt ondertussen al zo lang deel uit van het samengestelde gezin dat ze zich één grote familie voelen en het liefste er nog een achtste kindje bij krijgen.

Al moet dat wel financieel mogelijk zijn. Want in een tijd dat het leven steeds duurder wordt, is het niet makkelijk om een groot gezin draaiend te houden. Zo werkt Lukas nachtdiensten als extra bijverdienste en ook Priscilla wil graag weer aan het werk. Ook eerdere deelnemer Jay Lopez, beter bekend als Papa Jay uit Rotterdam, liet al zien dat het financieel niet makkelijk is om met vijf kinderen alle eindjes aan elkaar te knopen. Voor hem werd zelfs een doneeractie opgezet, die meer dan 90 mille opleverde.

Veel lol