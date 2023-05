Zo ziet de ouderenzorg van de toekomst eruit

De zoektocht naar betere ouderenzorg brengt minister Conny Helder in Helsinki. Technologie en woongemeenschappen moeten de Finnen door hun grijze golf loodsen, met een beetje hulp uit de Filipijnen.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Veel cliënten in het verpleeghuis nabij het centrum van Helsinki zijn dement en kunnen niet zonder zorg. Thuis hebben ze vaak een mantelzorger, maar volgens de Finse regels móet deze verplicht een aantal dagen verlof krijgen per week. Als de mantelzorger vrij heeft, gaat de oudere naar het verpleeghuis.

En die hebben donderdagmiddag weinig oog voor het politieke bezoek uit het buitenland: Conny Helder. De VVD-minister voor Langdurige Zorg kijkt rond in het voormalige ziekenhuis, op zoek naar inspiratie voor haar ouderenbeleid. "Onze omstandigheden zijn vergelijkbaar met die in Finland", zegt Helder. "We hebben allebei een sterk vergrijzende bevolking en een tekort aan personeel."

Opdracht

Marjut en Lena vertellen over hun leefgemeenschap. Foto: Petri Anttila

Helder heeft een taaie opdracht deze kabinetsperiode: Nederland moet de komende jaren met veel meer ouderen en veel minder personeel toch goede zorg bieden. De ooit door Hugo Borst bevochten minimumnorm van twee verzorgenden op acht verpleeghuisbewoners wordt losgelaten tijdens piekuren. Maar meer actie is nodig, nu het aantal tachtigplussers rap stijgt van 1 op 21 naar 1 op 12 in 2040.



Om de snelle vergrijzing bij te benen is er in het verpleeghuis alleen nog plek voor de zwaarste gevallen, vooral ouderen met dementie. Behalve de bestaande 135.000 verpleeghuisplekken moeten er nog 40.000 verpleegzorgplekken en 80.000 geclusterde woningen - zoals hofjes - bijgebouwd worden. Maar veel verder dan 'planvorming' is Helder, nieuw in de politiek en zelf afkomstig uit de ouderenzorg, nog niet. "Daar hebben we tot 2030 de tijd voor."



Ondertussen draait Helder aan allerlei knoppen om te voorkomen dat ouderen geen zorg krijgen, terwijl ze die wel nodig hebben. Taboes zijn er amper. In Scandinavië hoopt Helder ideeën op te doen. Ze is bepaald niet de eerste op het Binnenhof die naar het noorden kijkt voor inspiratie. Rechtse partijen dwepen al langer met het 'Deense model' als het gaat om strikte migratieregels. Onderwijsminister Dennis Wiersma ging vorig najaar naar Finland om scholen te bezoeken.

Tablet-zorg

En nu is Helder dus naar Helsinki afgereisd. 'Telecare' (zorg op afstand via een tablet) is hier een succesproject. Het aantal ouderen in de stad dat via de iPad geholpen wordt, steeg gigantisch de afgelopen jaren. De afspraken via het scherm besparen tijd voor verpleegkundigen en worden soms als prettiger ervaren dan een huisbezoek, zegt één van de projectleiders: "Als we aan de deur komen, zeggen mensen nu wel: waarom doen we het niet via het scherm?"

De Finnen zijn eraan gewend, wil hij maar zeggen, en de norm is nu: thuiszorg begint met een sessie via het scherm. Zo krijgen cliënten instructies over medicijngebruik (meteen uitgeserveerd via de medicijnrobot thuis), zien ze video's met fitnessoefeningen en kan de verpleegkundige kijken of alles oké is.

Minister voor Langdurige Zorg Conny Helder (links) krijgt uitleg over de activiteitenagenda van een woongemeenschap in Helsinki. Foto: Petri Anttila

Ook het sociale aspect is geregeld. Samen eten of zingen in een groepsgesprek? Van alles gebeurt er al digitaal. "Als dan blijkt dat het niet goed gaat of dat een fysiek bezoek nodig is, plannen we dat natuurlijk meteen in." 'Telenursing' is bovendien populair onder het personeel: "Vooral onze zorgmedewerkers die zelf fysieke klachten hebben, wat ouder zijn en vanuit huis willen werken doen dit graag."

In Helsinki zijn ze al een stuk verder met met gps-horloges. Die staan in directe verbinding met een meldkamer, zodat een oudere met dementie die verdwaalt bij het wandelen direct een verpleegkundige kan oproepen. "De technieken die ze hier gebruiken kennen wij in Nederland ook wel", zegt Helder. "Een robot die medicijnen uitserveert hebben we, net als zo'n horloge met tracker. Maar het bijzondere is dat ze hier allerlei technologie combineren, zodat je als oudere een computersysteem in huis hebt waar al je gegevens op samenkomen en waar de verzorger, behandelend arts én mantelzorger op kunnen inloggen. Die technologie is geen doel op zich, maar wel nodig om de warme, menselijke zorg mogelijk te maken."

Ouderenzorg over tien jaar

De Nederlandse ouderenzorg over tien, vijftien jaar maakt op natuurlijke wijze gebruik van deze technologie, denkt Helder. Een polshorloge checkt het hartritme en houdt je route bij, begeleidt je bij een wandeling. Een speciale robothand meet met één handdruk je bloeddruk en temperatuur, sensoren in kleding en op de vloer meten of je instabiel bent of valt.

Al die data zijn voor jou, je kinderen en partner beschikbaar. Maar belangrijker: je arts en verpleegkundige kunnen - met behulp van kunstmatige intelligentie - meteen goede inschattingen en behandelplannen maken op basis van die zee aan gegevens.

"Ik juich het ook toe als mensen in woongemeenschappen leven, met jongeren als het kan, met veel interactie en bezigheden. Dat maakt het leven gewoon prettiger. De schaarse personeelscapaciteit kunnen we dan inzetten voor het werk dat alleen de mens kan doen."

Honderden ouderen in Helsinki hebben een medicijnrobot thuis en een polsband met gps die hen in verbinding kan brengen met een verpleegkundige. Foto: Petri Anttila

Technologie is slechts één middel om de toenemende behoefte aan zorg aan te kunnen. Preventie is zo mogelijk nog belangrijker. Op dat vlak kijkt Helder ook een tikje jaloers naar de Finnen, zegt ze een paar kilometer verderop in de stad, in een leefgemeenschap voor ouderen. Een groepje dames heeft tien jaar geleden hier het idee gehad om een appartementencomplex uit de grond te laten stampen en een woongemeenschap te stichten. Ze eten samen, delen de keuken, het terras en een bibliotheek, vertelt Lena, oprichter van Kotisatama, zoals het complex heet. "Ik zag hoe mijn eigen moeder oud en eenzaam werd en dacht: dat wil ik niet. Toen kwam dit idee."

Woongroep

In 2015 was het gebouw klaar. Het complex telt 63 appartementen. Bewoners zijn ingedeeld in zes groepen die het huishouden onderverdelen en veel samen doen: yoga, muziek maken, pilates, handwerk, et cetera. Het houdt ze actief en voorkomt eenzaamheid, zegt Lena. "We koken voor elkaar; elke dag om 17.00 uur staat het eten op tafel. Er wonen zeventien stellen hier, verder alleenstaanden. Alles gaat zonder leider of formeel bestuur, we organiseren onszelf."

De groepen hebben volgens een rooster keukendienst en schoonmaakdienst. Ze gaan bij elkaar langs of bellen elkaar om te checken hoe het gaat. "Maar we zijn geen verpleeghuis, zorg is hier niet", zegt Marjut, één van de andere bewoners. "Dat hebben we ook niet echt nodig. Al worden sommigen van ons wel vergeetachtig."

Toch: hét wondermiddel voor de ouderenzorg blijkt ook in Helsinki niet te bestaan. De gemiddelde Fin heeft dan wel een sauna op loopafstand, een eigen vakantiehuis in de regio en een schuilkelder in zijn straat; een eigen zorgrobot behoort nog niet tot het standaardpakket van het gelukkigste volk op aarde (volgens de Verenigde Naties).

Tekorten aanvullen

Dus moet het verpleeghuis volgend jaar ook maar liefst negentig verpleegkundigen uit de Filipijnen invliegen om de tekorten aan te vullen.

"Er is niet één oplossing, dat zie je hier ook weer", zegt Helder. "Het is en, en, en. Zorgen dat je met technologie personeelsuren bespaart, minder onnodige verslaglegging doet, zorgen dat je meer personeel opleidt, zorgen dat mensen later en minder zorg nodig hebben."