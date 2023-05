Tina Turner liet Tons huis in Nijmegen verbouwen

De dood van Tina Turner herinnert de Nijmeegse horecaman Ton Lenting aan een verhaal dat hij vaak vertelt, maar dat zelden geloofd wordt. Ze stond bij hem thuis onder de douche.

Tina Turner. Het begon allemaal met Tina Turner. Dat het Goffertpark in Nijmegen een perfect festivalterrein zou zijn voor artiesten als The Rolling Stones en Bruce Springsteen en Muse en Rammstein, was nog niet zo vanzelfsprekend toen Ton Lenting in 1984 uit het raam van De Goffertboerderij staarde en er zijn gedachten over liet gaan.

Dat Goffertpark, dat kon best wel iets worden.

Ton Lenting was een jonge dertiger, had net het restaurant aan de rand van het park gekocht en was bezorgd. Natuurlijk, hij was een ondernemer, dacht in kansen, en woonde prima in dat appartement boven de zaak. Maar het Goffertpark bestond vijftig jaar en dat moest gevierd worden. Maar hoe? Er gebeurde niks mee, zegt hij, het park was een trieste plek. Verloederd en verlopen. Er kwam een Brommerfestival.

"Kun je je dat nog herinneren?"

Maar ineens kwam er iemand met een veel beter idee. De grote verandering werd ingezet door evenementenbureau Mojo, dat een optreden organiseerde voor Tina Turner.

Witte bank

Tina Turner, dat was nog eens wat. Na Private Dancer (vijf keer platina) doorstond ze een mindere periode, maar toen ging ze touren met haar comebackalbum Break Every Rule. Op 28 mei 1987 kwam ze naar Nijmegen. Mojo en Loc 7000 bouwden het podium, Ton Lenting zou de catering doen. Mojo had ervaring met zulke evenementen, Nijmegen wat minder, dus er was nog een wereld te ontdekken.

Ook voor Tina Turner.

Jaren later zou een helikopter the Rolling Stones van het Amstel Hotel naar Nijmegen en terug vliegen, zegt Lenting, een mogelijkheid die bij het management van Tina Turner nog niet in overweging was genomen. De kleedkamers, dat waren van die verplaatsbare barakken. Met toilet en douche misschien, maar ja: uiteindelijk waren het gewoon met hout afgetimmerde cabines.

"En dat was toch niet luxe genoeg voor mevrouw Turner. Ze mediteerde altijd van tevoren, wilde bepaalde planten om zich heen. En een witte bank dus."

De hotels in Nijmegen en omgeving waren natuurlijk al lang volgeboekt, toen Ton Lenting vlak voor het optreden een vraag kreeg van de organisatie. "Hans heette die man, aardige kerel."

Had Ton misschien een idee hoe ze dit probleem konden oplossen?

Tina Turner in Nijmegen, 1987. Foto: Gerard Verschooten

Droogkloot

Ze kan wel bij ons in huis, hoorde Lenting zichzelf zeggen. En al vrij snel daarna werd het appartementen boven De Goffertboerderij aan een inspectie onderworpen. Was dit een verantwoorde overnachtingsplek voor de Queen of Rock 'n' Roll?

Kamerplanten werden naar binnen gedragen, grote, palmachtige kamerplanten. "Royale exemplaren." En daar kwam een wit, leren bankstel.

Uren bracht Tina Turner door op de eerste verdieping van De Goffertboerderij, zegt Lenting. Ze heeft er gemediteerd, is er naar het toilet geweest, heeft er gedoucht. Lenting ziet nog de bodyguards voor zich, en zijn eigen bedrijfsleider Joseph Antwerpen, als een soort contactpersoon voor het management. Joseph was een droogkloot, maar ook de zoon van een militair. En van het management had hij strenge instructies gekregen.

Diezelfde dag reed er nog een taxi voor. Een artiest uit het voorprogramma, Lenting denkt dat het Van Morrison was. "Hi, I'm Van Morrison, zei ie. Ja, zei Joseph, I am Joseph Antwerpen en jij komt hier niet binnen vriend."

Badkamer

Zelf stond Ton Lenting toen al in het Goffertpark, om het werk van driehonderd horecamedewerkers te coördineren. Tina Turner heeft hij goed gehoord en matig gezien. "In de verte zag ik lange benen staan."

In de jaren na Tina Turner groeide Ton Lenting uit tot een succesvolle Nijmeegse horecaondernemer met goedlopende cafés en een goed verhaal. Een goed verhaal dat vaak niet geloofd wordt. Goed, forensisch bewijs is niet beschikbaar, maar altijd was hij overtuigd genoeg om te kunnen zeggen: wist je dat, Tina Turner heeft in mijn badkamer gedoucht.

Lange tijd was de herinnering wel degelijk tastbaar. Eenmaal thuis in zijn appartement zag hij dat het personeel van Tina Turner de meeste drankjes had meegenomen, maar ook een interieur had achtergelaten.

"Mooie planten hoor."