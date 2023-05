De spanning rond de oorlog is voelbaar op Roland Garros

Roland Garros boycot geen spelers uit Wit-Rusland of Rusland vanwege de oorlog, waarop een rel met een Oekraïense tennisster volgde. Ook andere spelers zijn gespannen.

"Waarom moeten wij dat eigenlijk hardop zeggen?" De vraag waarom zij de Oekraïneoorlog niet veroordeelt, irriteert de Belarussische Aryna Sabalenka. "Mocht ik die kunnen stoppen, dan zou ik het doen. Maar helaas ligt dat niet in mijn handen." Ze sluit haar persconferentie tóch af met een veelgeprezen statement. "Geen normaal mens keurt de oorlog goed."

De mondiale nummer twee speelt gewoon op Roland Garros omdat de tenniswereld normaliter geen Russen en Wit-Russen boycot, ondanks de oorlog. Alleen Wimbledon deed het vorig jaar, maar komende editie niet. Dat zij welkom zijn in Parijs, onder neutrale vlag, leidde op de eerste speeldag echter direct tot een rel.

Gisteren trof Sabalenka de Oekraïense Marta Kostyuk in de eerste ronde, een uitgesproken critica van het tennisbeleid. Kostyuk geeft speelsters van 'de vijand' geen hand. "Wij zijn in oorlog", legde Kostyuk uit toen ze recent een Russische opponent negeerde. Zondag gebeurde wat verwacht werd: ook Sabalenka kreeg na haar winst geen hand van Kostyuk. Ze nam het Sabalenka kwalijk dat ze in Rusland traint.

Ongelukkig genoeg pookte miscommunicatie het vuurtje verder op. Sabalenka begreep het als zij geen hand van Kostyuk zou krijgen. "Als ze me haat, is dat oké." De boze Kostyuk dacht echter dat Sabalenka haar daadwerkelijk haatte en haalde nog eens uit.

Toen Kostyuk Sabalenka zondag voorbijliep, floot het publiek de Oekraïense uit. Sabalenka dacht eerst dat het op haar gericht was. De Belarussische boog sarcastisch naar het publiek.

'Emotioneel moeilijk'

Sabalenka vond dat politiek en sport niet vermengd moesten worden. Nu de rel hét gesprek in Parijs is, lijkt dat voor het verdere verloop onvermijdelijk. Veel Russische, Belarussische maar ook Oekraïense tennissers spelen komende dagen op Roland Garros. Een dag later is de spanning onder andere spelers groot.

Zo noemt de Oekraïense Danaya Yastremska het fluitconcert 'niet aardig' en begreep ze het ook niet. "Jullie weten toch dat wij hen geen hand geven?", zegt de Oekraïense fel na haar gewonnen wedstrijd. Ook zij gaat geen handen schudden met Russen of Wit-Russen, mochten zij elkaar loten.

Yastremska zegt zich niet fijn te voelen met ook Russen en Wit-Russen in Parijs. "Hoe kunnen wij de baan op tegen spelers uit terroristische landen? Ik heb het daar emotioneel moeilijk mee. Misschien moet je eens aan hen vragen of zij zich goed voelen om tegen Oekraïners te spelen."

Geen lastige vragen

Dat kan als na Yastremska Antastasia Pavlyuchenkova de ruimte binnenloopt, maar de Russin voelt zich 'niet comfortabel' te antwoorden op vragen over de rel. Als een Oekraïense journalist vraagt waarom ze haar tweet 'Stop de oorlog, stop het geweld' verwijderde, en of dat vrijwillig was, kijkt de Russin gespannen heen en weer. Het laat de angst zien over wat thuis gebeurt.

Naderhand komt het nog tot een woordenwisseling over die vraag tussen de Oekraïense journalist en een Russische collega. De spanning werkt ook door naar het aanwezige journaille.